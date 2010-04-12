Сибарит написав:

prodigy написав: Сибарит написав: Опять под конец сессии кто-то хулиганит.

С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок. Опять под конец сессии кто-то хулиганит.С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.

откат переносится на пп откат переносится на пп

Трудно сказать, насколько он переносится.Ситуация на торгах очень напоминала ту, что была в четверг. Только объем сделок по завышенному курсу оказался значительно ниже. Тем не менее, его хватило, чтобы на полкопейки увеличить средневзвешенный. Это не мелкое хулиганство для поднятия стартового курса на завтра. Я даже не удивлюсь, если окажется, что НБУ под конец сессии продал порядка 10 млн.Очень похоже, что на рынке есть крупный покупатель, применяющий непривычную стратегию. Малая сумма, по сравнению с четвергом, может говорить как о близости завершения "проекта", так и о меньшем количестве конкурентов на сегодняшних торгах. Но может быть, что это просто тактический ход, чтобы всех запутать.