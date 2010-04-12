Додано: Пон 30 лип, 2018 12:23

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,73/26,76 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.



К 10.42 котировки безналичного «американца» на межбанке откатились к 26,72/26,74 UAH/USD.



«Гривни на рынке стали меньше», - поделился своими наблюдениями наш консультант.



Меж тем, подтверждая слова нашего гуру, к 11.14 Киева котировки доллара на межбанке упали к 26,705/26,725 UAH/USD в сопровождении относительного преобладания оферов СКВ.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



На этом фоне понизившиеся с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, подтвердили наблюдения нашего консультанта.



Не исключено, на состояние коррсчетов оказало влияние состоявшееся в пятницу размещение регулятором своих депосертификатов на сумму 19 161 млн. грн.



По состоянию на 11.25 котировки доллара на межбанке немного отскочили: 26,72/26,74 UAH/USD.



К 11.49 безналичный доллар на межбанке, сохранив вялотекущий «бычий» тренд, оказался на отметке 26,73/26,75 UAH/USD. Со слов непосредственны участников торгов, обороты пока не радуют.



Около 12.25 цена безналичного доллара на межбанке не окинула отметку 26,73/26,75 UAH/USD.



На фоне не покинувших отметку 26,73/26,75 UAH/USD котировок валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 июля с уровней: доллар – 26,70/26,90 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению. прибавил по 20,0 коп.



Евро по сравнению с 27 июля по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 27 июля по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1658, поднявшись до $1,1660 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1657 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На открытии торгов 30 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На старте торгов 30 июля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.



На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне понизившихся действующих цен - 26,85/26,88 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, которые сопровождались двусторонней торговлей.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной полуденной паузой, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного сузили спред, текущее равновесие спроса и оферов позволило это сделать: 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,91/27,99 UAH/USD, евро – 31,31/31,52 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB, Киев опт 26,83-85/26,90-92 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,83-85/26,90-92 UAH/USD, евро (опт) 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/26,95 UAH/USD, розница – 26,85/27,00 UAH/USD; Запорожье – 26,90/27,10 UAH/USD; евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,427 RUB/USD.



К понедельнику 30-го участники украинского рынка безналичного доллара, похоже, вспомнили о текущем бюджетном периоде и обратили свой взор в сторону гривни, которой некстати перестало хватать. Думается, это и стало основной причиной сформировавшегося с самого открытия сессии валютного межбанка «ползучего» снижения средневзвешенного курса состоявшихся сделок по безналичному «американцу». Заметим, что эти признаки робкого отката были предсказаны еще в пятницу настроениями на наличном «неформальном» рынке и реализовались в понедельник, несмотря на общеизвестное снижение объемов притока экспортной выручки из-за рубежа.



Судя по всему наблюдавшееся на прошлой неделе гривневое изобилие, организованное стараниями Казначейства и Минфина, к понедельнику рассосалось, открыв «зеленую улицу» коррекции доллара.



Мы склонны ожидать в ближайшее время окончательное формирование фрагмента пресловутой «курсовой пилы» с известным алгоритмом: два шага вверх, один вниз. Иначе говоря, текущий курс безналичного доллара не вернется на уровни локальных низов конца I полугодия.



Локальный откат курса безналичного доллара, следуя логике последних событий на рынке гривневого ресурса прервется ближе ко средине августа, когда Минфин буде проводить очередное погашение ОВГЗ.



С известными оговорками и поправками на более высокий уровень «рыночности» подобный прогноз уместен и для «неформального» наличного рынка. Где, впрочем, как и прежде, будет сохраняться довольно жесткая гривневая диета.



US