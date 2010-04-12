Здравствуйте. "перес де Куэ..."Человек очень неоднозначный и интересный ,очень импульсивный и ранимый . Но ДУМАТЬ и писать варианты событий ОН умеет. Если и не предсказывал события , то был где то близко . Уважаю людей , которые несмотря на критику , умеют отстаивать свое мнение. Жаль, что не всегда могут промолчать и не обращать внимание на некоторые огрехи.
Сибарит написав:Опять под конец сессии кто-то хулиганит. С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.
откат переносится на пп
Трудно сказать, насколько он переносится. Ситуация на торгах очень напоминала ту, что была в четверг. Только объем сделок по завышенному курсу оказался значительно ниже. Тем не менее, его хватило, чтобы на полкопейки увеличить средневзвешенный. Это не мелкое хулиганство для поднятия стартового курса на завтра. Я даже не удивлюсь, если окажется, что НБУ под конец сессии продал порядка 10 млн. Очень похоже, что на рынке есть крупный покупатель, применяющий непривычную стратегию. Малая сумма, по сравнению с четвергом, может говорить как о близости завершения "проекта", так и о меньшем количестве конкурентов на сегодняшних торгах. Но может быть, что это просто тактический ход, чтобы всех запутать.
Запугать? Отчасти это наличный рынок почувствовал, подняв курс доллара с полуденных минимумов.
Общая ликвидность сессии по доллару на МБ упала. На фоне привычной для понедельника скудности притока экспортной выручки из-за рубежа. Последнее дает шанс на развитие отката 31-го.
Здравствуйте. "перес де Куэ..."Человек очень неоднозначный и интересный ,очень импульсивный и ранимый . Но ДУМАТЬ и писать варианты событий ОН умеет. Если и не предсказывал события , то был где то близко . Уважаю людей , которые несмотря на критику , умеют отстаивать свое мнение. Жаль, что не всегда могут промолчать и не обращать внимание на некоторые огрехи.
Aps написав: tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"? Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО . Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил. Думается многим будет там интересно.
ЗЫ. Я почти серьезно.
Я ж хотів відкрити гілку на серйозну тему,про українську кризу,але судячи по "плюсам" вона не потрібна.Тому іноді писатиму тут свої думки,але ж вони будуть не по темі,тому модератори їх стиратимуть. А Вам все Оксана спокою не дає.Сумно без неї?
ярко вы всех плюсующих облапошили. продолжайте в том же духе.