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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5586558755885589

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 819
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
516
Всього голосів : 819
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54

  Долярчик написав:
  сірий написав:Сьогодні у гору, чи як?

...думаю, що "чи як" :D

По мойiм показникам, навпаки :D
Показник, прiметивний - у вихідні вниз, значить з понедiлка вгору, а також, шось останiм часом забагато свiже напичатанойI.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54

Запорожье повы 26,90-27,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:57

  сірий написав:
  Долярчик написав:
  сірий написав:Сьогодні у гору, чи як?

...думаю, що "чи як" :D

По мойiм показникам, навпаки :D
Показник, прiметивний - у вихідні вниз, значить з понедiлка вгору, а також, шось останiм часом забагато свiже напичатанойI.

.... а Я щось сумніваюсь, що ми сьогодні проб'ємо "низ" на 27 на МБ(та й на ЧР - теж є сумніви!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:59

  edvardd написав:Запорожье повы 26,90-27,10


А какая минимальная продажа была у Вас в городе в субботу-воскресенье? В тех же ПОВах?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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