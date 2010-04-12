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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5585558655875588

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:20

budivelnik
https://www.depo.ua/ukr/politics/groysm ... 0622794879
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:23

  budivelnik написав:Як на мене
1 Якщо на виборах пройде існуюча влада і наступних чотири роки ми отримаємо
а - девальвацію гривні по відношенню до долара в 10% за 4 роки
б - ріст ВВП в 3 раза за 4 роки
То кращого нічого й бажати
2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході.
Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.

1.Малоймовірно,що девальвація з 2019 по 2023 рік буде всього 10%.Не все залежить від нас.Якщо почнеться світова криза або продовжаться торгові війни між ЄС,США і Китаєм,то нас зачепить дуже.
2.Давно вже ходять слухи,що Гройсман зараз ближчий до Народного Фронту,тому президент і прем"єр будуть вставляти один одному палки в колеса.Повторюється історія Ющенка і Тимошенка.Це наш менталітет.Не дарма ж колись придумали прислів"я - там де один козак,там два гетьмани.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:25

budivelnik
взагалі то церква відокремлена від держави,а в країні крім правосланих є ще дуже багато конфесій,так що не зрозуміла практика політиків піаритися на релігіцних святах
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:33

  гуляйполе написав:budivelnik
взагалі то церква відокремлена від держави,а в країні крім правосланих є ще дуже багато конфесій,так що не зрозуміла практика політиків піаритися на релігіцних святах
Відокремлена то відокремлена, але православних в Україні я думаю більше 70% , ще 10-15% Греко-католики , а далі ......
А так як політик опирається на голоси виборців- то лідер держави ніколи не стане лідером під час всенародних виборів,якщо буде сповідувати цінності трошки інші ніж 70% його виборців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:39

  budivelnik написав:Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.


Так Гройсман не православный, что ему делать на православном Крестном ходу.
Достаточно, что министр обороны в первых рядах божественного хода.
Хотя обилие чиновников первого ряда в первых рядах сильно напомнило нахождение на аналогичных мероприятиях Путина-Медведева.
Когда особых успехов в экономике нет, все вдруг начинают неистово ударяться в религию.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в контексте

https://korrespondent.net/ukraine/39951 ... s-lutsenko
Боже, янеку никак даже в ростове не спится... :D
https://korrespondent.net/ukraine/39951 ... -prokurora
Винницких тоже под шумок колбасит... Узнаю наших - Донецких! :evil:
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