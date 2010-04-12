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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5590559155925593

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:36

  tea написав:
  somilitark написав:
  tea написав:А чому Ви боїтесь визнати,що змінили позицію?
Коли були фактори до зміцнення гривні - Ви писали про це.Тепер тренд змінився і почалась девальвація,тому Ви про це й пишете.


Спасибо Чай за тёплые слова.
у Вас надо учиться черпать оптимизм,вы лучший пример! :!:

Ви не повірите,але зараз приводу для оптимізму мало.Зараз в роздумах.Я вагітний ідеєю створення окремої гілки в розділі "Персональні теми форумчан".
Попередня назва гілки:"Українська криза 2018-....Хронологія подій".Чому я не поставив другої дати?Бо ця криза закінчиться при певних критеріях,які важко спрогнозувати по датам.Чому "українська"?Бо саме в нас зараз склались такі фактори,яких немає у всіх інших країнах світу:економічні,політичні,та ще й військовий компонент.
Цю тему спробував розпочати Альяк,але потім вирішив усунутись від форума.
Я б тему розкрив би ширше і в цій темі хотів би вести хронологію подій виключно по цифрах,трендах,фактах а також коментарях форумчан.Її не можна завести на валютній гілці,бо вона про значно ширше коло проблем,які тут вважаються непрофільними повідомленнями.
Я зрозумію,що ця тема важлива для інших форумчан і вони готові долучитись як в якості дописувачів,так і в якості читачів,якщо під цим повідомленням збереться не менше 50 плюсів.

50 зрадофілів і я серед них :) https://www.betrue.info/hronichna-zradofiliya/
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:53

Запорожье повы обед 26,90-27,05, но основная масса ниже (прием)
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:55

yama Особенно понравилось-Зрадофіл напише 100 постів в соціальних мережах, що в його під’їзді насрано, але ніколи не прибере там. , Только тогда вопрос,а на кой нам полиция и закон ,если мы будем делать все сами? Если мы сами будем садить на вилы очередного депутата или прокурора сбившего насмерть 8 летнего ребенка, тогда зачем нам вся ветвь право-законодавчой службы? Если мы будем убирать дерьмо за каждым бомжом в подьезде, зачем мы платим налоги? Тогда давайте выкинем их всех на свой хлеб ,и сами будем вершить свою судьбу, не отдавая половину зароботаного х-знает кому.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:33

Re: Валютный рынок в контексте

С 23 по 27 июля 2018 года в результате валютных интервенций по лучшему курсу Matching Нацбанк продал 120,2 миллионов долларов.

С 23 по 27 июля 2018 года в результате валютных интервенций по лучшему курсу Matching Нацбанк купил 120,2 миллионов долларов.
Фото: pixabay.com
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

При этом традиционных валютных аукционов и интервенций по единому курсу за этот период не было.

Стоит отметить, что с начала 2018 года НБУ купил 1884,692 миллионов долларов и продал 656 миллионов долларов.

При этом в результате валютных интервенций по лучшему курсу Matching Нацбанк с начала года купил 486,2 миллионов долларов и продал 214,2 миллионов долларов.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:47

  vovodabravis написав:yama Особенно понравилось-Зрадофіл напише 100 постів в соціальних мережах, що в його під’їзді насрано, але ніколи не прибере там. , Только тогда вопрос,а на кой нам полиция и закон ,если мы будем делать все сами? Если мы сами будем садить на вилы очередного депутата или прокурора сбившего насмерть 8 летнего ребенка, тогда зачем нам вся ветвь право-законодавчой службы? Если мы будем убирать дерьмо за каждым бомжом в подьезде, зачем мы платим налоги? Тогда давайте выкинем их всех на свой хлеб ,и сами будем вершить свою судьбу, не отдавая половину зароботаного х-знает кому.

Вы заметили, что сами привели типичный пример?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:51

Опять под конец сессии кто-то хулиганит.
С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:59

Хорошо пошли :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:04

  Сибарит написав:Опять под конец сессии кто-то хулиганит.
С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.



откат переносится на пп
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