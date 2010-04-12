По мойiм показникам, навпаки
Показник, прiметивний - у вихідні вниз, значить з понедiлка вгору, а також, шось останiм часом забагато свiже напичатанойI.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:57
.... а Я щось сумніваюсь, що ми сьогодні проб'ємо "низ" на 27 на МБ(та й на ЧР - теж є сумніви!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:59
А какая минимальная продажа была у Вас в городе в субботу-воскресенье? В тех же ПОВах?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:14
Искатель
Доброе утро.
При мне в субботу принимали 26.95 продавали 27.04.
Всем всего Доброго и ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:23
tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО .
Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.
ЗЫ. Я почти серьезно.
Додано: Пон 30 лип, 2018 08:58
А Ваш пост о валютном рынке?
П.С. Все свои ценные мысли пишите чаю в личку
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:01
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:05
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 июля с уровней: доллар – 26,70/26,90 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению. прибавил по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 27 июля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 27 июля по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1658, поднявшись до $1,1660 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1657 на открытии торгов в Европе.
Дата: 30 июля 2018 г. на 10.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,91/26,99 UAH/USD
€ – 31,31/31,52 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
US
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