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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5592559355945595

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:23

  Yuri_T написав:
  tea написав:А якщо Ви за медальку,то я не проти,щоб прибрали всі три.
Шановні модератори - прошу Вас прибрати всі мої медалі.

можно и без истерики.
в связи с явным использованием плюсов для иных целей, нежели благодарность автору за информативное для форумчан сообщение, справедливо будет передать последнюю присуждённую вам "награду" в пользу zorka.

Де бачите істерику?
По Зорькі пропозиція приймається.Згоден.
Шановні модератори,передайте будь-ласка,почесну медаль Зорькі від мене.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:25

  vovan_prm написав:tea Вы добрый позитивный человек.
Лично я считаю Ваши медальки заслуженными.(Кроме последней, разве что :roll: )
Упомянул о медали в том плане, что на мой взгляд это показатель заинтересованности.
Пробуйте.
Не начав, Вы никогда не узнаете будет ли ветка иметь свою аудиторию.

Так я згоден з Вами на рахунок крайньої медалі. :wink:
Мені ж плюси потрібні були як знак того,кому це буде цікаво.Я ж це і написав.
А навіщо заводити нецікаві теми?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:32

  vovodabravis написав:yama Особенно понравилось-Зрадофіл напише 100 постів в соціальних мережах, що в його під’їзді насрано, але ніколи не прибере там. , Только тогда вопрос,а на кой нам полиция и закон ,если мы будем делать все сами? Если мы сами будем садить на вилы очередного депутата или прокурора сбившего насмерть 8 летнего ребенка, тогда зачем нам вся ветвь право-законодавчой службы? Если мы будем убирать дерьмо за каждым бомжом в подьезде, зачем мы платим налоги? Тогда давайте выкинем их всех на свой хлеб ,и сами будем вершить свою судьбу, не отдавая половину зароботаного х-знает кому.

.... те саме Я говорю про ПРИМУСОВУ сплату ЄСВ! - на холєру Я його сплачую, якщо пенсія "вилами по воді писана"?! - Я на неї АЖ НІЯК НЕ РОЗРАХОВУЮ :!: , але чому Я її маю ПРИМУСОВО платити? :!:
Дозвольте мені САМОМУ вирішувати куди тих 819грн(тимчасових сплат, бо потім їх підвищуть) прилаштувати!!!
Може Я хочу своїй дитині на ті кошти, більше фруктів купити, чи відкласти їй на навчання, чи на квартиру....... - а сам ще до пенсії щось та й придумаю!
.... а то таке враження, що Я, і ще нанадцять сотен тисяч підприємців отих 819грн щомісячно сплачуємо, а дехто за ті кошти їздить на Мальдіви(жарити шашлик і Мальвін), а по телику кричить: "у ПФ дірка! - у ПФ - дірка!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:44

  Долярчик написав:- а сам ще до пенсії щось та й придумаю!

знаем мы прекрасно что именно ты придумаешь.
в первый же день побежишь в пенсионный фонд и станешь орать, как много ты трудился на благо Родины, и требовать пенсию.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:44

"CIBC прогнозирует, что евро завершит этот год на отметке 1,18 доллара, как ожидают и опрошенные агентством Блумберг экономисты, а к середине 2019 года подорожает до 1,23 доллара и по итогам следующего года достигнет 1,28 доллара - уровня, не наблюдавшегося с 2014 года."

https://www.epravda.com.ua/rus/news/201 ... n_get_more

Пора готовиться к сливу евро? :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:44

  yama написав:
50 зрадофілів і я серед них

Це жодним чином не зрадофільство.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:56

За червень Україна наростила виплавку сталі.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43127 ... elej-stali
Що буде за липень,коли з 19 числа ЄС ввела квоти.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:00

Шановні учасники конкурсу.Не забудьте,що завтра останній день для того,щоб оновити прогноз.
topic216630.html?start=260
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