Долярчик написав:(а ось за батьків - прикро! - що вони пахали, як воли, а тепер мають пенсії, як коштує номер "люкс" в Залізному Порті, Лазурному, чи в Скадовську на ОДИН ДЕНЬ проживання!!!)
А зв'язку між пенсіями і розмірами ЄСВ не прослідковуєте? Пенсійна система у нас солідарна і якщо значна частина платить 0, частина мінімум, то іншим приходиться утримувати і своїх і їхніх батьків. Те що є перекоси в розподілі пенсійних коштів, то це також має місце.
Сибарит написав:Опять под конец сессии кто-то хулиганит. С интересом следим за объемами зарегистрированных в конце дня сделок.
откат переносится на пп
Трудно сказать, насколько он переносится. Ситуация на торгах очень напоминала ту, что была в четверг. Только объем сделок по завышенному курсу оказался значительно ниже. Тем не менее, его хватило, чтобы на полкопейки увеличить средневзвешенный. Это не мелкое хулиганство для поднятия стартового курса на завтра. Я даже не удивлюсь, если окажется, что НБУ под конец сессии продал порядка 10 млн. Очень похоже, что на рынке есть крупный покупатель, применяющий непривычную стратегию. Малая сумма, по сравнению с четвергом, может говорить как о близости завершения "проекта", так и о меньшем количестве конкурентов на сегодняшних торгах. Но может быть, что это просто тактический ход, чтобы всех запутать.
Власні доходи Пенсійного фонду України за I півріччя 2018 року перевищили 95 млрд гривень. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Зокрема, в Пенсійному фонді РБК-Україна повідомили, що протягом першого півріччя власні доходи перевищили 95 млрд гривень. Це майже на 31% більше, ніж у 2017 році, і на 8% більше, ніж відомство планувало отримати. Проте, незважаючи на зростання надходжень, Пенсійному фонду не вдалося уникнути касового розриву, внаслідок чого в липні виникли проблеми з виплатою пенсій. "Надходження Єдиного внеску і протягом місяця, і протягом року відбувається нерівномірно. На початку року надходжень менше, в кінці - більше. Ця нерівномірність і викликає касові розриви. Тим не менш, Пенсійний фонд зобов'язаний вирішувати основне питання - виплата пенсій має відбуватися без перешкод", - пояснив РБК-Україна заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.