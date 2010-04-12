Тут зараз питання - як пройде міжбанк після 15.00.
А раптом по вчорашньому сценарію,коли буквально парою мільйонів підняли курс на 10 копійок?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:04
Тут зараз питання - як пройде міжбанк після 15.00.
А раптом по вчорашньому сценарію,коли буквально парою мільйонів підняли курс на 10 копійок?
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:04
Re: Валютный рынок в контексте
Тот факт, что нерезиденты активно покидают рынок ОВГЗ, для специалистов не является новостью. Своего пика вложения нерезидентов в ОВГЗ достигли в марте этого года, чуть превысив отметку в 14 млрд. грн. После майского и июльского пике у них «на руках» осталось ОВГЗ примерно на 8 млрд. грн. В общем объеме это копейки, и даже если они к концу года оставят ОВГЗ, скажем, на 1 млрд. грн., то особого давления на рынок нерезидентные ОВГЗ оказывать не будут, если, конечно, уход будет постепенным, а не в течение 3-5 дней.
С начала месяца на рынок поступило ликвидности от возмещения Минфином НДС на сумму 8,3 млрд. грн. Из них 3,3 млрд. грн. поступило только в пятницу 27/07/18. Анализ этого фактора сложнее, чем анализ простого выхода нерезидентов з ОВГЗ. Да, экспортеры, получившие возмещение НДС, менее склонны к продаже валюты. Часть экспортеров, получив гривну, может отправить ее на покупку валюты, часть гривневой ликвидности может от экспортеров попасть к их поставщикам и оттуда на наличный валютный рынок. Но абсолютно точно, что вся сумма возмещений не оказывается на валютном рынке и сразу, день в день, на валютный межбанк, а тем более на наличный рынок, не попадает. Поэтому какая-то часть возмещенного НДС еще продолжит отыгрывать на валютном межбанке в последних числа июля, хотя в данном случае основным фактором дестабилизации был выход нерезидентов из ОВГЗ.
Между тем, третий квартал для Украины может быть позитивным. Перспективы хорошего урожая, возобновление роста цен на стальной прокат и ЖРС могут улучшить торговый баланс.
Для лета 2018 года диапазон в 26-27 грн. за доллар остается вполне рабочим. Безусловно, могут быть отклонения, связанные со всплесками ликвидности то от нерезидентов, то от Минфина. Виталий Шапран
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:09
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:12
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:14
Привет из Днепра-8
К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611 UAH/USD.
Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:16
Провокатора...
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:18
Нерезиденты вышли еще в прошлую пятницу. Это не для них.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:21
"Варяги" все вышли? До единого?
Как показал опыт последних двух лет, нерезиденты не особенно заморачиваются ценой СКВ, беря под козырек вказивку с родины "покупать".
US
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:21
ЗЗЗЗЗ вчора писав - яка сума ОВДП гаситиметься 15 серпня.Погортайте сторінки.
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:24
Тех, кто:
1) вбрасывает сразу большую сумму возмещения, тем самым провоцируя экспортеров зажимать валюту;
и
2) тех, кто на прошлой неделе налил 120 млн. "своим банкам", хотя мог бы, объявив один аукцион на 100 млн, спровоцировать продажу валюты экспортерами, показав, что курс держат на какой-то конкретной планке.
Теперь все увидели, что до 27и курс НБУ устраивает. И будут пробивать потолок дальше. И пробьют в конце концов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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