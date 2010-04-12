|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:13
Привет из Днепра-2
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,73/26,76 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65336
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3993 раз.
- Подякували: 7410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:30
Aps написав:
tea
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.
может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО
.
Договоритесь с ДС
чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.
ЗЫ. Я почти серьезно.
Ви можете відкрити будь-яку гілку,як і кожен з форумчан.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15143
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1891 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:47
Привет из Днепра-3
К 10.42 котировки безналичного «американца» на межбанке откатились к 26,72/26,74 UAH/USD.
«Гривни на рынке стали меньше», - поделился своими наблюдениями наш консультант.
Дата: 30 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 26,83-85/26,90-26,92 UAH/USD
EUR 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65336
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3993 раз.
- Подякували: 7410 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12837
|1425356
|
|
|6340
|1341306
|
П'ят 27 лип, 2018 14:48
ЛОБ
|
|158
|242069
|
|