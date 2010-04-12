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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5593559455955596

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:11

zzzzzz
это уже третья ветка :)
однако...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:15

  Долярчик написав:(а ось за батьків - прикро! - що вони пахали, як воли, а тепер мають пенсії, як коштує номер "люкс" в Залізному Порті, Лазурному, чи в Скадовську на ОДИН ДЕНЬ проживання!!!)


А зв'язку між пенсіями і розмірами ЄСВ не прослідковуєте? Пенсійна система у нас солідарна і якщо значна частина платить 0, частина мінімум, то іншим приходиться утримувати і своїх і їхніх батьків. Те що є перекоси в розподілі пенсійних коштів, то це також має місце.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:44

  Сибарит написав:
  prodigy написав:
  Сибарит написав:Опять под конец сессии кто-то хулиганит.
С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.

откат переносится на пп

Трудно сказать, насколько он переносится.
Ситуация на торгах очень напоминала ту, что была в четверг. Только объем сделок по завышенному курсу оказался значительно ниже. Тем не менее, его хватило, чтобы на полкопейки увеличить средневзвешенный. Это не мелкое хулиганство для поднятия стартового курса на завтра. Я даже не удивлюсь, если окажется, что НБУ под конец сессии продал порядка 10 млн.
Очень похоже, что на рынке есть крупный покупатель, применяющий непривычную стратегию. Малая сумма, по сравнению с четвергом, может говорить как о близости завершения "проекта", так и о меньшем количестве конкурентов на сегодняшних торгах. Но может быть, что это просто тактический ход, чтобы всех запутать.

ПФ без денехх , шо тут шепелявить :(
Vadim V
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