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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 559655975598559956005601>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...
https://economics.unian.net/finance/102 ... tvert.html

Харьков неформал на момент 26.95/27.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:33

  antikkristall написав:Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...
https://economics.unian.net/finance/102 ... tvert.html

Харьков неформал на момент 26.95/27.02

А вот это более реальная картина, чем убаюкивание данилишина.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:38

Привет из Днепра-5

Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:39

  antikkristall написав:Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...


Не пишите глупости, газ начали закачивать с 30 апреля , в пролом году примерно в те-же даты , закачка идет в среднем по 50 млн.куб.м в сутки

А вот в 2016 начали закачку только во второй половине июля 2016
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45

Re: Валютный рынок в контексте

  antikkristall написав:Дефицит внешней торговли уже

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за січень-червень 2018 року склав 1,2 мільярди доларів, з яких 462 мільйони доларів надійшли у червні.
Про це йдеться у звіті прес-служби Нацбанку.
Зокрема, там зазначають, що у червні 2018 року платіжний баланс України було зведено з профіцитом у 23 мільйони доларів
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Это не мелкое хулиганство для поднятия стартового курса на завтра. Я даже не удивлюсь, если окажется, что НБУ под конец сессии продал порядка 10 млн.

Оказалось, что НБУ вчера не интервенил.
Получается, рынок сам переварил изрядную порцию спроса, возникшего после окончания активной фазы торгов. Рынок скорее жив, чем мертв.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:18

  zzzzzz написав:
  antikkristall написав:Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...


Не пишите глупости, газ начали закачивать с 30 апреля , в пролом году примерно в те-же даты , закачка идет в среднем по 50 млн.куб.м в сутки


Закачали в этом году 5 млрд. кубов.
До запланированного уровня вхождения в отопительный сезон, нужно закачать ещё столько же.
Что касается угля и мазута, то их запасы сейчас существенно меньше того, какие были в прошлом году на этот период (меньше на 40%).
То есть, во фразе "а впереди покупка газа и угля на зиму" нет ничего глупого или не верного.
И валюты на их закупку уйдет явно поболее чем в прошлом году.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:25

Господа, не нервничайте.Таких осенних откатов на 50 -30копеек, как в предыдущие года, больше не будет. Идем плавно к 35. :)
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:37

Привет из Днепра-6

По состоянию на 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на цифре 26,87/26,89 UAH/USD стараниями появившихся продаж системных игроков.

Кроме того, стабильность курса СКВ обеспечил анонс НБУ о проведении валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50,0 млн. Три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева.

На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.

Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).
На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

Дата: 31 июля 2018 г. на 12.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,95/27,10 UAH/USD
€ – 31,35/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,450 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:38

Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз


Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Живите своим умом!
zzzzzz
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