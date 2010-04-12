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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5586558755885589>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:23

  budivelnik написав:Як на мене
1 Якщо на виборах пройде існуюча влада і наступних чотири роки ми отримаємо
а - девальвацію гривні по відношенню до долара в 10% за 4 роки
б - ріст ВВП в 3 раза за 4 роки
То кращого нічого й бажати
2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході.
Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.

1.Малоймовірно,що девальвація з 2019 по 2023 рік буде всього 10%.Не все залежить від нас.Якщо почнеться світова криза або продовжаться торгові війни між ЄС,США і Китаєм,то нас зачепить дуже.
2.Давно вже ходять слухи,що Гройсман зараз ближчий до Народного Фронту,тому президент і прем"єр будуть вставляти один одному палки в колеса.Повторюється історія Ющенка і Тимошенка.Це наш менталітет.Не дарма ж колись придумали прислів"я - там де один козак,там два гетьмани.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:25

budivelnik
взагалі то церква відокремлена від держави,а в країні крім правосланих є ще дуже багато конфесій,так що не зрозуміла практика політиків піаритися на релігіцних святах
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:33

  гуляйполе написав:budivelnik
взагалі то церква відокремлена від держави,а в країні крім правосланих є ще дуже багато конфесій,так що не зрозуміла практика політиків піаритися на релігіцних святах
Відокремлена то відокремлена, але православних в Україні я думаю більше 70% , ще 10-15% Греко-католики , а далі ......
А так як політик опирається на голоси виборців- то лідер держави ніколи не стане лідером під час всенародних виборів,якщо буде сповідувати цінності трошки інші ніж 70% його виборців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:39

  budivelnik написав:Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.


Так Гройсман не православный, что ему делать на православном Крестном ходу.
Достаточно, что министр обороны в первых рядах божественного хода.
Хотя обилие чиновников первого ряда в первых рядах сильно напомнило нахождение на аналогичных мероприятиях Путина-Медведева.
Когда особых успехов в экономике нет, все вдруг начинают неистово ударяться в религию.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в контексте

https://korrespondent.net/ukraine/39951 ... s-lutsenko
Боже, янеку никак даже в ростове не спится... :D
https://korrespondent.net/ukraine/39951 ... -prokurora
Винницких тоже под шумок колбасит... Узнаю наших - Донецких! :evil:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 22:02

  budivelnik написав:2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході.
Якщо з Парубієм ще можна якось зрозуміти( він швидше за все греко-католик) , то відсутність Гройсмана- річ не дуже приємна.

Не переймайтеся так: згаданий персонаж в той час щиро та непомітно для всіх рятував економіку [відкриття, що він православний, до речі].
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 22:09

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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 23:38

  tea написав:Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.Для того,щоб зрозуміти,що нас очікує,давайте подивимось на Польщу.Це ментально найближча до нас країна з тих країн колишнього Варшавського договору,схожа по кількості населення.В них ця криза почалась пару років назад,коли поляки масово почали виїжджати в Англію,Німеччину,Данію тощо і внаслідок чого почалась нехватка робочих рук.Але полякам нескладно вирішити цю проблему,бо є найбідніша країна Європи,Україна,звідки й почали залучати робочу силу.
Зараз демографічна польська криза вже на шляху вирішення,бо кількість тих,хто виїжджає з Польщі менша,ніж кількість тих,хто приїжджає до них з України.Ще 3-4 роки і Польща "закриє" практично всю потребу в робочій силі.
А тепер подивимось на Україну через пару років.В нас буде та проблема,що була в Польщі пару років тому - катастрофічно не вистачатиме робочих рук.Та от тільки в нас немає механізмів їх вирішення в короткій перспективі,в перспективі навіть 5 років.Немає поки що біднішої країни,ніж Україна,щоб заохотити переїжджати людей сюди.
Тому ця криза буде наростати,але вона небезкінечна.При яких критеріях можна буде зрозуміти,що Україна буде на шляху вирішення цієї проблеми?На таких же,як і зараз Польща,тобто коли кількість тих,хто виїжджає,буде менша,ніж кількість тих,хто буде переїжджати в Україну.А тепер коли це буде (по критеріях) і з якої країни,швидше за все,до нас буде приток людей.
Мій прогноз такий - до нас будуть масово переїжджати росіяни,так само,як зараз українці їдуть до Польщі.В яких випадках це станеться?Зараз середня зарплата в Росії більше 500 євро,в Україні трохи більше 200 євро.Якщо в нас більш інтенсивно підуть реформи,то ми досить швидко доженемо Росію по рівню середньої зарплати.Досить швидко,я маю на увазі,що років за 10-15.Подивіться на країни Прибалтики.Хто вірив,що вони обженуть Росію по зарплаті?В Росії є газ,нафта,вся таблиця Менделєєва корисних копалин.А в Прибалтиці всього цього не було.Але ж обігнали.
Так от коли в нас з Росією зрівняється зарплата і тренд зростання в Україні буде швидший,ніж в Росії,звідти почнеться приплив робочих рук.Тут мені зараз Лібо напише - Чай,дивись,росіяни п"яниці і лінтяї.Вони нізащо не приїдуть в Україну.На що я заперечу.Бо в Росії зараз живе багато етнічних українців.Так,вони після розвалу СРСР вибрали країну проживання Росію,вже народили там дітей,обжились.
Але там складуться такі умови,і не тільки економічні,коли нащадки наших українців згадають своє коріння,згадають,що тут у багатьох є родичі і переїдуть з Тюменів,Магаданів,Закавказзя і інших Заполярних кіл в Україну.
Для них на той час в нас буде клімат зручніший,свободи і права людини кращі,безліч інших переваг.
Але до цього ще треба дожити.І свідками демографічної кризи,яка ще довго наростатиме,ми всі станемо.


"Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе , опустеет ; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе , не устоит ."
Евангелие от Матфея 12:25
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:07

Сьогодні у гору, чи як?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:43

  сірий написав:Сьогодні у гору, чи як?

...думаю, що "чи як" :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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