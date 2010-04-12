RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5600560156025603

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 821
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
517
Всього голосів : 821
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:04

sinus прогноз по датам в студию. А то кроме бреда про Путина Трампа, военное положение и раздел Украины от Вас ничего не видел.
otg
 
Повідомлень: 2006
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:11

  otg написав:sinus прогноз по датам в студию. А то кроме бреда про Путина Трампа, военное положение и раздел Украины от Вас ничего не видел.

.... ну ще було про "грім серед ясного неба"! :wink: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4409
З нами з: 19.10.15
Подякував: 175 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:20

  sinus написав:......
Вернее будет сказать так: уже так думаю,потому что прогноз синуса сбывается точно по датам.
Правда?))))

Вижу 2 прогноза:
Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

viewtopic.php?p=4400653#p4400653 и
В сентябре будут выплаты ,как вмае,почти ,курс до вы плат будет стремиться к 26,7.
А потом !

Всё произойдет очень быстро!
Даже среагировать не успеете!

viewtopic.php?p=4400241#p4400241
Какому верить? Или было что-то ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9957
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3125 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:22

  thirdeye написав:Да я бы и сам не против откатика, но ради 20 коп трястись не хочется, когда можно легко на 1грн+ попасть


Это 27.93 будет. Раз думаете что легко то какой временной промежуток предпологаете?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:53

  ЛАД написав:
  sinus написав:......
Вернее будет сказать так: уже так думаю,потому что прогноз синуса сбывается точно по датам.
Правда?))))

Вижу 2 прогноза:
[quote]Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6,.
Этому конечно и напомните даты,когда я впервые сказал про 20 июня и когда впервые сказал про середину августа?
Насколько я помню, кроме меня этого никто даже не предполагал!
Ну если вам не интересно, что с курсом будет в сентябре и октябре, могу и не писать!)))
sinus
 
Повідомлень: 293
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:59

  Alex2006 написав:.........
Думаете, ОВГЗшная гривна еще не иссякла? :) Откуда топливо?) Вчерашняя рисовка роста под конец сессии на сделках на 4 млн говорит сама за себя :)

Не могу ничего сказать об иссякании гривни, но вчера рост был не 4 млн. и не похож на рисовку - 34,84 млн., проведенные с 15.00 до 17.00, прошли по курсу 26,81, т.е. на 6 коп. выше того, что было до 15.00
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9957
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3125 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:06

Капля в море. Но лучше чем ничего.

----
Национальный банк наконец-то отреагировал должным образом на резкое падение гривны.

Как стало известно порталу "Курс Денег", только что все казначеи банков получили сообщение о проведении аукциона по продаже долларов США.

НБУ сообщил о готовности продать до 50 млн. долларов.

Заявки на аукцион надо подать до 12:50, т.е. у казначеев есть меньше 30 минут, чтобы все подготовить.

Сообщение о том, что НБУ решился провести аукцион, стало неожиданностью для рынка. Последний раз подобный аукцион регулятор проводил 23 января 2018 года. Тогда было продано 47,3 млн. долларов США.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7091
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:31

Re: Валютный рынок в контексте

Не знаю относиться ли к теме но в Казначействе денег НЕТ , уже пару гос контор не могут оплатить счета.
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 177
З нами з: 12.08.17
Подякував: 384 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:40

Хорошо идем...
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27495
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2683 раз.
Подякували: 4005 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41

  yama написав:Не знаю относиться ли к теме но в Казначействе денег НЕТ , уже пару гос контор не могут оплатить счета.

К сожалению очень относится,бюджет не выполняется,в первую очередь из-за отставания и не выполнения графика(бюджета) привлечения заёмных ресурсов,НБУ уже перечислил почти всю "прибыль" от "навара" по обслуживанию облигаций правительством,остаётся пару выходов,взвинтить ставку по ОВГЗ ещё больше,либо надо включатся НБУ и покупать облигации(чистая эмиссия)...

Что делать?

Однозначных ответов нет,секвестр бюджета? Этот вариант предлагает МВФ,но на носу же выборы,так что выводы делайте сами,к чему всё идёт и сладкий сегодня курс или нет)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9682
З нами з: 30.12.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5600560156025603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1283, 1284, 1285
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12845 1426703
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 14:33
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 633, 634, 635
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6340 1341502
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 14:48
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 242106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.