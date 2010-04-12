Харьков неформал на момент 26.95/27.02
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:30
Re: Валютный рынок в контексте
Дефицит внешней торговли уже + 27% к прошлому году, а впереди покупка газа и угля на зиму...
Харьков неформал на момент 26.95/27.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:33
А вот это более реальная картина, чем убаюкивание данилишина.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:38
Привет из Днепра-5
Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:39
Не пишите глупости, газ начали закачивать с 30 апреля , в пролом году примерно в те-же даты , закачка идет в среднем по 50 млн.куб.м в сутки
А вот в 2016 начали закачку только во второй половине июля 2016
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45
Re: Валютный рынок в контексте
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за січень-червень 2018 року склав 1,2 мільярди доларів, з яких 462 мільйони доларів надійшли у червні.
Про це йдеться у звіті прес-служби Нацбанку.
Зокрема, там зазначають, що у червні 2018 року платіжний баланс України було зведено з профіцитом у 23 мільйони доларів
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:01
Re: Валютный рынок в контексте
Оказалось, что НБУ вчера не интервенил.
Получается, рынок сам переварил изрядную порцию спроса, возникшего после окончания активной фазы торгов. Рынок скорее жив, чем мертв.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:18
Закачали в этом году 5 млрд. кубов.
До запланированного уровня вхождения в отопительный сезон, нужно закачать ещё столько же.
Что касается угля и мазута, то их запасы сейчас существенно меньше того, какие были в прошлом году на этот период (меньше на 40%).
То есть, во фразе "а впереди покупка газа и угля на зиму" нет ничего глупого или не верного.
И валюты на их закупку уйдет явно поболее чем в прошлом году.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:25
Господа, не нервничайте.Таких осенних откатов на 50 -30копеек, как в предыдущие года, больше не будет. Идем плавно к 35.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:37
Привет из Днепра-6
По состоянию на 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на цифре 26,87/26,89 UAH/USD стараниями появившихся продаж системных игроков.
Кроме того, стабильность курса СКВ обеспечил анонс НБУ о проведении валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50,0 млн. Три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.
Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).
На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Дата: 31 июля 2018 г. на 12.30
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,10 UAH/USD
€ – 31,35/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,450 UAH/RUB
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:38
Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Живите своим умом!
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