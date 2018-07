Додано: Нед 29 лип, 2018 22:02

budivelnik написав: 2 Мене непокоїть відсутність Гройсмана з Парубієм ( в крайньому випадку я їх не побачив) разом з Порошенком на Хресній Ході.

Не переймайтеся так: згаданий персонаж в той час щиро та непомітно для всіх рятував економіку [відкриття, що він православний, до речі]. Не переймайтеся так: згаданий персонаж в той час щиро та непомітно для всіх рятував економіку [відкриття, що він православний, до речі].

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell