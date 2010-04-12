Василь-Рівне написав:Перес де Куэльяр На курсАх не все так райдужно як Ви думаєте, більше того, там свої особливості про які я Вам писав в п\п, тому впевнений, Ви все одно повернетесь на файненсюей, просто буде шкода втраченого часу. От напишіть свої думки ТАМ у темі "Політична ситуація в Україні" і все - відразу повернетесь сюди Орест там, це як Усік там, а Світоліна тут (може хто не в курсі, вона п"ята ракетка світу відмовилась від турніру в РФ з призовим фондом 800000$), для декого гроші не пахнуть - Усік 10000000$, а декому смердять, я за тих кому смердять і власне, їй потрібно дати Героя, бо вона не за гроші, вона за Україну. Перепрошую за офтоп, але аналогії на користь хай не надто досконалого, але патріотичного ДС на сайті файненсюей. Прошу не сприймати це як підлабузницство.
"прокремлевский тролль" zРадио был бы там гигантом, а чего вы там с перцем пишите - ви свитолина или усик
Долярчик написав:(а ось за батьків - прикро! - що вони пахали, як воли, а тепер мають пенсії, як коштує номер "люкс" в Залізному Порті, Лазурному, чи в Скадовську на ОДИН ДЕНЬ проживання!!!)
А зв'язку між пенсіями і розмірами ЄСВ не прослідковуєте? Пенсійна система у нас солідарна і якщо значна частина платить 0, частина мінімум, то іншим приходиться утримувати і своїх і їхніх батьків. Те що є перекоси в розподілі пенсійних коштів, то це також має місце.
... то, нехай влада "все зробить правильно"! - бо чого мають страждати батьки, які все життя так важко працювали? - вони на пенсію вже давно собі заробили/заслужили! - нехай їм дадуть нормальну пенсію, а мені нехай не дають ніц!- але нехай і не стягують з мене ні купія! - а то вийде так, що батьки трудились/і зних стягували, і з мене стягують..... - щоб виплатити лише ОДНУ пенсію?! - що це за прикол тоді?
Мы рассмотрим вашу заявку. А пока предлагается перенести дискуссию о пенсиях в профильное место портала. Помнится, была здесь ветка "Пенсионная реформа".
Surfer у вашего оппонента было популярнее подано, хотя картинки наглядные. непонятно, почему тогда большая часть форумчан считает юлю агентом путина, газовый контракт зрадой и о чём судимся в стокгольме