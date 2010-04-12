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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5585558655875588> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 819 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 5% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 115 5. более 75% 63% 516 Всього голосів : 819 Додано: Нед 29 лип, 2018 17:35 гуляйполе написав: mephala

ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте

Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки. Примерно с такими же словами лудиты разрушали ткацкие станки. jabba

Повідомлень: 5092 З нами з: 18.12.08 Подякував: 303 раз. Подякували: 294 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19 ЛАД написав: А на форуме я достаточно давно, привык здесь. А на форуме я достаточно давно, привык здесь.



Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?

По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?



Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру? Вы так и не ответили,как применяете свои прогрессивные и лучшие знания в экономике на практике?По чём слились зимой,по чём откупились,сколько были на грндепо?Или опять будете ныть,что отвечали,но модераторы не заценили этот полёт экономической мыли и вытерли очередной пост от гуру? somilitark

Повідомлень: 9682 З нами з: 30.12.09 Подякував: 240 раз. Подякували: 1613 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 18:25 mephala

jump писал(а):

з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесь



все упирается в бюджет.

если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.

но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?

Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет jump писал(а):з`їздіть лише раз хоча б у Болгарію на Сонячний берег, про Турцію навіть не говорю і Ви більше ніколи не поїдете у ту дупу, де зараз знаходитесьвсе упирается в бюджет.если закладывать 100баков и более в сутки на проживание с питанием то канеш лучше за бугор.но если считать каждую гривну то лучше уж у нас. инет он у нас выдает - проживание в вагончиках + 3х разовое питание 300 грн с чела. такое за бугром доступно?Вагончики с постсоветской столовкой - однозначно нет дарий

Повідомлень: 480 З нами з: 21.01.17 Подякував: 159 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 18:45 rusich написав:

Следующее крупное погашение 6-месячных ОВГЗ на 2,2 миллиарда состоится 15 августа.

(Для сравнения, 26 июля прошло погашение на 4,4 ярда).

Следующее крупное погашение 6-месячных ОВГЗ на 2,2 миллиарда состоится 15 августа.(Для сравнения, 26 июля прошло погашение на 4,4 ярда).

Поставив плюс за табличку.

А тепер давайте її проаналізуємо.Я раніше не розумів,чому НБУ в січні,лютому й березні викуповував надлишки по 28.ХХ,27.ХХ і 26.50+,адже краще було б купувати пізніше і по нижчих курсах.А тепер подивився в цю таблицю і зрозумів - дорого потрібно було купувати,щоб зайшли нерезиденти.Подивіться на приріст грошей нерезидентів з 3 січня по 2 квітня.

Тому я й сьогодні спрогнозував,що НБУ у серпні гаситиме ажіотаж до 27.00.Чому в серпні?Бо треба дати вигідно вийти тим нерезидентам,які розмістили 6-місячні ОВДП в березні.А чому дати їм вигідно вийти зараз?А щоб вони в січні-березні наступного року знову зайшли. Поставив плюс за табличку.А тепер давайте її проаналізуємо.Я раніше не розумів,чому НБУ в січні,лютому й березні викуповував надлишки по 28.ХХ,27.ХХ і 26.50+,адже краще було б купувати пізніше і по нижчих курсах.А тепер подивився в цю таблицю і зрозумів - дорого потрібно було купувати,щоб зайшли нерезиденти.Подивіться на приріст грошей нерезидентів з 3 січня по 2 квітня.Тому я й сьогодні спрогнозував,що НБУ у серпні гаситиме ажіотаж до 27.00.Чому в серпні?Бо треба дати вигідно вийти тим нерезидентам,які розмістили 6-місячні ОВДП в березні.А чому дати їм вигідно вийти зараз?А щоб вони в січні-березні наступного року знову зайшли. Востаннє редагувалось tea в Нед 29 лип, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз. tea Повідомлень: 15141 З нами з: 15.11.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 1885 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 19:15 Re: Валютный рынок в контексте Судя по ситуации,таки, завтра утром по налу в "теплые края" (до вторника) как, уже стало привычным, нихто на понедельник под межбанк, с учетом процентов за выходные, грн. морозить не очень хочет ... Интересно, када вернемся к понедельничному росту межбанка. дарий

