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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5587558855895590>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54

  Долярчик написав:
  сірий написав:Сьогодні у гору, чи як?

...думаю, що "чи як" :D

По мойiм показникам, навпаки :D
Показник, прiметивний - у вихідні вниз, значить з понедiлка вгору, а також, шось останiм часом забагато свiже напичатанойI.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54

Запорожье повы 26,90-27,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:57

  сірий написав:
  Долярчик написав:
  сірий написав:Сьогодні у гору, чи як?

...думаю, що "чи як" :D

По мойiм показникам, навпаки :D
Показник, прiметивний - у вихідні вниз, значить з понедiлка вгору, а також, шось останiм часом забагато свiже напичатанойI.

.... а Я щось сумніваюсь, що ми сьогодні проб'ємо "низ" на 27 на МБ(та й на ЧР - теж є сумніви!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:59

  edvardd написав:Запорожье повы 26,90-27,10


А какая минимальная продажа была у Вас в городе в субботу-воскресенье? В тех же ПОВах?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:14

Искатель

Доброе утро.
При мне в субботу принимали 26.95 продавали 27.04.

Всем всего Доброго и ЗДОРОВЬЯ.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:23

Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.


tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО :).
Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.

ЗЫ. Я почти серьезно. :roll:
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:58

  Aps написав:
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.


tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО :).
Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.

ЗЫ. Я почти серьезно. :roll:


А Ваш пост о валютном рынке?

П.С. Все свои ценные мысли пишите чаю в личку
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:01

  Pupsik написав:
А Ваш пост о валютном рынке?

П.С. Все свои ценные мысли пишите чаю в личку


Так и вам того же.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 июля с уровней: доллар – 26,70/26,90 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению. прибавил по 20,0 коп.

Евро по сравнению с 27 июля по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 27 июля по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1658, поднявшись до $1,1660 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1657 на открытии торгов в Европе.

Дата: 30 июля 2018 г. на 10.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,91/26,99 UAH/USD
€ – 31,31/31,52 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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сірий як визначаєте, коли "напічатана"?
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