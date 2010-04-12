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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5595559655975598

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...
https://economics.unian.net/finance/102 ... tvert.html

Харьков неформал на момент 26.95/27.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:33

  antikkristall написав:Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...
https://economics.unian.net/finance/102 ... tvert.html

Харьков неформал на момент 26.95/27.02

А вот это более реальная картина, чем убаюкивание данилишина.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:38

Привет из Днепра-5

Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:39

  antikkristall написав:Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...


Не пишите глупости, газ начали закачивать с 30 апреля , в пролом году примерно в те-же даты , закачка идет в среднем по 50 млн.куб.м в сутки

А вот в 2016 начали закачку только во второй половине июля 2016
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45

Re: Валютный рынок в контексте

  antikkristall написав:Дефицит внешней торговли уже

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за січень-червень 2018 року склав 1,2 мільярди доларів, з яких 462 мільйони доларів надійшли у червні.
Про це йдеться у звіті прес-служби Нацбанку.
Зокрема, там зазначають, що у червні 2018 року платіжний баланс України було зведено з профіцитом у 23 мільйони доларів
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 5595559655975598
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