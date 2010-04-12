budivelnik написав:Як на мене 1 Якщо на виборах пройде існуюча влада і наступних чотири роки ми отримаємо а - девальвацію гривні по відношенню до долара в 10% за 4 роки б - ріст ВВП в 3 раза за 4 роки То кращого нічого й бажати 2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході. Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.
1.Малоймовірно,що девальвація з 2019 по 2023 рік буде всього 10%.Не все залежить від нас.Якщо почнеться світова криза або продовжаться торгові війни між ЄС,США і Китаєм,то нас зачепить дуже. 2.Давно вже ходять слухи,що Гройсман зараз ближчий до Народного Фронту,тому президент і прем"єр будуть вставляти один одному палки в колеса.Повторюється історія Ющенка і Тимошенка.Це наш менталітет.Не дарма ж колись придумали прислів"я - там де один козак,там два гетьмани.
гуляйполе написав:budivelnik взагалі то церква відокремлена від держави,а в країні крім правосланих є ще дуже багато конфесій,так що не зрозуміла практика політиків піаритися на релігіцних святах
Відокремлена то відокремлена, але православних в Україні я думаю більше 70% , ще 10-15% Греко-католики , а далі ...... А так як політик опирається на голоси виборців- то лідер держави ніколи не стане лідером під час всенародних виборів,якщо буде сповідувати цінності трошки інші ніж 70% його виборців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik написав:Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.
Так Гройсман не православный, что ему делать на православном Крестном ходу. Достаточно, что министр обороны в первых рядах божественного хода. Хотя обилие чиновников первого ряда в первых рядах сильно напомнило нахождение на аналогичных мероприятиях Путина-Медведева. Когда особых успехов в экономике нет, все вдруг начинают неистово ударяться в религию.
budivelnik написав:2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході. Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.
Не переймайтеся так: згаданий персонаж в той час щиро та непомітно для всіх рятував економіку [відкриття, що він православний, до речі].
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell