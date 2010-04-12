tea написав:

Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.Для того,щоб зрозуміти,що нас очікує,давайте подивимось на Польщу.Це ментально найближча до нас країна з тих країн колишнього Варшавського договору,схожа по кількості населення.В них ця криза почалась пару років назад,коли поляки масово почали виїжджати в Англію,Німеччину,Данію тощо і внаслідок чого почалась нехватка робочих рук.Але полякам нескладно вирішити цю проблему,бо є найбідніша країна Європи,Україна,звідки й почали залучати робочу силу.Зараз демографічна польська криза вже на шляху вирішення,бо кількість тих,хто виїжджає з Польщі менша,ніж кількість тих,хто приїжджає до них з України.Ще 3-4 роки і Польща "закриє" практично всю потребу в робочій силі.А тепер подивимось на Україну через пару років.В нас буде та проблема,що була в Польщі пару років тому - катастрофічно не вистачатиме робочих рук.Та от тільки в нас немає механізмів їх вирішення в короткій перспективі,в перспективі навіть 5 років.Немає поки що біднішої країни,ніж Україна,щоб заохотити переїжджати людей сюди.Тому ця криза буде наростати,але вона небезкінечна.При яких критеріях можна буде зрозуміти,що Україна буде на шляху вирішення цієї проблеми?На таких же,як і зараз Польща,тобто коли кількість тих,хто виїжджає,буде менша,ніж кількість тих,хто буде переїжджати в Україну.А тепер коли це буде (по критеріях) і з якої країни,швидше за все,до нас буде приток людей.Мій прогноз такий - до нас будуть масово переїжджати росіяни,так само,як зараз українці їдуть до Польщі.В яких випадках це станеться?Зараз середня зарплата в Росії більше 500 євро,в Україні трохи більше 200 євро.Якщо в нас більш інтенсивно підуть реформи,то ми досить швидко доженемо Росію по рівню середньої зарплати.Досить швидко,я маю на увазі,що років за 10-15.Подивіться на країни Прибалтики.Хто вірив,що вони обженуть Росію по зарплаті?В Росії є газ,нафта,вся таблиця Менделєєва корисних копалин.А в Прибалтиці всього цього не було.Але ж обігнали.Так от коли в нас з Росією зрівняється зарплата і тренд зростання в Україні буде швидший,ніж в Росії,звідти почнеться приплив робочих рук.Тут мені зараз Лібо напише - Чай,дивись,росіяни п"яниці і лінтяї.Вони нізащо не приїдуть в Україну.На що я заперечу.Бо в Росії зараз живе багато етнічних українців.Так,вони після розвалу СРСР вибрали країну проживання Росію,вже народили там дітей,обжились.Але там складуться такі умови,і не тільки економічні,коли нащадки наших українців згадають своє коріння,згадають,що тут у багатьох є родичі і переїдуть з Тюменів,Магаданів,Закавказзя і інших Заполярних кіл в Україну.Для них на той час в нас буде клімат зручніший,свободи і права людини кращі,безліч інших переваг.Але до цього ще треба дожити.І свідками демографічної кризи,яка ще довго наростатиме,ми всі станемо.