Харьков неформал на момент 26.95/27.02
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:30
Re: Валютный рынок в контексте
Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...
Харьков неформал на момент 26.95/27.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:33
А вот это более реальная картина, чем убаюкивание данилишина.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:38
Привет из Днепра-5
Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:39
Не пишите глупости, газ начали закачивать с 30 апреля , в пролом году примерно в те-же даты , закачка идет в среднем по 50 млн.куб.м в сутки
А вот в 2016 начали закачку только во второй половине июля 2016
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45
Re: Валютный рынок в контексте
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за січень-червень 2018 року склав 1,2 мільярди доларів, з яких 462 мільйони доларів надійшли у червні.
Про це йдеться у звіті прес-служби Нацбанку.
Зокрема, там зазначають, що у червні 2018 року платіжний баланс України було зведено з профіцитом у 23 мільйони доларів
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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