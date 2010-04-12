RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55975598559956005601>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:39

"НБУ решил остановить падение гривны"
Специалисты, блин...

Одни наливают НДСа больше, чем на 6 ярдов, а другие под это дело валюту продают.
И никого ж не посадят...

P.S. Беру свои слова насчет 27,00 на МБ назад. Кто ж знал, что Нацбанк так поступит...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 22.02.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:45

  Искатель написав:
P.S. Беру свои слова насчет 27,00 на МБ назад. Кто ж знал, что Нацбанк так поступит...

Я прогнозував,що до 15 серпня НБУ гаситиме ажіотаж і не дасть вийти вище 27.00 на міжбанку,щоб нерезиденти вигідно вийшли.
Востаннє редагувалось tea в Вів 31 лип, 2018 11:49, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 15169
З нами з: 15.11.08
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:47

Інформація про проведення Національним банком України інтервенцій у формі валютного аукціону
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5636
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3127 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:48

  tea написав:
  Искатель написав:
P.S. Беру свои слова насчет 27,00 на МБ назад. Кто ж знал, что Нацбанк так поступит...

Я прогнозував,що до 15 серпня НБУ гаситиме ажіотаж і не дасть вийти вище 27.00 на міжбанку,щоб нерезиденти вигідно вийшли.

Капелана на Вас нет, для исповедания :lol:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 968
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:52

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте.
Окна поставили уже 26.90-27.10 .
Всем Удачи и Здоровья.
холява
2
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1420 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:58

  Scorpion1 написав:Данилишин по курсу на август:
https://ubr.ua/ukraine-and-world/v-nbu- ... -3873804?f

По текущей ситуации- есть звоночек, что будет аукцион НБУ


Какие там нерезиденты, ОВГЗ!
Несколько десятков лямов не могут повлиять на курс.
Причина в другом кроется.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:59

Привет из Днепра-7

Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65393
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4000 раз.
Подякували: 7423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:59

  сірий написав:
  tea написав:
  Искатель написав:
P.S. Беру свои слова насчет 27,00 на МБ назад. Кто ж знал, что Нацбанк так поступит...

Я прогнозував,що до 15 серпня НБУ гаситиме ажіотаж і не дасть вийти вище 27.00 на міжбанку,щоб нерезиденти вигідно вийшли.

Капелана на Вас нет, для исповедания :lol:

Подивіться на курс березня,тоді він коливався від 25.91 до 26.53.Нерезиденти продавали долари і розміщували під 16+% річних у гривні на півроку,тобто забиратимуть в серпні.
Для того,щоб вони зайшли в січні-березні 2019 року знову,потрібна якась довіра до України.Тому НБУ і виконує свою частину джентльменської угоди - гаситиме до 27.00 до 15 серпня,щоб нерезиденти вигідно вийшли.
А тепер уявімо протилежну картину.От як думаєте,який би був курс,якби на минулому тижні НБУ не продав би 120 млн.,і сьогодні не оголосив би аукціон на 50 млн.?
Мабуть би до кінця дня перевалило б за 27.50?А нерезидентам же купувати після 15 серпня.А який курс був би до 15 серпня,якщо й далі не гаситиме ажіотаж?Мабуть був би вже вище 28.00?
А тепер порахуйте прибуток тих нерезидентів,які продали в березні по 25.9Х,поклали на півроку під 16%,а в серпні купили,наприклад,по 28.00?Та тільки на курсі вони б втратили приблизно 8%,тобто весь свій процентний прибуток.
Тепер розумієте,чому НБУ до 15 серпня гаситиме до 27.00?
Востаннє редагувалось tea в Вів 31 лип, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 15169
З нами з: 15.11.08
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:00

Отсечка 26,86
Средневзвешенный 26,8611

Думаю немного влили...млн до 20 , не более
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27494
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2683 раз.
Подякували: 3999 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:03

26.90-26.95/27.02-27.05
с утра пару копеек в плюс
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11233
З нами з: 19.05.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55975598559956005601>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1283, 1284, 1285
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12844 1426513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 11:09
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 633, 634, 635
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6340 1341465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 14:48
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 242099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.