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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5591559255935594

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:40

  AGK написав:
  чик написав:пропажа...Зображення

Он на минфин и курс.ком. перешол.


Здравствуйте.
"перес де Куэ..."Человек очень неоднозначный и интересный ,очень импульсивный и ранимый .
Но ДУМАТЬ и писать варианты событий ОН умеет.
Если и не предсказывал события , то был где то близко .
Уважаю людей , которые несмотря на критику , умеют отстаивать свое мнение.
Жаль, что не всегда могут промолчать и не обращать внимание на некоторые огрехи.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:41

  Сибарит написав:
  prodigy написав:
  Сибарит написав:Опять под конец сессии кто-то хулиганит.
С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.

откат переносится на пп

Трудно сказать, насколько он переносится.
Ситуация на торгах очень напоминала ту, что была в четверг. Только объем сделок по завышенному курсу оказался значительно ниже. Тем не менее, его хватило, чтобы на полкопейки увеличить средневзвешенный. Это не мелкое хулиганство для поднятия стартового курса на завтра. Я даже не удивлюсь, если окажется, что НБУ под конец сессии продал порядка 10 млн.
Очень похоже, что на рынке есть крупный покупатель, применяющий непривычную стратегию. Малая сумма, по сравнению с четвергом, может говорить как о близости завершения "проекта", так и о меньшем количестве конкурентов на сегодняшних торгах. Но может быть, что это просто тактический ход, чтобы всех запутать.


Запугать? Отчасти это наличный рынок почувствовал, подняв курс доллара с полуденных минимумов.

Общая ликвидность сессии по доллару на МБ упала. На фоне привычной для понедельника скудности притока экспортной выручки из-за рубежа. Последнее дает шанс на развитие отката 31-го.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:47

  холява написав:
  AGK написав:
  чик написав:пропажа...Зображення

Он на минфин и курс.ком. перешол.


Здравствуйте.
"перес де Куэ..."Человек очень неоднозначный и интересный ,очень импульсивный и ранимый .
Но ДУМАТЬ и писать варианты событий ОН умеет.
Если и не предсказывал события , то был где то близко .
Уважаю людей , которые несмотря на критику , умеют отстаивать свое мнение.
Жаль, что не всегда могут промолчать и не обращать внимание на некоторые огрехи.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:51

  tea написав:
  Aps написав: tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"?
Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО :).
Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил.
Думается многим будет там интересно.

ЗЫ. Я почти серьезно. :roll:

Я ж хотів відкрити гілку на серйозну тему,про українську кризу,але судячи по "плюсам" вона не потрібна.Тому іноді писатиму тут свої думки,але ж вони будуть не по темі,тому модератори їх стиратимуть.
А Вам все Оксана спокою не дає.Сумно без неї? :mrgreen:

ярко вы всех плюсующих облапошили.
продолжайте в том же духе.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:10

Перес де Куэльяр

Старина , еще раз Привет .
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО !
холява
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