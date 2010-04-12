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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:01
Aps написав:
tea
Друзі - ми на порозі масштабної демографічної кризи.Це один з напрямків,які я хотів висвітлювати в тій гілці про українську кризу,яку хотів відкрити в персональних темах форумчан.
может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО
.
Договоритесь с ДС
чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.
ЗЫ. Я почти серьезно.
Я ж хотів відкрити гілку на серйозну тему,про українську кризу,але судячи по "плюсам" вона не потрібна.Тому іноді писатиму тут свої думки,але ж вони будуть не по темі,тому модератори їх стиратимуть.
А Вам все Оксана спокою не дає.Сумно без неї?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:17
Вийшла статистика по інтервенціям НБУ за минулий тиждень.
Так от НБУ нічого не купив,а витратив 120.20 млн.дол.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:26
tea написав: rusich написав:
Следующее крупное погашение 6-месячных ОВГЗ на 2,2 миллиарда состоится 15 августа
Якщо наступне велике погашення буде 15 серпня на 2.2 млрд.,то до цієї дати НБУ не дасть вийти вище 27.00,а потім вже можна буде.
Правильная позиция НБУ состояла бы в том, чтобы не противиться росту в преддверии/после погашения, дабы не давать зарабатывать спекулянтам сверх прибыль (кроме процентов по ОВГЗ, на текущий момент они еще имеют плюс 5-6% ревальвационных) и не палить резервы.
Однако, во-первых, Нацбанк, видимо, не уверен в своих ресурсах и потому всячески старается сбивать спекулятивную раскачку, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. А во-вторых, в этом сезоне будет особая ситуация с курсом в связи с предстоящими выборами. Его будут держать изо всех сил, повторяя сценарий овоща.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:30
tea написав:
Вийшла статистика по інтервенціям НБУ за минулий тиждень.
Так от НБУ нічого не купив,а витратив 120.20 млн.дол.
Всего за июль НБУ продал 36 млн.дол ( 02.07 - 27.07 )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:33
zzzzzz написав: tea написав:
Вийшла статистика по інтервенціям НБУ за минулий тиждень.
Так от НБУ нічого не купив,а витратив 120.20 млн.дол.
Всего за июль НБУ продал 36 млн.дол ( 02.07 - 27.07 )
Если быть точным, за 02.07.-27.07. НБУ продал 135,2 млн. долларов, купил 99 млн. долларов. "Чистая продажа" - 36,2 млн. долларов.
Я лишь уточнил , что это "чистая продажа", а то народ неправильно поймет Вас.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:33
rusich написав:
в этом сезоне будет особая ситуация с курсом в связи с предстоящими выборами. Его будут держать изо всех сил, повторяя сценарий овоща.
Да помню как на предыдущих президентских, или парламентских выборах (точно не помню), после того как П. собрал всех банкиров и стукнул по столу типа "не выше 13", я тогда много накупил в банках. ограничение как помню около 1000дол на паспорт было. Не уверен что сейчас так получится, даже при огромном желании П.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34
rusich написав: tea написав: rusich написав:
Следующее крупное погашение 6-месячных ОВГЗ на 2,2 миллиарда состоится 15 августа
Якщо наступне велике погашення буде 15 серпня на 2.2 млрд.,то до цієї дати НБУ не дасть вийти вище 27.00,а потім вже можна буде.
Правильная позиция НБУ состояла бы в том, чтобы не противиться росту в преддверии/после погашения, дабы не давать зарабатывать спекулянтам сверх прибыль (кроме процентов по ОВГЗ, на текущий момент они еще имеют плюс 5-6% ревальвационных) и не палить резервы.
Однако, во-первых, Нацбанк, видимо, не уверен в своих ресурсах и потому всячески старается сбивать спекулятивную раскачку, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. А во-вторых, в этом сезоне будет особая ситуация с курсом в связи с предстоящими выборами. Его будут держать изо всех сил, повторяя сценарий овоща.
Стыдно господа , стыдно ))
Не заметить что 15 августа будет ТРИ погашения.
1. 368 млн .дол
2. 1,250 млрд .грн
3. 2,119 млрд.грн
Живите своим умом!
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34
Привет из Днепра-7
Около 12.25 цена безналичного доллара на межбанке не окинула отметку 26,73/26,75 UAH/USD.
На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне понизившихся действующих цен - 26,85/26,88 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, которые сопровождались двусторонней торговлей.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной полуденной паузой, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного сузили спред, текущее равновесие спроса и оферов позволило это сделать: 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Дата: 30 июля 2018 г. на 12.30
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,91/26,97 UAH/USD
€ – 31,36/31,47 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
US
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:40
киев вниз 5коп. судя по миняйло...
а шо делать?
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