Повідомлень: 480 З нами з: 21.01.17 Подякував: 159 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 19:50 гуляйполе написав: mephala

ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте ну да,только потом не обижайтесь,когда потребуется что-то купить срочно,а оказывается нету,не выгодно торговать оффлайн позакрывались все,и про три посылочки в месяц не забывайте

ну срочно человеку нужно только воздух, вода и еда. все остальное это хотелки ну срочно человеку нужно только воздух, вода и еда. все остальное это хотелки mephala Повідомлень: 3353 З нами з: 07.04.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 19:55 budivelnik написав: А чого ви причепились до дороги ?

Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...

Наприклад

а - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижня

б - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днів

в - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години) А чого ви причепились до дороги ?Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...Наприклада - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижняб - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днівв - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)

це якраз вы плутаєте. є різні види робіт з різним ризиком для власного життя та життя оточуючих.

так от коли ви самі сидите в своєму офісі то хрін з вами - хоч й 24/7/365 працюйте. але коли виходите до людей та створюєте загрозу їхньому життю то гуляйте вальсом назад до своєї берлоги. так зрозуміліше що таке жити в цівілізованному соціумі? коли думаєте не лише про свою безпеку а й інших.

а ваша рекомендація проїхати за день 1200 км це і є загроза життю людей повз яких ви будете проїжджати. це якраз вы плутаєте. є різні види робіт з різним ризиком для власного життя та життя оточуючих.так от коли ви самі сидите в своєму офісі то хрін з вами - хоч й 24/7/365 працюйте. але коли виходите до людей та створюєте загрозу їхньому життю то гуляйте вальсом назад до своєї берлоги. так зрозуміліше що таке жити в цівілізованному соціумі? коли думаєте не лише про свою безпеку а й інших.а ваша рекомендація проїхати за день 1200 км це і є загроза життю людей повз яких ви будете проїжджати. mephala Повідомлень: 3353 З нами з: 07.04.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 19:57 tea написав: Василь-Рівне написав: На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решение

Кирилл Сазонов На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решениеКирилл Сазонов

Плюсую.Якщо так все пройде,як описав Кирило Сазонов,то це буде гут. Плюсую.Якщо так все пройде,як описав Кирило Сазонов,то це буде гут.

А знаєте в чому є ризики?

Гройсман прийняв правильне рішення,але всього за рік до виборів.Чи захочуть прийти інвестори?А де подівались ті інвестори,які при Янику обіцяли під Слов"янськом добувати сланцевий газ.

Інвесторам потрібно знати - який курс обере країна після виборів.

А тепер давайте подивимось на рейтинги кандидатів сьогодні.З першої п"ятірки найкращих двоє - проєвропейські (Порошенко і Гриценко),двоє проросійські (Бойко і Рабіновіч) і одна "кремлівська зозуля"(с),яка по риториці начебто й проєвропейська,але по факту ніхто не знає її домовленостей в 2009 році з Путіним тет-а-тет.

І у всієї першої п"ятірки рейтинги від 5 до 10%,тобто теортетично перемогти може кожен,враховуючи,що не менш,ніж третина виборців ще не визначилась.

От і інвестор сидить,дивиться на рейтинги і думає - а чи є сенс зараз заходити на конкурси. А знаєте в чому є ризики?Гройсман прийняв правильне рішення,але всього за рік до виборів.Чи захочуть прийти інвестори?А де подівались ті інвестори,які при Янику обіцяли під Слов"янськом добувати сланцевий газ.Інвесторам потрібно знати - який курс обере країна після виборів.А тепер давайте подивимось на рейтинги кандидатів сьогодні.З першої п"ятірки найкращих двоє - проєвропейські (Порошенко і Гриценко),двоє проросійські (Бойко і Рабіновіч) і одна "кремлівська зозуля"(с),яка по риториці начебто й проєвропейська,але по факту ніхто не знає її домовленостей в 2009 році з Путіним тет-а-тет.І у всієї першої п"ятірки рейтинги від 5 до 10%,тобто теортетично перемогти може кожен,враховуючи,що не менш,ніж третина виборців ще не визначилась.От і інвестор сидить,дивиться на рейтинги і думає - а чи є сенс зараз заходити на конкурси. tea Повідомлень: 15141 З нами з: 15.11.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 1885 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 20:12 mephala написав: budivelnik написав: А чого ви причепились до дороги ?

Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...

Наприклад

а - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижня

б - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днів

в - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години) А чого ви причепились до дороги ?Є ще море правил охорони праці,які я як підприємець порушую...Наприклада - я вже 20 років працюю в режимі 60-годинного робочого тижняб - за 20 років такого режиму роботи в мене накопичилось десь 400 не використаних відпускних днівв - як правило у вихідні і святкові дні я завантажений сильніше ( а подекуди зачіпляю і нічні години)

це якраз вы плутаєте. є різні види робіт з різним ризиком для власного життя та життя оточуючих.

так от коли ви самі сидите в своєму офісі то хрін з вами - хоч й 24/7/365 працюйте. але коли виходите до людей та створюєте загрозу їхньому життю то гуляйте вальсом назад до своєї берлоги. так зрозуміліше що таке жити в цівілізованному соціумі? коли думаєте не лише про свою безпеку а й інших.

а ваша рекомендація проїхати за день 1200 км це і є загроза життю людей повз яких ви будете проїжджати. це якраз вы плутаєте. є різні види робіт з різним ризиком для власного життя та життя оточуючих.так от коли ви самі сидите в своєму офісі то хрін з вами - хоч й 24/7/365 працюйте. але коли виходите до людей та створюєте загрозу їхньому життю то гуляйте вальсом назад до своєї берлоги. так зрозуміліше що таке жити в цівілізованному соціумі? коли думаєте не лише про свою безпеку а й інших.а ваша рекомендація проїхати за день 1200 км це і є загроза життю людей повз яких ви будете проїжджати. 1 Я не сижу в офісі..., я щодня по роботі накручую по 100 км в місті ( в середньому) це як мінімум 3-4 години в день за кермом в мегаполісі з морем неадекватів і пробок.....

2 Крім того часу що я провожу за кермом- я ще й займаюсь

а - виписуванням цінних вказівок колективу

б - спілкуванням з контрагентами

в - спілкуванням з контролюючими органами

г - контролем виконнання виписаних вказівок

і ще морем різних речей....



Тому мій середньостатистичний робочий день - це ад в порівнянні з 1200 км по європейському платному автобану



ПС

Як тільки відчую що не можу проїхати 1200 км - так відразу розібю його на 2 х 600 , адже відпочивати можна не тільки на морі, а й наприклад в Будапешті ( якраз пів-дороги до Будви) день-другий провести....



Тому ще раз

Правила охорони праці необхідно виконувати працівникам які надають платні послуги( тобто шоферам які не раз в рік їдуть 1200 км за добу , а 5 разів в тиждень їдуть по 1200 км за добу)- це хоч зрозуміло.

ППС

Для мене взагалі знаходження за кермом на трасі в 2 дві і більше полоси з швидкістю 80-110км/год - це відпочинок

