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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5587558855895590

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,73/26,76 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.

US
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:30

  Aps написав:
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.


tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО :).
Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.

ЗЫ. Я почти серьезно. :roll:

Ви можете відкрити будь-яку гілку,як і кожен з форумчан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:47

Привет из Днепра-3

К 10.42 котировки безналичного «американца» на межбанке откатились к 26,72/26,74 UAH/USD.

«Гривни на рынке стали меньше», - поделился своими наблюдениями наш консультант.


Дата: 30 июля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 26,83-85/26,90-26,92 UAH/USD
EUR 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

US
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