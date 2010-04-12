tea написав:А якщо Ви за медальку,то я не проти,щоб прибрали всі три. Шановні модератори - прошу Вас прибрати всі мої медалі.
можно и без истерики. в связи с явным использованием плюсов для иных целей, нежели благодарность автору за информативное для форумчан сообщение, справедливо будет передать последнюю присуждённую вам "награду" в пользу zorka.
Де бачите істерику? По Зорькі пропозиція приймається.Згоден. Шановні модератори,передайте будь-ласка,почесну медаль Зорькі від мене.
vovan_prm написав:tea Вы добрый позитивный человек. Лично я считаю Ваши медальки заслуженными.(Кроме последней, разве что ) Упомянул о медали в том плане, что на мой взгляд это показатель заинтересованности. Пробуйте. Не начав, Вы никогда не узнаете будет ли ветка иметь свою аудиторию.
Так я згоден з Вами на рахунок крайньої медалі. Мені ж плюси потрібні були як знак того,кому це буде цікаво.Я ж це і написав. А навіщо заводити нецікаві теми?
vovodabravis написав:yama Особенно понравилось-Зрадофіл напише 100 постів в соціальних мережах, що в його під’їзді насрано, але ніколи не прибере там. , Только тогда вопрос,а на кой нам полиция и закон ,если мы будем делать все сами? Если мы сами будем садить на вилы очередного депутата или прокурора сбившего насмерть 8 летнего ребенка, тогда зачем нам вся ветвь право-законодавчой службы? Если мы будем убирать дерьмо за каждым бомжом в подьезде, зачем мы платим налоги? Тогда давайте выкинем их всех на свой хлеб ,и сами будем вершить свою судьбу, не отдавая половину зароботаного х-знает кому.
.... те саме Я говорю про ПРИМУСОВУ сплату ЄСВ! - на холєру Я його сплачую, якщо пенсія "вилами по воді писана"?! - Я на неї АЖ НІЯК НЕ РОЗРАХОВУЮ , але чому Я її маю ПРИМУСОВО платити? Дозвольте мені САМОМУ вирішувати куди тих 819грн(тимчасових сплат, бо потім їх підвищуть) прилаштувати!!! Може Я хочу своїй дитині на ті кошти, більше фруктів купити, чи відкласти їй на навчання, чи на квартиру....... - а сам ще до пенсії щось та й придумаю! .... а то таке враження, що Я, і ще нанадцять сотен тисяч підприємців отих 819грн щомісячно сплачуємо, а дехто за ті кошти їздить на Мальдіви(жарити шашлик і Мальвін), а по телику кричить: "у ПФ дірка! - у ПФ - дірка!"
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"CIBC прогнозирует, что евро завершит этот год на отметке 1,18 доллара, как ожидают и опрошенные агентством Блумберг экономисты, а к середине 2019 года подорожает до 1,23 доллара и по итогам следующего года достигнет 1,28 доллара - уровня, не наблюдавшегося с 2014 года."