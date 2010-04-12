Додано: Пон 30 лип, 2018 19:46

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в пятницу относительно доллара на 11,01 коп., на торгах понедельника укрепился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 26,7552 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 30 июля с уровней предыдущего закрытия 26,71/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,73/26,76, однако спустя полчаса, на 10.42, этот локальный максимум был продан, уронив СКВ до 26,72/26,74 UAH/USD. Продажи продолжались до 11.12, когда «американец», на МЕЖБАНКЕ провалился к 26,705/26,725 UAH/USD. Эти низы привлекли внимание покупателей, действия которых вернули СКВ к росту.



К 11.25 доллар вырос до 26,72/26,74, а спустя 22 минуты он был уже на отметке 26,73/26,75 UAH/USD, которую не покидал до 14.00, когда новая порция покупок подняла курс до 26,73/26,76 UAH/USD UAH/USD.



С 15.00 на пустеющем МЕЖБАНКЕ спекулянты поэтапными низколиквидными сделками возобновили рост, загнав цену СКВ до 26,83/26,87 UAH/USD.

До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 30 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,83/26,87 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7552 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 4,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,7552 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.16 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 июля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, неделя гривневого изобилия, когда Казначейство и Минфин наполнили рынок гривневыми ресурсами, компенсировав НДС и погасив ОВГЗ, в прошлом. Нынче «пузырь» гривневой ликвидности «рассосался», лишив межбанк «топлива роста».



Во-вторых, бюджетный период находится в стадии завершения, обостряя интерес к гривневым ресурсам.



В-третьих, откат доллара на межбанке был поддержан стартовавшей ранее такой же тенденцией на наличном рынке.



В-четвертых, в течение минувшей недели наблюдалось «зеленое» ралли, поднявшее средневзвешенный курс доллара с уровня 26,4461 к отметке 26,7615 UAH/USD. К понедельнику 30-го пришло время фиксации прибыли.



О том, что вышеупомянутый гривневый ресурс 30-го «сжимался», дали понять упавшие с уровня 51 199,4 млн. грн. к отметке 50 761,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 30 июля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок безналичной СКВ потерял заметную часть гривневой ликвидности. Это заморозило наблюдавшуюся на прошлой неделе активную скупку СКВ.



Во-вторых, внимание игроков сместилось с межбанка на бюджетный период, который требовал ресурса в нацвалюте.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью).











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 30 июля продемонстрировал разнонаправленную курсовую динамику: до полудня не без влияния перемен на рынке безналичного доллара, наличная пара доллар-гривня немного теряла в цене, а после обеда, клиенты «налички» и тамошние дилеры, встревоженные предфинишным безоборотным ростом курса безналичного «американца» силами спекулянтов, немного приподняли действующие цены.



За исключением Запорожья, дилеры которого констатировали итоговое преобладание спроса, рынки остальных вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии спроса и предложения. Последнее, впрочем, отнюдь не гарантировало приличные обороты. В частности, дилеры столицы сообщили о послеобеденном падении торговой активности, повлекшем за собой регресс в оборотах.



Рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов сообщили о сохранении в целом ликвидности по итогам понедельника на уровне предыдущей сессии.



Немного отходя от «генеральной линии» обзора, напомним, что еще в пятницу более чувствительный «неформальный» наличный рынок указывал на высоковероятную смену тренда с «бычьего» на «медвежий». Это происходило неоднократно и раньше.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Харьков), либо прибавили 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды «неформального» наличного «американца» понизилась на 2,0-5,0 коп., офера стали ниже на 3,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 июня в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь служебным положением, на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 30 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,93/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,430 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях осторожной, хотя уже и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.



До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, для чего местным дилерам пришлось немного понизить действующие цены в паре доллар-гривня.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня снизились и немного сузили спред, текущее равновесие спроса и оферов позволило это сделать: 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли, рост обеспечил потревоживший клиентов наличного рынка и тамошних дилеров предфинишный безоборотный рост «зеленого» безнала силами спекулянтов-злоумышленников.



