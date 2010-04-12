Специалисты, блин...
Одни наливают НДСа больше, чем на 6 ярдов, а другие под это дело валюту продают.
И никого ж не посадят...
P.S. Беру свои слова насчет 27,00 на МБ назад. Кто ж знал, что Нацбанк так поступит...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:39
Специалисты, блин...
Одни наливают НДСа больше, чем на 6 ярдов, а другие под это дело валюту продают.
И никого ж не посадят...
P.S. Беру свои слова насчет 27,00 на МБ назад. Кто ж знал, что Нацбанк так поступит...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:45
Я прогнозував,що до 15 серпня НБУ гаситиме ажіотаж і не дасть вийти вище 27.00 на міжбанку,щоб нерезиденти вигідно вийшли.
Востаннє редагувалось tea в Вів 31 лип, 2018 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:47
а шо делать?
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:48
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:52
Re: Валютный рынок в контексте
Здравствуйте.
Окна поставили уже 26.90-27.10 .
Всем Удачи и Здоровья.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:58
Какие там нерезиденты, ОВГЗ!
Несколько десятков лямов не могут повлиять на курс.
Причина в другом кроется.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:59
Привет из Днепра-7
Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:59
Подивіться на курс березня,тоді він коливався від 25.91 до 26.53.Нерезиденти продавали долари і розміщували під 16+% річних у гривні на півроку,тобто забиратимуть в серпні.
Для того,щоб вони зайшли в січні-березні 2019 року знову,потрібна якась довіра до України.Тому НБУ і виконує свою частину джентльменської угоди - гаситиме до 27.00 до 15 серпня,щоб нерезиденти вигідно вийшли.
А тепер уявімо протилежну картину.От як думаєте,який би був курс,якби на минулому тижні НБУ не продав би 120 млн.,і сьогодні не оголосив би аукціон на 50 млн.?
Мабуть би до кінця дня перевалило б за 27.50?А нерезидентам же купувати після 15 серпня.А який курс був би до 15 серпня,якщо й далі не гаситиме ажіотаж?Мабуть був би вже вище 28.00?
А тепер порахуйте прибуток тих нерезидентів,які продали в березні по 25.9Х,поклали на півроку під 16%,а в серпні купили,наприклад,по 28.00?Та тільки на курсі вони б втратили приблизно 8%,тобто весь свій процентний прибуток.
Тепер розумієте,чому НБУ до 15 серпня гаситиме до 27.00?
Востаннє редагувалось tea в Вів 31 лип, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:00
Отсечка 26,86
Средневзвешенный 26,8611
Думаю немного влили...млн до 20 , не более
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:03
26.90-26.95/27.02-27.05
с утра пару копеек в плюс
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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