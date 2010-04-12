tea написав:
Ви не повірите,але зараз приводу для оптимізму мало.Зараз в роздумах.Я вагітний ідеєю створення окремої гілки в розділі "Персональні теми форумчан".
Попередня назва гілки:"Українська криза 2018-....Хронологія подій".Чому я не поставив другої дати?Бо ця криза закінчиться при певних критеріях,які важко спрогнозувати по датам.Чому "українська"?Бо саме в нас зараз склались такі фактори,яких немає у всіх інших країнах світу:економічні,політичні,та ще й військовий компонент.
Цю тему спробував розпочати Альяк,але потім вирішив усунутись від форума.
Я б тему розкрив би ширше і в цій темі хотів би вести хронологію подій виключно по цифрах,трендах,фактах а також коментарях форумчан.Її не можна завести на валютній гілці,бо вона про значно ширше коло проблем,які тут вважаються непрофільними повідомленнями.
Я зрозумію,що ця тема важлива для інших форумчан і вони готові долучитись як в якості дописувачів,так і в якості читачів,якщо під цим повідомленням збереться не менше 50 плюсів.
50 зрадофілів і я серед них