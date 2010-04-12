Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.
tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"? Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО . Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил. Думается многим будет там интересно.
ЗЫ. Я почти серьезно.
Ви можете відкрити будь-яку гілку,як і кожен з форумчан.
Меж тем, подтверждая слова нашего гуру, к 11.14 Киева котировки доллара на межбанке упали к 26,705/26,725 UAH/USD в сопровождении относительного преобладания оферов СКВ.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
На этом фоне понизившиеся с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, подтвердили наблюдения нашего консультанта.
Не исключено, на состояние коррсчетов оказало состоявшееся в пятницу размещение регулятором своих депосертификатов на сумму 19 161 млн. грн.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 30 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 30 июля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.
tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"? Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО . Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил. Думается многим будет там интересно.
ЗЫ. Я почти серьезно.
А Ваш пост о валютном рынке?
П.С. Все свои ценные мысли пишите чаю в личку
А где здесь ценные мысли ? Есть констатация факта - зелёные буквы. И , гадание на позавчерашней гуще - всё остальное Так шо не придирайтесь , хай пише.
п.с. ща , "гении" валютно-финансового рынка, скажут шо надо уметь читать между строк и уметь анализировать ....