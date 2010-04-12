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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55995600560156025603>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:28

  Искатель написав:Теперь все увидели, что до 27и курс НБУ устраивает. И будут пробивать потолок дальше. И пробьют в конце концов.

Звичайно,думаю,не раніше 16 серпня. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:28

  дядя Caша написав:
  Искатель написав:
Нерезиденты вышли еще в прошлую пятницу. Это не для них.


"Варяги" все вышли? До единого?

Как показал опыт последних двух лет, нерезиденты не особенно заморачиваются ценой СКВ, беря под козырек вказивку с родины "покупать".

US

Я имею в виду, что последнее уменьшение остатков по ОВГЗ нерезидентов было в пятницу. Как видно из таблички T-bills_debt, в понедельник-вторник сумма ОВГЗ нерезидентов осталась неизменной. И будет таковой до 15 августа, если верить календарю Минфина (не сайта).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:29

  tea написав:
  Искатель написав:Теперь все увидели, что до 27и курс НБУ устраивает. И будут пробивать потолок дальше. И пробьют в конце концов.

Звичайно,думаю,не раніше 16 серпня. :mrgreen:


Ну-ну... Дай Бог, если так.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:46

  Mazay256 написав:"CIBC прогнозирует, что евро завершит этот год на отметке 1,18 доллара, как ожидают и опрошенные агентством Блумберг экономисты, а к середине 2019 года подорожает до 1,23 доллара и по итогам следующего года достигнет 1,28 доллара - уровня, не наблюдавшегося с 2014 года."

https://www.epravda.com.ua/rus/news/201 ... n_get_more

Пора готовиться к сливу евро? :)

Не понял, почему к сливе? У Евро перспективы к росту.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:55

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:до конца года может

Ключове слово може це фундаментальна аргументація якій всі ми маємо вірити? Ок, продовжу: Україна до кінця року МОЖЕ стати найпотужнішою економікою світу, Україна до кінця року МОЖЕ повернути всі втрачені території та приєднати всі газо і нафтоносні ділянки РФ до складу України ... продовжувати чи вже дійшло?

Разница между "может" в цитате и "может" у Василя в том, что фраза со словом "может" в цитате отсылает к другим статьям, где этот вопрос рассматривается подробнее и даются какие-никакие обоснования.
МОЖЕ Василя - чистая фантазия (нереальная).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:56

Результаты аукцина

Загальний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку (млн од. валюти) 28.10
Загальна кількість задоволених заявок суб'єктів ринку 14

Скромненько.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:00

  дядя Caша написав: Рынок откатился, но обвала нет.

US
27 покупка уже на наличке :(
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:00

Сибарит
но хотели
Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку, прийнятих для участі в аукціоні (млн од. валюти) 46.70
Загальна кількість заявок суб'єктів ринку, прийнятих для участі в аукціоні 23
то многие в пролёте...
Востаннє редагувалось чик в Вів 31 лип, 2018 13:02, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:хотя мог бы, объявив один аукцион на 100 млн, спровоцировать продажу валюты экспортерами, показав, что курс держат на какой-то конкретной планке.

Такой номер проходит, когда есть достаточный объем отложенного предложения. При реальном дефиците валюты никакие "показательные выступления" не помогут. Сегодня сочли момент подходящим, и этот номер исполнили.
НБУ имеет некоторое влияние на рынок, но идти против рынка у него ресурсов нет. Очень надеюсь, что нет и желания.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:04

  Сибарит написав:
  Искатель написав:хотя мог бы, объявив один аукцион на 100 млн, спровоцировать продажу валюты экспортерами, показав, что курс держат на какой-то конкретной планке.

Такой номер проходит, когда есть достаточный объем отложенного предложения. При реальном дефиците валюты никакие "показательные выступления" не помогут. Сегодня сочли момент подходящим, и этот номер исполнили.
НБУ имеет некоторое влияние на рынок, но идти против рынка у него ресурсов нет. Очень надеюсь, что нет и желания.


Согласен.
Кстати, номер не прошел. На межбанке опять вверх смотрят.
Кто-то явно играет на повышение, и НБУ по шее не даст. Напрашиваются выводы...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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