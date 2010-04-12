Додано: Пон 30 лип, 2018 10:17

Привет из Днепра-4



Меж тем, подтверждая слова нашего гуру, к 11.14 Киева котировки доллара на межбанке упали к 26,705/26,725 UAH/USD в сопровождении относительного преобладания оферов СКВ.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



На этом фоне понизившиеся с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, подтвердили наблюдения нашего консультанта.



Не исключено, на состояние коррсчетов оказало состоявшееся в пятницу размещение регулятором своих депосертификатов на сумму 19 161 млн. грн.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На открытии торгов 30 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На старте торгов 30 июля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.





Дата: 30 июля 2018 г. на 10.55

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,90/27,00 UAH/USD

€ 31,30/31,60 UAH/EUR

RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания мелкооптового «приноса».



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