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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:20
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:23
1.Малоймовірно,що девальвація з 2019 по 2023 рік буде всього 10%.Не все залежить від нас.Якщо почнеться світова криза або продовжаться торгові війни між ЄС,США і Китаєм,то нас зачепить дуже.
2.Давно вже ходять слухи,що Гройсман зараз ближчий до Народного Фронту,тому президент і прем"єр будуть вставляти один одному палки в колеса.Повторюється історія Ющенка і Тимошенка.Це наш менталітет.Не дарма ж колись придумали прислів"я - там де один козак,там два гетьмани.
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:25
budivelnik
взагалі то церква відокремлена від держави,а в країні крім правосланих є ще дуже багато конфесій,так що не зрозуміла практика політиків піаритися на релігіцних святах
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:33
Відокремлена то відокремлена, але православних в Україні я думаю більше 70% , ще 10-15% Греко-католики , а далі ......
А так як політик опирається на голоси виборців- то лідер держави ніколи не стане лідером під час всенародних виборів,якщо буде сповідувати цінності трошки інші ніж 70% його виборців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:39
Так Гройсман не православный, что ему делать на православном Крестном ходу.
Достаточно, что министр обороны в первых рядах божественного хода.
Хотя обилие чиновников первого ряда в первых рядах сильно напомнило нахождение на аналогичных мероприятиях Путина-Медведева.
Когда особых успехов в экономике нет, все вдруг начинают неистово ударяться в религию.
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:39
Re: Валютный рынок в контексте
Боже, янеку никак даже в ростове не спится...
Винницких тоже под шумок колбасит... Узнаю наших - Донецких!
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