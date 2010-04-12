Додано: Вів 31 лип, 2018 12:04

Yuri_61 написав: Какие там нерезиденты, ОВГЗ!

Несколько десятков лямов не могут повлиять на курс. Какие там нерезиденты, ОВГЗ!Несколько десятков лямов не могут повлиять на курс.

Тот факт, что нерезиденты активно покидают рынок ОВГЗ, для специалистов не является новостью. Своего пика вложения нерезидентов в ОВГЗ достигли в марте этого года, чуть. После майского и июльского пике у них. В, и даже если они к концу года оставят ОВГЗ, скажем, на 1 млрд. грн., то особого давления на рынок нерезидентные ОВГЗ оказывать не будут,С начала месяца на рынок. Анализ этого фактора сложнее, чем анализ простого выхода нерезидентов з ОВГЗ. Да, экспортеры, получившие возмещение НДС, менее склонны к продаже валюты. Часть экспортеров, получив гривну, может отправить ее на покупку валюты, часть гривневой ликвидности может от экспортеров попасть к их поставщикам и оттуда на наличный валютный рынок. Но абсолютно точно, что вся сумма возмещений не оказывается на валютном рынке и сразу, день в день, на валютный межбанк, а тем более на наличный рынок, не попадает. Поэтому какая-то часть возмещенного НДС еще продолжит отыгрывать на валютном межбанке в последних числа июля, хотя в данном случае основным фактором дестабилизации был выход нерезидентов из ОВГЗ.Между тем, третий квартал для Украины может быть позитивным. Перспективы хорошего урожая, возобновление роста цен на стальной прокат и ЖРС могут улучшить торговый баланс.Для лета 2018 года диапазон в 26-27 грн. за доллар остается вполне рабочим. Безусловно, могут быть отклонения, связанные со всплесками ликвидности то от нерезидентов, то от Минфина. Виталий Шапран