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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5590559155925593

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:36

  tea написав:
  somilitark написав:
  tea написав:А чому Ви боїтесь визнати,що змінили позицію?
Коли були фактори до зміцнення гривні - Ви писали про це.Тепер тренд змінився і почалась девальвація,тому Ви про це й пишете.


Спасибо Чай за тёплые слова.
у Вас надо учиться черпать оптимизм,вы лучший пример! :!:

Ви не повірите,але зараз приводу для оптимізму мало.Зараз в роздумах.Я вагітний ідеєю створення окремої гілки в розділі "Персональні теми форумчан".
Попередня назва гілки:"Українська криза 2018-....Хронологія подій".Чому я не поставив другої дати?Бо ця криза закінчиться при певних критеріях,які важко спрогнозувати по датам.Чому "українська"?Бо саме в нас зараз склались такі фактори,яких немає у всіх інших країнах світу:економічні,політичні,та ще й військовий компонент.
Цю тему спробував розпочати Альяк,але потім вирішив усунутись від форума.
Я б тему розкрив би ширше і в цій темі хотів би вести хронологію подій виключно по цифрах,трендах,фактах а також коментарях форумчан.Її не можна завести на валютній гілці,бо вона про значно ширше коло проблем,які тут вважаються непрофільними повідомленнями.
Я зрозумію,що ця тема важлива для інших форумчан і вони готові долучитись як в якості дописувачів,так і в якості читачів,якщо під цим повідомленням збереться не менше 50 плюсів.

50 зрадофілів і я серед них :) https://www.betrue.info/hronichna-zradofiliya/
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:53

Запорожье повы обед 26,90-27,05, но основная масса ниже (прием)
edvardd
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  #<1 ... 5590559155925593
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