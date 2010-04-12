Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:35
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19
Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?
По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?
Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру?
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:25
mephala
jump писал(а):
з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь
все упирается в бюджет.
если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.
но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?
Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:45
Поставив плюс за табличку.
А тепер давайте її проаналізуємо.Я раніше не розумів,чому НБУ в січні,лютому й березні викуповував надлишки по 28.ХХ,27.ХХ і 26.50+,адже краще було б купувати пізніше і по нижчих курсах.А тепер подивився в цю таблицю і зрозумів - дорого потрібно було купувати,щоб зайшли нерезиденти.Подивіться на приріст грошей нерезидентів з 3 січня по 2 квітня.
Тому я й сьогодні спрогнозував,що НБУ у серпні гаситиме ажіотаж до 27.00.Чому в серпні?Бо треба дати вигідно вийти тим нерезидентам,які розмістили 6-місячні ОВДП в березні.А чому дати їм вигідно вийти зараз?А щоб вони в січні-березні наступного року знову зайшли.
Востаннє редагувалось tea в Нед 29 лип, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 лип, 2018 19:15
Re: Валютный рынок в контексте
Судя по ситуации,таки, завтра утром по налу в "теплые края" (до вторника) как, уже стало привычным, нихто на понедельник под межбанк, с учетом процентов за выходные, грн. морозить не очень хочет ... Интересно, када вернемся к понедельничному росту межбанка.
Додано: Нед 29 лип, 2018 19:50
Додано: Нед 29 лип, 2018 19:55
це якраз вы плутаєте. є різні види робіт з різним ризиком для власного життя та життя оточуючих.
так от коли ви самі сидите в своєму офісі то хрін з вами - хоч й 24/7/365 працюйте. але коли виходите до людей та створюєте загрозу їхньому життю то гуляйте вальсом назад до своєї берлоги. так зрозуміліше що таке жити в цівілізованному соціумі? коли думаєте не лише про свою безпеку а й інших.
а ваша рекомендація проїхати за день 1200 км це і є загроза життю людей повз яких ви будете проїжджати.
Додано: Нед 29 лип, 2018 19:57
А знаєте в чому є ризики?
Гройсман прийняв правильне рішення,але всього за рік до виборів.Чи захочуть прийти інвестори?А де подівались ті інвестори,які при Янику обіцяли під Слов"янськом добувати сланцевий газ.
Інвесторам потрібно знати - який курс обере країна після виборів.
А тепер давайте подивимось на рейтинги кандидатів сьогодні.З першої п"ятірки найкращих двоє - проєвропейські (Порошенко і Гриценко),двоє проросійські (Бойко і Рабіновіч) і одна "кремлівська зозуля"(с),яка по риториці начебто й проєвропейська,але по факту ніхто не знає її домовленостей в 2009 році з Путіним тет-а-тет.
І у всієї першої п"ятірки рейтинги від 5 до 10%,тобто теортетично перемогти може кожен,враховуючи,що не менш,ніж третина виборців ще не визначилась.
От і інвестор сидить,дивиться на рейтинги і думає - а чи є сенс зараз заходити на конкурси.
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:12
1 Я не сижу в офісі..., я щодня по роботі накручую по 100 км в місті ( в середньому) це як мінімум 3-4 години в день за кермом в мегаполісі з морем неадекватів і пробок.....
2 Крім того часу що я провожу за кермом- я ще й займаюсь
а - виписуванням цінних вказівок колективу
б - спілкуванням з контрагентами
в - спілкуванням з контролюючими органами
г - контролем виконнання виписаних вказівок
і ще морем різних речей....
Тому мій середньостатистичний робочий день - це ад в порівнянні з 1200 км по європейському платному автобану
ПС
Як тільки відчую що не можу проїхати 1200 км - так відразу розібю його на 2 х 600 , адже відпочивати можна не тільки на морі, а й наприклад в Будапешті ( якраз пів-дороги до Будви) день-другий провести....
Тому ще раз
Правила охорони праці необхідно виконувати працівникам які надають платні послуги( тобто шоферам які не раз в рік їдуть 1200 км за добу , а 5 разів в тиждень їдуть по 1200 км за добу)- це хоч зрозуміло.
ППС
Для мене взагалі знаходження за кермом на трасі в 2 дві і більше полоси з швидкістю 80-110км/год - це відпочинок
Не повірите , але коли я був прапорщиком старшиною роти , то гауптвахта в порівнянні з моїми службовими обовязками для мене також була відпочинком і деколи я навіть підбивав комбата щоб він мене туди відправив, але під/полковник був стріляним горобцем і дав мені так відпочити всього один раз за 5 років служби.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:16
Як на мене
1 Якщо на виборах пройде існуюча влада і наступних чотири роки ми отримаємо
а - девальвацію гривні по відношенню до долара в 10% за 4 роки
б - ріст ВВП в 3 раза за 4 роки
То кращого нічого й бажати
2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході.
Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
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