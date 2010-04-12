Долярчик написав:(а ось за батьків - прикро! - що вони пахали, як воли, а тепер мають пенсії, як коштує номер "люкс" в Залізному Порті, Лазурному, чи в Скадовську на ОДИН ДЕНЬ проживання!!!)
А зв'язку між пенсіями і розмірами ЄСВ не прослідковуєте? Пенсійна система у нас солідарна і якщо значна частина платить 0, частина мінімум, то іншим приходиться утримувати і своїх і їхніх батьків. Те що є перекоси в розподілі пенсійних коштів, то це також має місце.
... то, нехай влада "все зробить правильно"! - бо чого мають страждати батьки, які все життя так важко працювали? - вони на пенсію вже давно собі заробили/заслужили! - нехай їм дадуть нормальну пенсію, а мені нехай не дають ніц!- але нехай і не стягують з мене ні купія! - а то вийде так, що батьки трудились/і зних стягували, і з мене стягують..... - щоб виплатити лише ОДНУ пенсію?! - що це за прикол тоді?
Мы рассмотрим вашу заявку. А пока предлагается перенести дискуссию о пенсиях в профильное место портала. Помнится, была здесь ветка "Пенсионная реформа".
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 июля с уровней: доллар – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 31,00/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 30 июля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 30 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1707, поднявшись до $1,1714 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1713 на открытии торгов в Европе.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» ограничились расширением спреда, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,81/26,87 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке 48 311,0 млн. грн.
Меж тем, к 10.28 котировки доллара на межбанке приподнялись до 26,82/26,88 UAH/USD. «Цены реальные, но широкие, гривни по-прежнему мало», - был кратким наш консультант.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На открытии торгов 31 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На старте торгов 31 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки проходили в балансе.