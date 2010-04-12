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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5595559655975598>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:26

  Долярчик написав:
  Ой+ написав:
  Долярчик написав:(а ось за батьків - прикро! - що вони пахали, як воли, а тепер мають пенсії, як коштує номер "люкс" в Залізному Порті, Лазурному, чи в Скадовську на ОДИН ДЕНЬ проживання!!!)


А зв'язку між пенсіями і розмірами ЄСВ не прослідковуєте? Пенсійна система у нас солідарна і якщо значна частина платить 0, частина мінімум, то іншим приходиться утримувати і своїх і їхніх батьків. Те що є перекоси в розподілі пенсійних коштів, то це також має місце.

... то, нехай влада "все зробить правильно"! - бо чого мають страждати батьки, які все життя так важко працювали?
- вони на пенсію вже давно собі заробили/заслужили! - нехай їм дадуть нормальну пенсію, а мені нехай не дають ніц!- але нехай і не стягують з мене ні купія! - а то вийде так, що батьки трудились/і зних стягували, і з мене стягують..... - щоб виплатити лише ОДНУ пенсію?! - що це за прикол тоді? :shock:


Мы рассмотрим вашу заявку. А пока предлагается перенести дискуссию о пенсиях в профильное место портала. Помнится, была здесь ветка "Пенсионная реформа".

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:37

  сірий написав:Думаю,что после вчерашнего разогрева сегодня полетим вверх.

... але 27 на МБ - не перетнемо! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:19

  Долярчик написав:
  сірий написав:Думаю,что после вчерашнего разогрева сегодня полетим вверх.

... але 27 на МБ - не перетнемо! :D

Легко. На оферах - уже сегодня.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:11

  сірий написав:Думаю,что после вчерашнего разогрева сегодня полетим вверх.

Думаете, ОВГЗшная гривна еще не иссякла? :) Откуда топливо?) Вчерашняя рисовка роста под конец сессии на сделках на 4 млн говорит сама за себя :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:20

Доброе утро, коллеги, привет, страна!


Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 июля с уровней: доллар – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 31,00/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 30 июля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 30 июля по спросу и по предложению не изменился.


Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1707, поднявшись до $1,1714 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1713 на открытии торгов в Европе.

Дата: 31 июля 2018 г. на 10.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,91/27,00 UAH/USD
€ – 31,35/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:32

Привет из Днепра-2

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» ограничились расширением спреда, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,81/26,87 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке
48 311,0 млн. грн.

Меж тем, к 10.28 котировки доллара на межбанке приподнялись до 26,82/26,88 UAH/USD. «Цены реальные, но широкие, гривни по-прежнему мало», - был кратким наш консультант.

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:37

  Alex2006 написав:
  сірий написав:Думаю,что после вчерашнего разогрева сегодня полетим вверх.

Думаете, ОВГЗшная гривна еще не иссякла? :) Откуда топливо?) Вчерашняя рисовка роста под конец сессии на сделках на 4 млн говорит сама за себя :)

А теперь, смотрите на средневзвешенный :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:48

Привет из Днепра-3

К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке выросли к 26,85/26,87 UAH/USD.

«СКВ вверх толкают все – и варяги и нерезиденты, но главный толкатель – пугливая наличка», - поделился своим мнением наш гуру.

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:03

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.00 котировки безналичного доллара консолидировались на цифре 26,86/26,87 UAH/USD, на моменте баланс спроса и предложения.

Дата: 31 июля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.51

Мелкий опт «неформал»

$ 26,90/26,97 UAH/USD
EUR 31,40/31,47-48 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

Дата: 31 июля 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 31,45/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).

На открытии торгов 31 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).

На старте торгов 31 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки проходили в балансе.

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

Данилишин по курсу на август:
https://ubr.ua/ukraine-and-world/v-nbu- ... -3873804?f

По текущей ситуации- есть звоночек, что будет аукцион НБУ
Scorpion1
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