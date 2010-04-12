Сибарит написав:Опять под конец сессии кто-то хулиганит. С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.
откат переносится на пп
Трудно сказать, насколько он переносится. Ситуация на торгах очень напоминала ту, что была в четверг. Только объем сделок по завышенному курсу оказался значительно ниже. Тем не менее, его хватило, чтобы на полкопейки увеличить средневзвешенный. Это не мелкое хулиганство для поднятия стартового курса на завтра. Я даже не удивлюсь, если окажется, что НБУ под конец сессии продал порядка 10 млн. Очень похоже, что на рынке есть крупный покупатель, применяющий непривычную стратегию. Малая сумма, по сравнению с четвергом, может говорить как о близости завершения "проекта", так и о меньшем количестве конкурентов на сегодняшних торгах. Но может быть, что это просто тактический ход, чтобы всех запутать.
Запугать? Отчасти это наличный рынок почувствовал, подняв курс доллара с полуденных минимумов.
Общая ликвидность сессии по доллару на МБ упала. На фоне привычной для понедельника скудности притока экспортной выручки из-за рубежа. Последнее дает шанс на развитие отката 31-го.
Здравствуйте. "перес де Куэ..."Человек очень неоднозначный и интересный ,очень импульсивный и ранимый . Но ДУМАТЬ и писать варианты событий ОН умеет. Если и не предсказывал события , то был где то близко . Уважаю людей , которые несмотря на критику , умеют отстаивать свое мнение. Жаль, что не всегда могут промолчать и не обращать внимание на некоторые огрехи.
Aps написав: tea может лучше открыть ветку "Валютный рынок в оффтопе"? Будем там обсуждать бизнес во Львове, стоимость лежаков на пляжах Одессы или харьковского анахО . Договоритесь с ДС чтоб он не те:р такие сообщения на своей ветке, а к Вам их переносил. Думается многим будет там интересно.
ЗЫ. Я почти серьезно.
Я ж хотів відкрити гілку на серйозну тему,про українську кризу,але судячи по "плюсам" вона не потрібна.Тому іноді писатиму тут свої думки,але ж вони будуть не по темі,тому модератори їх стиратимуть. А Вам все Оксана спокою не дає.Сумно без неї?
ярко вы всех плюсующих облапошили. продолжайте в том же духе.
Анонсировали новую ветку - заводите. Плюсов хватило на медальку. А по 50-т.... Ну Вам, как бы далеко еще до Адама Смита. П.С. Чисто субъективно, без намерения задеть или оскорбить.
50 "плюсів" потрібно було для розуміння - кому це цікаво.Свого роду голосування. А якщо Ви за медальку,то я не проти,щоб прибрали всі три. Шановні модератори - прошу Вас прибрати всі мої медалі. П.С.Не ображаюсь.Звичайно,до Адама Сміта далеко.Він збирає сотні плюсів.
tea написав:А якщо Ви за медальку,то я не проти,щоб прибрали всі три. Шановні модератори - прошу Вас прибрати всі мої медалі.
можно и без истерики. в связи с явным использованием плюсов для иных целей, нежели благодарность автору за информативное для форумчан сообщение, справедливо будет передать последнюю присуждённую вам "награду" в пользу zorka.
tea Вы добрый позитивный человек. Лично я считаю Ваши медальки заслуженными.(Кроме последней, разве что ) Упомянул о медали в том плане, что на мой взгляд это показатель заинтересованности. Пробуйте. Не начав, Вы никогда не узнаете будет ли ветка иметь свою аудиторию.
Кстати, не многие помнят "девичью фамилию" текущей ветки. Старт ей положил разгон парламента Президентом Ющенко. Помните в каком году это было? А ветка живет и поныне.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Перес де Куэльяр На курсАх не все так райдужно як Ви думаєте, більше того, там свої особливості про які я Вам писав в п\п, тому впевнений, Ви все одно повернетесь на файненсюей, просто буде шкода втраченого часу. От напишіть свої думки ТАМ у темі "Політична ситуація в Україні" і все - відразу повернетесь сюди Орест там, це як Усік там, а Світоліна тут (може хто не в курсі, вона п"ята ракетка світу відмовилась від турніру в РФ з призовим фондом 800000$), для декого гроші не пахнуть - Усік 10000000$, а декому смердять, я за тих кому смердять і власне, їй потрібно дати Героя, бо вона не за гроші, вона за Україну. Перепрошую за офтоп, але аналогії на користь хай не надто досконалого, але патріотичного ДС на сайті файненсюей. Прошу не сприймати це як підлабузницство.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.