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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5594559555965597

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:25

  Василь-Рівне написав:Перес де Куэльяр
На курсАх не все так райдужно як Ви думаєте, більше того, там свої особливості про які я Вам писав в п\п, тому впевнений, Ви все одно повернетесь на файненсюей, просто буде шкода втраченого часу. От напишіть свої думки ТАМ у темі "Політична ситуація в Україні" і все - відразу повернетесь сюди :D Орест там, це як Усік там, а Світоліна тут (може хто не в курсі, вона п"ята ракетка світу відмовилась від турніру в РФ з призовим фондом 800000$), для декого гроші не пахнуть - Усік 10000000$, а декому смердять, я за тих кому смердять і власне, їй потрібно дати Героя, бо вона не за гроші, вона за Україну. Перепрошую за офтоп, але аналогії на користь хай не надто досконалого, але патріотичного ДС на сайті файненсюей. Прошу не сприймати це як підлабузницство.

"прокремлевский тролль" zРадио был бы там гигантом, а чего вы там с перцем пишите - ви свитолина или усик :?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:26

  Долярчик написав:
  Ой+ написав:
  Долярчик написав:(а ось за батьків - прикро! - що вони пахали, як воли, а тепер мають пенсії, як коштує номер "люкс" в Залізному Порті, Лазурному, чи в Скадовську на ОДИН ДЕНЬ проживання!!!)


А зв'язку між пенсіями і розмірами ЄСВ не прослідковуєте? Пенсійна система у нас солідарна і якщо значна частина платить 0, частина мінімум, то іншим приходиться утримувати і своїх і їхніх батьків. Те що є перекоси в розподілі пенсійних коштів, то це також має місце.

... то, нехай влада "все зробить правильно"! - бо чого мають страждати батьки, які все життя так важко працювали?
- вони на пенсію вже давно собі заробили/заслужили! - нехай їм дадуть нормальну пенсію, а мені нехай не дають ніц!- але нехай і не стягують з мене ні купія! - а то вийде так, що батьки трудились/і зних стягували, і з мене стягують..... - щоб виплатити лише ОДНУ пенсію?! - що це за прикол тоді? :shock:


Мы рассмотрим вашу заявку. А пока предлагается перенести дискуссию о пенсиях в профильное место портала. Помнится, была здесь ветка "Пенсионная реформа".

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:34

Surfer
у вашего оппонента было популярнее подано, хотя картинки наглядные. непонятно, почему тогда большая часть форумчан считает юлю агентом путина, газовый контракт зрадой и о чём судимся в стокгольме :?
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:37

  сірий написав:Думаю,что после вчерашнего разогрева сегодня полетим вверх.

... але 27 на МБ - не перетнемо! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:19

  Долярчик написав:
  сірий написав:Думаю,что после вчерашнего разогрева сегодня полетим вверх.

... але 27 на МБ - не перетнемо! :D

Легко. На оферах - уже сегодня.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:11

  сірий написав:Думаю,что после вчерашнего разогрева сегодня полетим вверх.

Думаете, ОВГЗшная гривна еще не иссякла? :) Откуда топливо?) Вчерашняя рисовка роста под конец сессии на сделках на 4 млн говорит сама за себя :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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