По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по копейке.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,93/27,00 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно теряла в цене по обеим позициям, реагируя на настроение клиентов, которые с одной стороны довольно активно «сдавали валюту», с другой, не избегали ее покупок. Это сохраняло в сегменте равновесие покупок и продаж.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. К 12.17 оптовый рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра немного приподняли обе позиции, реагируя на стартовавшее после 15.00 Киева безоборотное «зеленое» ралли организованное силами недружелюбных спекулянтов.

При этом «неформалам» опта удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Последнее способствовало итоговой приличной ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 30 июля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по копейке.



По сравнению с закрытием 27 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре просела на 2,0 коп., офера понизились на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 июля уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре просели на 5,0 коп., офера понизились на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины понедельника приходилось аккуратно дисконтировать цены наличной пары доллар-гривня, а после обеда идти обратным путем, поднимая обе позиции наличного доллара, следуя за настроениями клиентов, формируемым динамикой «зеленого» безнала.



Разумеется, наши валютчики не упускали из виду динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, где после 16.00 Киева случилось ралли, поднявшее главную валютную пару G10 с уровня $1,16805 к отметке $1,1710. Наши валютчики воздержались от реакции на этот рост, резонно полагая, что столь высокая динамика, как правило, недолговечна.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1655 к отметке $1,1710, констатировав внутридневной его рост на заметные» 55 пунктов.



Полагаю, наши дилеры воздержались от реакции на этот рост. Как по причине довольно высокой его динамики, о чем мы указали выше, так и вследствие довольно позднему (по киевскому времени) началу роста евро в миру.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1658, пара евро-доллар до 10.30 Киева не покидала рамки диапазона $1,1650-1,1662.



С указанного часа стартовало ралли пары, динамика которого выросла после 16.00 Киева. Результатом роста стало касание главной валютной парой отметки $1,1716 около 18.50 Киева. После этого пара евро-доллар начала неспешное снижение, консолидировавшее пар в диапазоне $1,1710-1,1715, который она не покидала до 2030 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар в понедельник днем ускорил утреннее снижение к мировым валютам в ожидании заседаний ряда мировых системных центробанков.



По состоянию на 14.40 Киева курс евро к доллару рос до $1,1686 с $1,1658 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене поднимался до ¥111,05 за доллар со ¥111,03 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 94,5 пункта.



На этой неделе ожидается подряд три заседания мировых регуляторов. Во вторник состоится встреча Банка Японии, от которой инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики.

В среду будут объявлены итоги двухдневного заседания FOMC Федрезерва США. Эксперты ожидают сохранения ставки на текущем уровне 1,75-2%.



В четверг состоится заседание Банка Англии. Аналитики прогнозируют повышение ставки с 0,5% до 0,75% на фоне восстановления экономической активности и снижения уровня безработицы.

Внимание трейдеров также обращено на важную мировую статистику. Так, во вторник будут обнародованы данные по инфляции за июль, безработице за июнь и ВВП за второй квартал в еврозоне. В пятницу станут известны июльские данные по безработице в США.



По состоянию на 16.30 Киева пара евро-доллар остается в узком диапазоне в 45 пунктов, и вероятнее продолжит рост, чем снижение, преодолев $1,1673 и $1,1679. Пара приближается к отметке $1,1700, выше которого сильный уровень $1,1765. Тем не менее, у пары евро-доллар нет весомых «макроэкономических» причин для движения в какую-либо сторону от $1,1684



Таким образом, возвращаясь в прошлую неделю, заметим, что после заседания ЕЦБ и публикации данных по ВВП США на прошлой неделе пара евро-доллар по-прежнему остается в «боковике», пребывая в диапазоне $1,150-1,185 более двух месяцев.



В понедельник утром пара показала рост, поднялась в районе отметки $1.1670, в пятницу выход сильных данных по ВВП США во II-ом квартале на уровне 4,1% годовых, лучший рост с 2014 года, не смог привести к росту доллара.



Впрочем, консенсус-прогноз Bloomberg предполагал более сильную статистику на уровне 4,2% годовых. Однако новая неделя будет еще более насыщена важными событиями, так что нежелание рынка выходить из диапазона в такой ситуации понятно.



