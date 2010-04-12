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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:04
sinus прогноз по датам в студию. А то кроме бреда про Путина Трампа, военное положение и раздел Украины от Вас ничего не видел.
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:11
.... ну ще було про "грім серед ясного неба"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:20
Вижу 2 прогноза:
viewtopic.php?p=4400653#p4400653 и
viewtopic.php?p=4400241#p4400241
Какому верить? Или было что-то ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:22
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:53
Вижу 2 прогноза:
[quote]Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6,.
Этому конечно и напомните даты,когда я впервые сказал про 20 июня и когда впервые сказал про середину августа?
Насколько я помню, кроме меня этого никто даже не предполагал!
Ну если вам не интересно, что с курсом будет в сентябре и октябре, могу и не писать!)))
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:59
Не могу ничего сказать об иссякании гривни, но вчера рост был не 4 млн. и не похож на рисовку - 34,84 млн., проведенные с 15.00 до 17.00, прошли по курсу 26,81, т.е. на 6 коп. выше того, что было до 15.00
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:06
Капля в море. Но лучше чем ничего.
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Национальный банк наконец-то отреагировал должным образом на резкое падение гривны.
Как стало известно порталу "Курс Денег", только что все казначеи банков получили сообщение о проведении аукциона по продаже долларов США.
НБУ сообщил о готовности продать до 50 млн. долларов.
Заявки на аукцион надо подать до 12:50, т.е. у казначеев есть меньше 30 минут, чтобы все подготовить.
Сообщение о том, что НБУ решился провести аукцион, стало неожиданностью для рынка. Последний раз подобный аукцион регулятор проводил 23 января 2018 года. Тогда было продано 47,3 млн. долларов США.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:31
Re: Валютный рынок в контексте
Не знаю относиться ли к теме но в Казначействе денег НЕТ , уже пару гос контор не могут оплатить счета.
свинорыл
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41
К сожалению очень относится,бюджет не выполняется,в первую очередь из-за отставания и не выполнения графика(бюджета) привлечения заёмных ресурсов,НБУ уже перечислил почти всю "прибыль" от "навара" по обслуживанию облигаций правительством,остаётся пару выходов,взвинтить ставку по ОВГЗ ещё больше,либо надо включатся НБУ и покупать облигации(чистая эмиссия)...
Что делать?
Однозначных ответов нет,секвестр бюджета? Этот вариант предлагает МВФ,но на носу же выборы,так что выводы делайте сами,к чему всё идёт и сладкий сегодня курс или нет)))
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