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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55885589559055915592>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,73/26,76 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.

US
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:30

  Aps написав:
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.


tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО :).
Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.

ЗЫ. Я почти серьезно. :roll:

Ви можете відкрити будь-яку гілку,як і кожен з форумчан.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:47

Привет из Днепра-3

К 10.42 котировки безналичного «американца» на межбанке откатились к 26,72/26,74 UAH/USD.

«Гривни на рынке стали меньше», - поделился своими наблюдениями наш консультант.


Дата: 30 июля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 26,83-85/26,90-26,92 UAH/USD
EUR 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:17

Привет из Днепра-4

Меж тем, подтверждая слова нашего гуру, к 11.14 Киева котировки доллара на межбанке упали к 26,705/26,725 UAH/USD в сопровождении относительного преобладания оферов СКВ.

Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

На этом фоне понизившиеся с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, подтвердили наблюдения нашего консультанта.

Не исключено, на состояние коррсчетов оказало состоявшееся в пятницу размещение регулятором своих депосертификатов на сумму 19 161 млн. грн.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На открытии торгов 30 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На старте торгов 30 июля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.


Дата: 30 июля 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,90/27,00 UAH/USD
€ 31,30/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания мелкооптового «приноса».

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:21

  Pupsik написав:
  Aps написав:
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.


tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО :).
Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.

ЗЫ. Я почти серьезно. :roll:


А Ваш пост о валютном рынке?

П.С. Все свои ценные мысли пишите чаю в личку

А где здесь ценные мысли ? :?
Есть констатация факта - зелёные буквы.
И , гадание на позавчерашней гуще - всё остальное :mrgreen:
Так шо не придирайтесь , хай пише.

п.с. ща , "гении" валютно-финансового рынка, скажут шо надо уметь читать между строк и уметь анализировать ....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:32

Что то средне взвешенный заболел, не отсвечивает. Стыдно, наверное.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:34

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.25 котировки доллара на межбанке немного отскочили: 26,72/26,74 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:56

Привет из Днепра-6

К 11.49 безналичный доллар на межбанке, сохранив вялотекущий «бычий» тренд, оказался на отметке 26,73/26,75 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты пока не радуют.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:57

26.85-26.90/26.95-27.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:59

  rusich написав:Зображення
Следующее крупное погашение 6-месячных ОВГЗ на 2,2 миллиарда состоится 15 августа.

Ще додам думок по табличці.
Якщо наступне велике погашення буде 15 серпня на 2.2 млрд.,то до цієї дати НБУ не дасть вийти вище 27.00,а потім вже можна буде.
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