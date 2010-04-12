Додано: Вів 31 лип, 2018 10:03

Привет из Днепра-4



По состоянию на 11.00 котировки безналичного доллара консолидировались на цифре 26,86/26,87 UAH/USD, на моменте баланс спроса и предложения.



Дата: 31 июля 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.51



Мелкий опт «неформал»



$ 26,90/26,97 UAH/USD

EUR 31,40/31,47-48 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.



Дата: 31 июля 2018 г. на 10.55

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,95/27,05 UAH/USD

€ 31,45/31,65 UAH/EUR

RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).



На открытии торгов 31 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).



На старте торгов 31 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки проходили в балансе.



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