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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:06

Привет из Днепра-9

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» ограничились расширением спреда, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,81/26,87 UAH/USD. На моменте ликвидность очень низкая.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке
48 311,0 млн. грн.

Меж тем, к 10.28 котировки доллара на межбанке приподнялись до 26,82/26,88 UAH/USD. «Цены реальные, но широкие, гривни по-прежнему мало», - был кратким наш консультант.

К 10.44 котировки безналичного «американца» на межбанке выросли к 26,85/26,87 UAH/USD.

«СКВ вверх толкают все – и варяги и нерезиденты, но главный толкатель – пугливая наличка», - поделился своим мнением наш гуру.

По состоянию на 11.00 котировки безналичного доллара консолидировались на цифре 26,86/26,87 UAH/USD, на моменте баланс спроса и предложения.

Дополуденное «зеленое» ралли, гривневое топливо на которое поступает с более дорогого наличного рынка, куда отправляется купленная на межбанке СКВ, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Меж тем, около 11.33 безналичный «американец» снова приподнялся, оказавшись в указанное время на уровне 26,87/26,89 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов СКВ.

По состоянию на 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на цифре 26,87/26,89 UAH/USD стараниями появившихся продаж системных игроков.

Кроме того, стабильность курса СКВ обеспечил анонс НБУ о проведении валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50,0 млн. Три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева.

Около 12.55 цена безналичного доллара на межбанке понизилась к отметке 26,84/26,86 UAH/USD. Регулятор своим аукционом переманил значительную часть покупателей к себе.

К 13.00 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,86, средневзвешенный курс мероприятия – 26,8611, максимальный – 26,88 UAH/USD.

Первая статистика аукциона мало повлияла на текущее состояние межбанка, где к 13.10 котировки доллара не тронулись с отметки 26,84/26,86 UAH/USD. Рынок откатился, но обвала нет.

Как оказалось, на валютном аукционе регулятор удовлетворил заявок на сумму $28,1 млн. при спросе на $46,7 млн. Этим, полагаю, поясняется нежелание рыночного курса доллара опускаться ниже цифры 26,84/26,86 UAH/USD.

Наконец, около 13.44, не изменившимися ценами (26,84/26,86 UAH/USD) доллара валютный межбанк завершил первою половину дня и ушел на обеденный перерыв.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 июля с уровней: доллар – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 31,00/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 30 июля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 30 июля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1707, поднявшись до $1,1714 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1713 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).

На открытии торгов 31 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).

На старте торгов 31 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки проходили в балансе.

На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.

Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).
На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 31 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,91/27,00 UAH/USD, евро – 31,35/31,55 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 26,90/26,97 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,90/26,97 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,47-48 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,47-48 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,80/27,00 UAH/USD, евро – 31,10/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,427 RUB/USD, Одесса – опт 26,92/26,97 UAH/USD, розница – 26,85/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,95/27,05 UAH/USD; евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,425/0,430 RUB/USD.

31 июля – последний день бюджетного периода. В иное время это событие сопровождалось бы резким обострением гривнедефицита из-за масштабных платежей в Казну. Что, несомненно, сказывалось бы на состоянии рынка безналичного доллара.

Нынче участники валютного межбанка решили проблему с гривневым ресурсом при помощи перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, получая оттуда гривню.

Как мы указывали выше, доллар на межбанке, вопреки нашим ожиданиям, вернулся к динамичному росту стараниями спекулянтов, предположительно, имеющих известную политическую окраску и только что упомянутого траффика дешевой безналичной СКВ на наличный рынок. Последнее, разумеется, кроме «поставок» гривневого «инструмента роста» на межбанк, явилось дополнительным фактором спроса на «зеленый» безнал, что, в конечном счете, стало причиной проведения регулятором долларовой интервенции под вывеской валютного аукциона.

Календарь фискального периода не оказал достойного сопротивления «зеленым быкам» межбанка, как, впрочем, и валютный аукцион. Доллар на межбанке вырос в цене, с одной стороны тревожа клиентов наличного рынка, удерживая их вблизи ОП с покупками, с другой, бесконечно так продолжаться не может. Наметившаяся коррекция цен в паре доллар-гривня на наличном рынке столицы дает основание ожидать экспансии тренда на остальные регионы страны. Натурально, откат наличного доллара снизит эффективность перетока более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок. Замедляя «бычий» тренд «зеленого» безнала из-за снижения спроса на СКВ на наличном рынке.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:10

Харьков гагарин 27,00/27,10, самое узкое 27,00/27,06.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 лип, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:10

Re: Валютный рынок в контексте

Окна светят .95 в Киеве почти везде. Без звонка приехал, попросил скидочку и взял 5к по .93 - остальное завтра. В итоге получается на 8к уе +1000 грубо говоря за полгода, и еще на пиво с шашлычком (эт если откуплю завтра ниже 27)
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:13

  ЛАД написав:Харьков гагарин 26,00/26,10, самое узкое 27,00/27,06.


У гагарина чуть повыше 27,00/27,10.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:24

  Искатель написав:Кстати, номер не прошел. На межбанке опять вверх смотрят.
Кто-то явно играет на повышение, и НБУ по шее не даст. Напрашиваются выводы...

Ну так на аукціоні задовільнили не всі заявки,відповідно вони пішли на міжбанк.
Значить там знову попит вище пропозиції.
Востаннє редагувалось tea в Вів 31 лип, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:24

  ЛАД написав:Харьков гагарин 26,00/26,10,

Класний курс.
Думаю,стоїть черга з бажаючих купити аж до Благбази. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:25

  дядя Caша написав:
  ЛАД написав:Харьков гагарин 26,00/26,10, самое узкое 27,00/27,06.


У гагарина чуть повыше 27,00/27,10.

US

Прошу прощения за очепятку. Сейчас исправлю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:29

  thirdeye написав:Окна светят .95 в Киеве почти везде. Без звонка приехал, попросил скидочку и взял 5к по .93 - остальное завтра. В итоге получается на 8к уе +1000 грубо говоря за полгода, и еще на пиво с шашлычком (эт если откуплю завтра ниже 27)

Все правильно сделали. Пора гнать цену вверх. Тут некоторые еще на откат надеются :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:36

Re: Валютный рынок в контексте

Да я бы и сам не против откатика, но ради 20 коп трястись не хочется, когда можно легко на 1грн+ попасть
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:44

  tea написав:
  Искатель написав:Теперь все увидели, что до 27и курс НБУ устраивает. И будут пробивать потолок дальше. И пробьют в конце концов.

Звичайно,думаю,не раніше 16 серпня. :mrgreen:

Вернее будет сказать так: уже так думаю,потому что прогноз синуса сбывается точно по датам.
Правда?))))
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