Во-первых, во вторник состоится заседание ЦБ Японии, от которого ждут изменений в монетарной политике. Ранее японские СМИ сообщали, что японский регулятор может досрочно начать сворачивать ультрамягкую политику. Рост доходности американских 10-летних облигаций выше 0,1% могут говорить о том, что эти сообщения не лишены оснований. Хотя с другой стороны, пока доходность не пробила максимум 2017 года, к тому же сообщения о возможном изменении вектора монетарной политики Японии поступают через СМИ уже не в первый раз в последние годы, но каждый раз оказывалось, что ЦБ Японии оставлял политику неизменной в ожидании достижении цели по инфляции в 2%.



Во-вторых, в среду завершится заседание FOMC ФРС. От этого заседания рынки ничего не ждут, оно не предполагает публикации прогнозных материалов и выступления главы ФРС, будет опубликовано только стандартное заключение по итогам заседания. Но оно может пролить свет на то, насколько Федрезерв уверен в необходимости повышении ставки в сентябре. В настоящий момент фьючерсы на ставки закладывают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в размере 80%.



Далее, в четверг будет заседание Банка Англии. Оно очень важно для фунта стерлингов, поскольку ожидается, что британский регулятор повысит по его итогам ставку впервые с 2 ноября 2017 года, второй раз в цикле повышения. Консенсус-прогноз Bloomberg показывает, что только 12 из 58 опрошенных экономистов не ждут повышения ставки в четверг, остальные 46 респондентов ожидают повышения ставки с 0,50% до 0,75%.



И, наконец, в пятницу будут опубликована ключевая статистика месяца по американской экономике за июль, изменение числа рабочих мест в экономике от Минтруда США (Nonfarm Payrolls). Ожидается прирост в 192 тыс. рабочих мест против прироста в 213 тыс. в июне. Какое-то представление о том, какие будут данные, можно будет получить из статистики по занятости в частном секторе от ADP, которая будет опубликована в среду.



Что касается ожиданий по паре евро-доллар, мы по-прежнему считаем, что прежде, чем начнется серьезный рост евро, пара может сходить за стопами под отметкой $1,155. Фундаментально для среднесрочного роста евро предпосылки есть – аппетиты к риску на рынках начали восстанавливаться.



Например, индекс развивающихся рынков MSCI EM, который ранее неплохо коррелировал с динамикой пары евро-доллар, показал в последние дни рост от 1038 до 1092. Однако учитывая спекулятивную природу forex и опыт прошлых движений цены, можно предполагать, что пара евро-доллар не начнет серьезного движения вверх, не сходив к минимумам в «самый последний» раз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 30 июля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля выросли на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по потерявшему с закрытия пятницы 5,0 коп. спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 июля по спросу и по оферам прибавили по 50 пунктов.



К понедельнику 30-го участники украинского рынка безналичного доллара, похоже, вспомнили о текущем бюджетном периоде и обратили свой взор в сторону гривни, которой некстати перестало хватать. Думается, это и стало основной причиной сформировавшегося с самого открытия сессии валютного межбанка «ползучего» снижения средневзвешенного курса состоявшихся сделок по безналичному «американцу». Заметим, что эти признаки робкого отката были предсказаны еще в пятницу настроениями на наличном «неформальном» рынке и реализовались в понедельник, несмотря на общеизвестное снижение объемов притока экспортной выручки из-за рубежа.



Судя по всему наблюдавшееся на прошлой неделе гривневое изобилие, организованное стараниями Казначейства и Минфина, к понедельнику рассосалось, открыв «зеленую улицу» коррекции доллара.



Мы склонны ожидать в ближайшее время окончательное формирование фрагмента пресловутой «курсовой пилы» с известным алгоритмом: два шага вверх, один вниз. Иначе говоря, текущий курс безналичного доллара не вернется на уровни локальных низов конца I полугодия.

31-го – последний день платежей в Казну, и это вместе с ростом притока валютной выручки из-за рубежа, дает хорошие шансы на сохранение отката «американца» и во вторник.



Локальный откат курса безналичного доллара, следуя логике последних событий на рынке гривневого ресурса прервется ближе к средине августа, когда Минфин буде проводить очередное погашение ОВГЗ.



С известными оговорками и поправками на более высокий уровень «рыночности» подобный прогноз уместен и для «неформального» наличного рынка. Где, впрочем, как и прежде, будет сохраняться довольно жесткая гривневая диета.



US