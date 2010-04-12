Додано: Пон 30 лип, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 11,01 коп., на торгах понедельника укрепился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 26,7552 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 июля с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,73/26,76, однако спустя полчаса, на 10.42, этот локальный максимум был продан, уронив СКВ до 26,42/26,44 UAH/USD. Продажи продолжались до 11.12, когда «американец», на межбанке провалился к 26,705/26,725 UAH/USD. Эти низы привлекли внимание покупателей, действия которых вернули СКВ к росту.



К 11.25 доллар вырос до 26,72/26,74, а спустя 22 минуты он был уже на отметке 26,73/26,75 UAH/USD, которую не покидал до 14.00, когда новая порция покупок подняла курс до 26,73/26,76 UAH/USD UAH/USD.



С 15.00 на пустеющем межбанке спекулянты поэтапными низколиквидными сделками возобновили рост, загнав цену СКВ до 26,83/26,87 UAH/USD.

До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги валютного межбанка 30 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,83/26,87 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7552 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,7552 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.16 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 июля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, неделя гривневого изобилия, когда Казначейство и Минфин наполнили рынок гривневыми ресурсами, компенсировав НДС и погасив ОВГЗ, в прошлом. Нынче «пузырь» гривневой ликвидности «рассосался», лишив межбанк «топлива роста».



Во-вторых, бюджетный период находится в стадии завершения, обостряя интерес к гривневым ресурсам.



В-третьих, откат доллара на межбанке был поддержан стартовавшей ранее такой же тенденцией на наличном рынке.



В-четвертых, в течение минувшей недели наблюдалось «зеленое» ралли, поднявшее средневзвешенный курс доллара с уровня 26,4461 к отметке 26,7615 UAH/USD. К понедельнику 30-го пришло время фиксации прибыли.



О том, что вышеупомянутый гривневый ресурс 30-го «сжимался», дали понять упавшие с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 июля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок безналичной СКВ потерял заметную часть гривневой ликвидности. Это заморозило наблюдавшуюся на прошлой неделе активную скупку СКВ.



Во-вторых, внимание игроков сместилось с межбанка на бюджетный период, который требовал ресурса в нацвалюте.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью).





Дата: 30 июля 2018 г. 17.20



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,93/27,00 UAH/USD (с утра – 26,92/26,99 UAH/USD, к полудню - 26,90/26,97 UAH/USD)

€ – 31,30/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,55 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях осторожной, хотя уже и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.



До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, для чего местным дилерам пришлось немного понизить действующие цены в паре доллар-гривня.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня снизились и немного сузили спред, текущее равновесие спроса и оферов позволило это сделать: 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли, рост обеспечил потревоживший клиентов наличного рынка и тамошних дилеров предфинишный безоборотный рост «зеленого» безнала.



По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 30 июля 2018 г. 17.32

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,85/26,90 UAH/USD (с утра 26,83-85/26,90-26,92 UAH/USD, к полудню 26,85/27,00 UAH/USD)

€ 31,30/31,50 UAH/EUR (с утра 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR, к полудню 31,35/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня, акцентировав коррекцию в менее значимых оферах и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.



На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне понизившихся действующих цен - 26,83/26,88 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, которые сопровождались двусторонней торговлей.



После обеда, на киевском рынке цены доллара немного выросли из-за ставших более активными покупателей.



По итогам понедельника киевским валютчикам удалось сохранить относительную сбалансированность спроса и предложения, но это не спасло киевлян от заметного падения ликвидности. Обороты, заслужив «тройку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 30 июля 2018 г. 17.20



рынок Запорожья, опт:



$ - 26,92/27,00 UAH/USD (с утра - 26,90/27,00 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,00 UAH/USD)

€ – 31,35/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,60 UAH/EUR)

RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания мелкооптового клиентского «приноса».



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали затухание торговой активности.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной «полуденной паузой» в работе, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».



После обеда на местном рынке появились покупки доллара клиентами, которые развернули рынок в сторону доминирования спроса.



Этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.



Дата: 30 июля 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,91/27,00 UAH/USD (с утра - 26,91/26,99 UAH/USD, к полудню - 26,91/26,97 UAH/USD)

€ – 31,36/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,31/31,52 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,60 UAH/EUR)

RUB 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,426 UAH/RUB)



US