Не повірите , але коли я був прапорщиком старшиною роти , то гауптвахта в порівнянні з моїми службовими обовязками для мене також була відпочинком і деколи я навіть підбивав комбата щоб він мене туди відправив, але під/полковник був стріляним горобцем і дав мені так відпочити всього один раз за 5 років служби. 1 Я не сижу в офісі..., я щодня по роботі накручую по 100 км в місті ( в середньому) це як мінімум 3-4 години в день за кермом в мегаполісі з морем неадекватів і пробок.....2 Крім того часу що я провожу за кермом- я ще й займаюсьа - виписуванням цінних вказівок колективуб - спілкуванням з контрагентамив - спілкуванням з контролюючими органамиг - контролем виконнання виписаних вказівокі ще морем різних речей....Тому мій середньостатистичний робочий день - це ад в порівнянні з 1200 км по європейському платному автобануПСЯк тільки відчую що не можу проїхати 1200 км - так відразу розібю його на 2 х 600 , адже відпочивати можна не тільки на морі, а й наприклад в Будапешті ( якраз пів-дороги до Будви) день-другий провести....Тому ще разПравила охорони праці необхідно виконувати працівникам які надають платні послуги( тобто шоферам які не раз в рік їдуть 1200 км за добу , а 5 разів в тиждень їдуть по 1200 км за добу)- це хоч зрозуміло.ППСДля мене взагалі знаходження за кермом на трасі в 2 дві і більше полоси з швидкістю 80-110км/год - це відпочинокНе повірите , але коли я був прапорщиком старшиною роти , то гауптвахта в порівнянні з моїми службовими обовязками для мене також була відпочинком і деколи я навіть підбивав комбата щоб він мене туди відправив, але під/полковник був стріляним горобцем і дав мені так відпочити всього один раз за 5 років служби. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників budivelnik

Повідомлень: 19481 З нами з: 15.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 20:16 tea написав: tea написав: Василь-Рівне написав: На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решение

Кирилл Сазонов На заседании Кабмина 25.08. принято окончательное решениеКирилл Сазонов Плюсую.Якщо так все пройде,як описав Кирило Сазонов,то це буде гут. Плюсую.Якщо так все пройде,як описав Кирило Сазонов,то це буде гут. А знаєте в чому є ризики?

Гройсман прийняв правильне рішення,але всього за рік до виборів.Чи захочуть прийти інвестори?А де подівались ті інвестори,які при Янику обіцяли під Слов"янськом добувати сланцевий газ.

Інвесторам потрібно знати - який курс обере країна після виборів.

А тепер давайте подивимось на рейтинги кандидатів сьогодні.З першої п"ятірки найкращих двоє - проєвропейські (Порошенко і Гриценко),двоє проросійські (Бойко і Рабіновіч) і одна "кремлівська зозуля"(с),яка по риториці начебто й проєвропейська,але по факту ніхто не знає її домовленостей в 2009 році з Путіним тет-а-тет.

І у всієї першої п"ятірки рейтинги від 5 до 10%,тобто теортетично перемогти може кожен,враховуючи,що не менш,ніж третина виборців ще не визначилась.

От і інвестор сидить,дивиться на рейтинги і думає - а чи є сенс зараз заходити на конкурси. А знаєте в чому є ризики?Гройсман прийняв правильне рішення,але всього за рік до виборів.Чи захочуть прийти інвестори?А де подівались ті інвестори,які при Янику обіцяли під Слов"янськом добувати сланцевий газ.Інвесторам потрібно знати - який курс обере країна після виборів.А тепер давайте подивимось на рейтинги кандидатів сьогодні.З першої п"ятірки найкращих двоє - проєвропейські (Порошенко і Гриценко),двоє проросійські (Бойко і Рабіновіч) і одна "кремлівська зозуля"(с),яка по риториці начебто й проєвропейська,але по факту ніхто не знає її домовленостей в 2009 році з Путіним тет-а-тет.І у всієї першої п"ятірки рейтинги від 5 до 10%,тобто теортетично перемогти може кожен,враховуючи,що не менш,ніж третина виборців ще не визначилась.От і інвестор сидить,дивиться на рейтинги і думає - а чи є сенс зараз заходити на конкурси. Як на мене

1 Якщо на виборах пройде існуюча влада і наступних чотири роки ми отримаємо

а - девальвацію гривні по відношенню до долара в 10% за 4 роки

б - ріст ВВП в 3 раза за 4 роки

То кращого нічого й бажати

2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході.

Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна. Як на мене1 Якщо на виборах пройде існуюча влада і наступних чотири роки ми отримаємоа - девальвацію гривні по відношенню до долара в 10% за 4 рокиб - ріст ВВП в 3 раза за 4 рокиТо кращого нічого й бажати2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході.Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників budivelnik

Повідомлень: 19481 З нами з: 15.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5585558655875588> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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