Искатель написав: Нерезиденты вышли еще в прошлую пятницу. Это не для них.
"Варяги" все вышли? До единого?
Как показал опыт последних двух лет, нерезиденты не особенно заморачиваются ценой СКВ, беря под козырек вказивку с родины "покупать".
US
Я имею в виду, что последнее уменьшение остатков по ОВГЗ нерезидентов было в пятницу. Как видно из таблички T-bills_debt, в понедельник-вторник сумма ОВГЗ нерезидентов осталась неизменной. И будет таковой до 15 августа, если верить календарю Минфина (не сайта).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Mazay256 написав:"CIBC прогнозирует, что евро завершит этот год на отметке 1,18 доллара, как ожидают и опрошенные агентством Блумберг экономисты, а к середине 2019 года подорожает до 1,23 доллара и по итогам следующего года достигнет 1,28 доллара - уровня, не наблюдавшегося с 2014 года."
Ключове слово може це фундаментальна аргументація якій всі ми маємо вірити? Ок, продовжу: Україна до кінця року МОЖЕ стати найпотужнішою економікою світу, Україна до кінця року МОЖЕ повернути всі втрачені території та приєднати всі газо і нафтоносні ділянки РФ до складу України ... продовжувати чи вже дійшло?
Разница между "может" в цитате и "может" у Василя в том, что фраза со словом "может" в цитате отсылает к другим статьям, где этот вопрос рассматривается подробнее и даются какие-никакие обоснования. МОЖЕ Василя - чистая фантазия (нереальная).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Искатель написав:хотя мог бы, объявив один аукцион на 100 млн, спровоцировать продажу валюты экспортерами, показав, что курс держат на какой-то конкретной планке.
Такой номер проходит, когда есть достаточный объем отложенного предложения. При реальном дефиците валюты никакие "показательные выступления" не помогут. Сегодня сочли момент подходящим, и этот номер исполнили. НБУ имеет некоторое влияние на рынок, но идти против рынка у него ресурсов нет. Очень надеюсь, что нет и желания.
Искатель написав:хотя мог бы, объявив один аукцион на 100 млн, спровоцировать продажу валюты экспортерами, показав, что курс держат на какой-то конкретной планке.
Такой номер проходит, когда есть достаточный объем отложенного предложения. При реальном дефиците валюты никакие "показательные выступления" не помогут. Сегодня сочли момент подходящим, и этот номер исполнили. НБУ имеет некоторое влияние на рынок, но идти против рынка у него ресурсов нет. Очень надеюсь, что нет и желания.
Согласен. Кстати, номер не прошел. На межбанке опять вверх смотрят. Кто-то явно играет на повышение, и НБУ по шее не даст. Напрашиваются выводы...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html