Перес де Куэльяр На курсАх не все так райдужно як Ви думаєте, більше того, там свої особливості про які я Вам писав в п\п, тому впевнений, Ви все одно повернетесь на файненсюей, просто буде шкода втраченого часу. От напишіть свої думки ТАМ у темі "Політична ситуація в Україні" і все - відразу повернетесь сюди Орест там, це як Усік там, а Світоліна тут (може хто не в курсі, вона п"ята ракетка світу відмовилась від турніру в РФ з призовим фондом 800000$), для декого гроші не пахнуть - Усік 10000000$, а декому смердять, я за тих кому смердять і власне, їй потрібно дати Героя, бо вона не за гроші, вона за Україну. Перепрошую за офтоп, але аналогії на користь хай не надто досконалого, але патріотичного ДС на сайті файненсюей. Прошу не сприймати це як підлабузницство.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
tea написав:А якщо Ви за медальку,то я не проти,щоб прибрали всі три. Шановні модератори - прошу Вас прибрати всі мої медалі.
можно и без истерики. в связи с явным использованием плюсов для иных целей, нежели благодарность автору за информативное для форумчан сообщение, справедливо будет передать последнюю присуждённую вам "награду" в пользу zorka.
Де бачите істерику? По Зорькі пропозиція приймається.Згоден. Шановні модератори,передайте будь-ласка,почесну медаль Зорькі від мене.
vovan_prm написав:tea Вы добрый позитивный человек. Лично я считаю Ваши медальки заслуженными.(Кроме последней, разве что ) Упомянул о медали в том плане, что на мой взгляд это показатель заинтересованности. Пробуйте. Не начав, Вы никогда не узнаете будет ли ветка иметь свою аудиторию.
Так я згоден з Вами на рахунок крайньої медалі. Мені ж плюси потрібні були як знак того,кому це буде цікаво.Я ж це і написав. А навіщо заводити нецікаві теми?
vovodabravis написав:yama Особенно понравилось-Зрадофіл напише 100 постів в соціальних мережах, що в його під’їзді насрано, але ніколи не прибере там. , Только тогда вопрос,а на кой нам полиция и закон ,если мы будем делать все сами? Если мы сами будем садить на вилы очередного депутата или прокурора сбившего насмерть 8 летнего ребенка, тогда зачем нам вся ветвь право-законодавчой службы? Если мы будем убирать дерьмо за каждым бомжом в подьезде, зачем мы платим налоги? Тогда давайте выкинем их всех на свой хлеб ,и сами будем вершить свою судьбу, не отдавая половину зароботаного х-знает кому.
.... те саме Я говорю про ПРИМУСОВУ сплату ЄСВ! - на холєру Я його сплачую, якщо пенсія "вилами по воді писана"?! - Я на неї АЖ НІЯК НЕ РОЗРАХОВУЮ , але чому Я її маю ПРИМУСОВО платити? Дозвольте мені САМОМУ вирішувати куди тих 819грн(тимчасових сплат, бо потім їх підвищуть) прилаштувати!!! Може Я хочу своїй дитині на ті кошти, більше фруктів купити, чи відкласти їй на навчання, чи на квартиру....... - а сам ще до пенсії щось та й придумаю! .... а то таке враження, що Я, і ще нанадцять сотен тисяч підприємців отих 819грн щомісячно сплачуємо, а дехто за ті кошти їздить на Мальдіви(жарити шашлик і Мальвін), а по телику кричить: "у ПФ дірка! - у ПФ - дірка!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
"CIBC прогнозирует, что евро завершит этот год на отметке 1,18 доллара, как ожидают и опрошенные агентством Блумберг экономисты, а к середине 2019 года подорожает до 1,23 доллара и по итогам следующего года достигнет 1,28 доллара - уровня, не наблюдавшегося с 2014 года."