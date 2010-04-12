Додано: Вів 31 лип, 2018 04:36

чик написав: Surfer

ну тогда опровергните ешо этот пост, шо он там набрехал viewtopic.php?p=4404708#p4404708 ну тогда опровергните ешо этот пост, шо он там набрехал

"рано, или поздно придется признать, что московиты защищают свой интерес, а душат украинцев... такие же украинцы



Полагаю, это и есть истинная цена патриотизма, которую платят доверчивые украинцы за возможность послушать о нем из уст лживых политиков."

zРадио написав: Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.



Именно он с подачи Ющенко и Тимошенко был инициатором пересмотра газового контракта, подписанного Премьером Януковичем в 2004 году о поставках газа Газпромом Украине по ФИКСИРОВАННОЙ цене 50 долларов за 1000 кубов до 2009 года.



После "удачных" переговоров в формате моя-твоя не понимать, когда украинская делегация взяла с собой в Москву переводчика с русского на украинский, цена газа Газпрома для Украины выросла до 230 долларов, и только благодаря "разбавлению" с газом из средней азии, импорт которого обеспечивал славнозвестный РосУкрЭнерго, средняя цена газа сводилась в пределах 95-110 долларов.

Вообще то цена 480 долларов от Московии - результат череды событий, запущенных "настоящими" украинскими патриотами Ющенко и Ивченко, и подхваченных позже "узником совести" Тимошенко.Именно он с подачи Ющенко и Тимошенко был инициатором пересмотра газового контракта,После "удачных" переговоров в формате моя-твоя не понимать, когда украинская делегация взяла с собой в Москву переводчика с русского на украинский, цена газа Газпрома для Украины выросла до 230 долларов, и только благодаря "разбавлению" с газом из средней азии, импорт которого обеспечивал славнозвестный

Отметим, что в целом (в Беларуси) за период 2006-2010 гг. российский газ подорожал в 4,2 раза.



В Молдове в четвертом квартале 2010 г. расчетная контрактная цена импортируемого российского газа составила 263,63 долл. за 1 тыс. куб. м. Средневзвешенная цена газа для покупателей в странах Балтии соответствует европейскому уровню и в четвертом квартале составила 343,15 долл. за 1 тыс. куб. м.

«РосУкрЭнерго АГ» (RosUkrEnergo AG, RUE) — компания по перепродаже природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы, совместное предприятие (СП), которое в 2004-2009 гг. было посредником при поставках газа на Украину и в ЕС.



Договорённость о создании этой компании была заключена при участии тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича, правительства России, руководства НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома».



Юрисдикция

Зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг в 2004 году как совместное предприятие двух финансовых организаций — группы «Газпромбанк» (которая владеет 50 % акций СП через зарегистрированную в Швейцарии компанию ARosgas Holding A.G.) и компании Centragas Holding, фактическими совладельцами которой являются граждане Украины Дмитрий Фирташ (90 %) и Иван Фурсин (10 %).





В компании RosUkrEnergo AG два исполнительных директора. Исполнительный директор от Centragas Holding AG — Дмитрий Глебко. Вторым исполнительным директором в мае 2008 был назначен Николай Дубик, сменивший учившегося в одной группе с Дмитрием Медведевым выходца из КГБ Константина Чуйченко, который был назначен помощником Президента России — начальником контрольного управления Президента России.



Газовый конфликт между Россией и Украиной в 2005—2006 гг. был вызван намерением российского концерна «Газпром» повысить цены на природный газ, поставляемый на Украину. Этот шаг соответствовал общей направленности действий «Газпрома» по приведению экспортных цен на газ для постсоветских государств в соответствие с уровнем цен на европейском газовом рынке.



Как отмечали многие обозреватели, к концу 2005 года цены на поставляемый природный газ превратились для российского руководства в действенный инструмент поощрения и наказания постсоветских государств в зависимости от их политики в отношении России.



В марте 2005 года было объявлено о повышении тарифов на газ для Белоруссии, однако уже 4 апреля Владимир Путин пообещал сохранить отпускные цены на прежнем уровне, а 19 декабря была достигнута окончательная договорённость о поставке в Белоруссию в 2006 году 21 млрд м³ газа по 46,68 долл. США за 1 тыс. м³ (то есть цена осталась неизменной с прошлых лет). Тем не менее в марте 2006 года, сразу же после президентских выборов в Белоруссии, руководство «Газпрома» объявило о намерении повысить цену на газ для этой страны до европейского уровня.

В июле 2005 года было объявлено о постепенном увеличении цен на газ для прибалтийских государств до общеевропейского уровня — 120—125 долл. В 2005 году цена 1 тыс. м³ газа составляла 92-94 долл. для Латвии (поставлено 1,3 млрд м³), 85 долл. — для Литвы (3,56 млрд м³), 90 долл. — для Эстонии (0,73 млрд м³).

