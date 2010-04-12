|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54
Долярчик написав: сірий написав:
Сьогодні у гору, чи як?
...думаю, що "чи як"
По мойiм показникам, навпаки
Показник, прiметивний - у вихідні вниз, значить з понедiлка вгору, а також, шось останiм часом забагато свiже напичатанойI.
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 961
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1269 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54
Запорожье повы 26,90-27,10
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5240
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:57
сірий написав: Долярчик написав: сірий написав:
Сьогодні у гору, чи як?
...думаю, що "чи як"
По мойiм показникам, навпаки
Показник, прiметивний - у вихідні вниз, значить з понедiлка вгору, а також, шось останiм часом забагато свiже напичатанойI.
.... а Я щось сумніваюсь, що ми сьогодні проб'ємо "низ" на 27 на МБ(та й на ЧР - теж є сумніви!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4400
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:59
edvardd написав:
Запорожье повы 26,90-27,10
А какая минимальная продажа была у Вас в городе в субботу-воскресенье? В тех же ПОВах?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1642
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12836
|1425201
|
|
|6340
|1341277
|
П'ят 27 лип, 2018 14:48
ЛОБ
|
|158
|242069
|
|