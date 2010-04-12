Додано: Вів 31 лип, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах вторника упал на 11,15 коп., оказавшись на уровне 26,8667 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 июля с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар растянул спред до отметки 26,81/26,87, а спустя 20 минут, на 10.30, СКВ инициировала рост, начав с цифры 26,82/26,88 UAH/USD.

С 10.43 на межбанке наметилось сжатие спреда цен. Вначале до 26,85/26,87, а к 11.00 Киева до 26,86/26,87 UAH/USD. Тенденции способствовало равновесие спроса и оферов.

С 11.30 более активные покупки доллара подняли его цену до 26,87/26,89 UAH/USD. Дилеры отмечают интенсивный переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Рост цен привел на межбанк НБУ, пополудни анонсировавший проведение валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 12.30 Киева. Анонс «заморозил» рост цен СКВ на уровне 26,87/26,89 UAH/USD.

После 13.00 стали известны результаты аукциона. Было подано заявок на сумму $46,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $28,1 млн. Цена отсечки аукциона составила 26,86, средневзвешенный курс – 26,86 11, максимальный – 26,88 UAH/USD. На этом фоне цена СКВ на межбанке понизилась к 26,84/26,84 UAH/USD, благодаря оттоку покупателей на аукцион.

Эти курсы оставались действующими до 14.20 Киева, когда лишенные «аукционной милости» НБУ игроки вернулись на рынок со спросом, возобновив поэтапный рост «американца» до 26,92/26,97 UAH/USD по состоянию на 16.45 Киева.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги валютного межбанка 31 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,92/26,97 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8667 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,8667 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно в цене по следующим причинам.



Во-первых, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 15.00 в понедельник и пролонгировав свой проект 31-го. О спекулятивном характере роста свидетельствуют результаты валютного аукциона, не удовлетворившего почти половину заявок.



Во-вторых, рост курса доллара на межбанке катализировался спросом банков, возобновившими спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.



В-третьих, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, характерная для бюджетного периода – спекулянты получали нацвалюту с наличного рынка.



О том, что 31-го последний день платежей в Казну свидетельствовало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке 48 311,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 июля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, активизировался переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.



Во-вторых, немногочисленные импортеры были вынуждены закрывать свои контракты, смирясь с высокой ценой доллара.



В-третьих, аукционом НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 31-го.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели не радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.



Дата: 31 июля 2018 г. 17.28



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,03/27,10 UAH/USD (с утра – 26,98/27,05 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,09 UAH/USD)

€ – 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,425/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,432 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,432 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.



До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, для чего местным дилерам пришлось немного повысить действующие цены в паре доллар-гривня, сообразно настроениям межбанка.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).

На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня едва заметно выросли, рост обеспечил потревоживший клиентов наличного рынка и тамошних дилеров предфинишный безоборотный рост «зеленого» безнала.



По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 31 июля 2018 г. 17.34

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,88-90/26,95 UAH/USD (с утра 26,90/26,97 UAH/USD, к полудню 26,88/26,93-95 UAH/USD)

€ 31,40/31,50 UAH/EUR (с утра 31,40/31,47-48 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня по обеим позициям и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.



На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.



После обеда, на киевском рынке цены доллара по сути не претерпели значительных изменений на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Последнее способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности – заслужив по итогам вторника «тройку», обороты немного улучшили провальную в этом контексте сессию. 30-го.





Дата: 31 июля 2018 г. 17.20



рынок Запорожья, опт:



$ - 27,00/27,08 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню – 27,00/27,10 UAH/USD)

€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,70 UAH/EUR)

RUB – 0,426/0,431 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,425/0,431 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали появление покупок доллара, которое, перекосив рынок в сторону спроса, дало старт росту цен.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.



После обеда на местном рынке появились продажи доллара клиентами, которые начали выравнивать спрос и предложение.

К закрытию торгов окончательно сбалансировать биды и офера в паре доллар-гривня запорожцам не удалось – здесь сохранилось незначительное преобладание спроса.



Как и накануне, этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.



Дата: 31 июля 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,96/27,05 UAH/USD (с утра - 26,91/27,00 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,10 UAH/USD)

€ – 31,46/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,55 UAH/EUR)

RUB 0,427/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)



US