В сентябре 2005 года было объявлено об увеличении цены на газ для Грузии с 62,5 до 110 долл. В 2005 году Грузия получила около 1,45 млрд м³.

В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Армении до 110 долл. (контракт на 2005 год предусматривал поставку 1,7 млрд м³ по 54 долл.). Несмотря на предупреждения армянской стороны, что подобные шаги могут иметь негативные последствия для армяно-российских отношений, удалось лишь добиться отсрочки повышения цен до 1 апреля 2006 года.

В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Молдавии до 150—160 долл. В 2005 году «Газпром» поставил Молдавии 3 млрд м³ газа по 80 долл. за 1 тыс. м³. В январе 2006 года была достигнута договорённость о поставке газа в течение I квартала по цене 110 долл.

В декабре «Газпром» и Азербайджан договорились о переходе на оплату поставок и транзита газа по рыночным ценам. По сообщениям СМИ, «Газпром» настаивал на цене 140—160 долл. за 1 тыс. м³ (в 2005 году в республику было поставлено 4,5 млрд м³ по 60 долл.).



Как вели себя в газовых войнах Россия и Беларусь



Первая газовая: 1995-1996

Вторая газовая: 1999-2000

Третья газовая: 2003-2004

Четвертая газовая: 2006-2007

Пятая газовая 2010 -…



Что он набрехал ? Да практически все. Удивительно даже как все это скушали и не поперхнулись. Честно говоря малоинтересно опровергать каждого "доминошника" с его бредом, но раз просите..Но самое главное в этом посте даже не суть нефтегазовых перепетий , а приписочка в конце - все ради чего этим персонажем и раздуваются подобные темы - вбрасывание кремлевских темников - как говорил Штирлиц, "запоминается последняя фраза"Точно также как в другой теме имеющей отношение к уровню жизни в Украине , тот же персонаж пробрасывает другой кремлевский темник, в попытке оправдать анексию россией, - что мол в аннексии Крыма видите ли, виноваты Американцы (кстати как вам тематическая связь ?) - дескать они первые дали повод к аннексиям , но на вопрос что Аннексировали штаты за последние 50 лет , и не советский ли Союз аннексировал в 38-40 прибалтику, начал захватническую войну с финнами с захватом территорий - этот тролль тут же слился.Его цель - вбрасывание кремлевских темников - что нефтегазовые войны придумали сами украинцы , рассия - не враг , а во всем виновата америка. За что сейчас пребывает в бане с пометкой "прокремлевский тролль"к его бану я отношения не имею - скорее всего он "отличился" где то еще помимо этих тем. Потому как схема его "работы" - в общем однотипная и видна невооруженным глазом.Теперь что касается газовых вопросов.Во первых фиксированная цена в 50у.е. до 2009 года, "а быть может даже и до сих пор если бы не эти майдауны-оранжоиды" - откровенная ложь, которой так любит кормить вата !Об этом детальнее сказано ниже - что именно в этот период именно Кремль начал газовые войны с большинством зависимых от газа постсоветских стран для установления своего контроля над ними и очередного втягивания в стойло-2.0. И произошедшее в Украине никакая не случаянность и не следствие "ашипок" и "своенравства" "оранжоидов". Для наглядного примера что происходило вв это же время :Даже беларусия, которая пока так и не стала Беларусью, Кремль уверенно ссаживал с 50уевого газа увеличивая цену в разы. Без оранжоидов, "переводчиков" на украинский и прочей мути от залетного. Это целенаправленная политика кремля.Оттуда же :В результате всего, в молдове кремлю удалось посадить своего Додона, Беларусь тоже под сапогом, из Украины изгнали их наместника - вот они и бесятся.Как видно из открытой статистики по ценам на российский газ для Украины в 2010 цена в Украине 260 - в молдове 263,63 в балтии почти на 100 баксов выше. И это уже по "злочинным газовым контрактам". Так судя по цене - может они не такие уж и "злочинные" и хтось бреше ?Вот как на самом деле "работал" контракт овоща в пероид 2006-2009. Как видно в период работы РосУкрЭнерго с 2005 по 2009 цена аж никак не "сводилась в пределах 95-110 долларов" - Опять ложь.2005 - 50, 2006 - $95 - сразу в 2 раза, 2007 - $130, 2008 - $180 - Цена росла практически экспоненциально, с ежегодным увеличением на 50%. формирование цены было политическим, Это обусловило появление в 2009 году формулы привязки цены на газ к нефти - что было абсолютно правильным шагом, чтобы не втирал этот тролль. Если следовать этому тренду "росукрэнерго" уже в 2010 цена могла составлять $400 (2009 : 180+50%=270 2010 270+50%=400) , в 11-м вообще 600, а по факту и контрактам 2009 года - в 2010-м - $260 - профит. Как бы там ни было - нет никаких разрывов ни в 4,5 ни в 10 раз с контрактами так горячо любимого ватой овоща - все это очередная ложь.Более того как видно из графика уровень цен на газ по контрактам 2009 г.г. уровня 15-16-17 годов вполне сответствует уровню например 2008 года - в четкой привязке к экономическим составляющим цены на газ а не фантазиям газпрома икстати уже без ежегодных войн, перекрывания труб , шантажа, вышибания денег и прочих гоп-стопов со стороны газпрома.По этому графику можно сделать еще одно любопытное наблюдение, что может быть интересным для валютной ветки - падение гривны и 2008 года и 2014-15 годов вполне коррелируют с пиковыми значениями цен на нефть в 2009 - 140, 2014-15 100-120. И еще можно обратить внимание на один момент - при цене на нефть в 140 в 2009 цена на газ была по 360 (и то лишь 1 квартал, в остальных кварталах значительно ниже) - а в 2012-начало 2014 : 420-480 - на 100 баксов дороже - и это уже с учетом "скидки" за сданный в Харькове Крым. При том что цена на нефть в это время колебалось в районе 100-120. Напомню , что именно в это время усиленно выводились деньги из казны, быть может это был одним из путей. Формула на газ может быть и одна, но работает как то "по-разному". Может быть виной именно пиковое , без длительной фиксации, значение цены на нефть в 2009 , а может быть и нет - здесь есть над чем подумать.Теперь читаем что такоеКакая прелесть ! Пор сути - ФСБ-шная структура напрямую подконтрольная Кремлю по осущенствлениюфункций в поставке газа в Украину.Как результат - политически формируемые цены , ежегодно растущие на 50%. Устранение этого посредника дало возможность судиться с газпромом в международном арбитраже НАПРЯМУЮ , без посредников с украинской юрисдикцией - что одномоментно ставило под большой вопрос возможность международного арбитража как такового. В устранении посредника росукрэнерго и выигранный арбитраж - заслуга договоров Тимошенко 2009 а не недостаток.И для адептов "злочинных контрактов" очевидная паритетная цена газа в Украине по сравнению с Европой :кстати попадались данные 17 года - та же картина, абсолютный паритет - контракт работает отлично.Еще одна проверка "злочинности" газовых контрактов 2009 - то что ни один из последующих правителей - ни овощ ни порох - даже не попытался их расторгнуть и переписать - ну раз они такие "не выгодные" ? Первый заговорил о их расторжении как раз Газпром - а стокгольмский арбитраж - был их составной частью, что говорит о их позитивном качестве а не наоборот.Возвращаемся к газовым войнам. Память многим изменяет , но оказывается "дружелюбная россия" шла на нас гозовой войной не только в 2009 :Оказывается с пресловутых 50у.е. Украину оторвали не "оранжоиды", А россия шла войной на все пост советские государства, где не было ни Тимошенко , ни Ющенко, ни "переводчиков", как пытаются представить эту ситуацию кремлетролли.Что там Украина, когда Беларусь которая казалось никогда и не отрывалась от Кремля с советских времен , открытым текстом пишет о ГАЗОВЫХ ВОЙНАХ с россией:И это статья 2010 года - 5 войн только до 2010 в Беларуси ! Как известно в 2011 Беларусь потерпела поражение в этой войне , потеряв полный контроль над своей ГТС, отданной россии. И как водится в подобных ситуациях, "бонусом" получила дислокацию войск рф на своей территории. Но "газовые войны" не прекратились, до сих пор для них это очень острый вопрос. По классике - "если ты между войной и позором выбираешь позор - ты получаешь и позор и войну". Кремль продолжает давить на сопредельные и не очень государства, используя одно из своих основных вооружений - энергоносители. Чтобы не пели здесь залетные тролли.При всем при этом несмотря на крайне горячую фазу газовой войны 2009г., интересы Украины не были сданы. Тимошенко не сдавала Крым , хотя наверняка такие предложения были. Потому что уже через год в Харькове эти же предложения были сделны овощу , и вот он от них уже не смог отказаться - по сути был заключен так называемый "пакт Януковича - Медведева" по полной аналогии с пактом "молотова-риббентропа", что положило начало и аннексии Крыма и нынешней открытой пусть и гибридной войне россии против Украины с оккупацией территорий.Что еще раз подтверждает - газ и газовые войны - это самое настоящее оружие Кремля, чтобы не плели здесь залетные тролли.