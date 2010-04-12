ЛАД написав:Несколько дней назад задавал вопрос об объёмах и здесь, и на курскоме. Убедительного ответа не увидел. Нерезы и Аваль такого не обеспечили бы. Возврат НДС по идее не должен бы идти на вал. рынок - может уменьшить продажи валюты, но этого не видно, скорее вырос спрос.
Второе полугодие у нас в стране традиционно сильнее первого, я по своим сужу - с июля продажи чуть веселее пошли, то бишь нужна валюта под импортное сырьё. Вполне причина.
Mazay256 написав:"CIBC прогнозирует, что евро завершит этот год на отметке 1,18 доллара, как ожидают и опрошенные агентством Блумберг экономисты, а к середине 2019 года подорожает до 1,23 доллара и по итогам следующего года достигнет 1,28 доллара - уровня, не наблюдавшегося с 2014 года."
ЛАД написав:Убедительного ответа не увидел. Нерезы и Аваль такого не обеспечили бы.
Вы помните, что в статистике НБУ объем удваивается? Я не вижу, почему нерезы и Аваль не в состоянии обеспечить такое повышение оборотов? За прошлую неделю перекос, компенсированный НБУ, составил 120 млн, а им нужно больше. Это 240 млн в текущем состоянии. К тому же, мы знаем про дивиденды Аваля, но он наверняка не один.
Возвращаясь к сегодняшним торгам, стоит заметить, что обороты стали меньше, чем на прошлой неделе. Они выглядят почти обычными, что может свидетельствовать о скором исчерпании избыточного спроса. Смущает только регулярное повторение роста под конец сессии с существенным объемом продаж по высокому курсу. Похоже, кто-то серьезный играет на повышение. Посмотрим, насколько хватит сил.
Зловмысныкы раскачивают плавсредство валютного рынка нэнькы.
дядя Caша написав:Зловмысныкы раскачивают плавсредство валютного рынка нэнькы.
US
Рынку некоторое оживление не повредит, а метод раскачивания весьма необычный. То ли кто-то умышленно выходит с покупкой под конец сессии, но тогда это получается очень дорогое удовольствие. То ли кто-то сильно придерживает продажу (на это намекает недостаточность продажи на аукционе), но для этого нужно очень уж не спешить с продажей.
Искатель написав:Теперь все увидели, что до 27и курс НБУ устраивает. И будут пробивать потолок дальше. И пробьют в конце концов.
Звичайно,думаю,не раніше 16 серпня.
Вернее будет сказать так: уже так думаю,потому что прогноз синуса сбывается точно по датам. Правда?))))
Ксю - я не згоден з Вами.Ви писали,що з 15 по 18 серпня буде 27.60.Думаю,що буде нижче. П.С.Доречі,пропозиція для Вас по конкурсу ще дійсна.Так як тоді були заблоковані Ваші два ніки,то можна брати участь з ніку "О_О".
Востаннє редагувалось tea в Вів 31 лип, 2018 17:11, всього редагувалось 1 раз.
дядя Caша написав:Зловмысныкы раскачивают плавсредство валютного рынка нэнькы.
US
Рынку некоторое оживление не повредит, а метод раскачивания весьма необычный. То ли кто-то умышленно выходит с покупкой под конец сессии, но тогда это получается очень дорогое удовольствие. То ли кто-то сильно придерживает продажу (на это намекает недостаточность продажи на аукционе), но для этого нужно очень уж не спешить с продажей.
Наблюдая за средневзвешенным-идёт плавный,ровный стабильный откуп(без скачков вверх вниз) из этого делаю вывод-это плавный рост без отката в дальнейшем.А под каким соусом это делается-не столь важно.
Сибарит Об удвоении не забываю. Вот что я писал на курскоме. Дивиденды Аваля могли сыграть серьёзную роль. Я, правда, так и не понял, выплачивают ли они 4,2 млрд или "2,244 млрд гривен ... собственникам простых акций". И, естественно, не знаю, вся ли сумма пошла на межбанк (думаю, нет), но даже 4,2 млрд. это примерно 160 млн. долл., а избыточный по сравнению с предыдущей неделей объём составил примерно 300 млн. Нерезы - это, действительно, мелочь, а госбанкам, думаю, НБУ мог бы "порекомендовать" не лезть с гривней от ОВГЗ на межбанк, да и вроде есть ограничения на покупку на себя для банков.
Интересен вопрос с объёмами для понимания перспектив курса. Если рост объёмов вызван дивидендами и аналогичными вещами, то можем откатиться достаточно сильно. Если же это объясняется более стабильными факторами (например, рост закупок газа, угля), то заметной коррекции не будет, а рост может продолжиться. О последнем Вашем абзаце. Возможно, Вы правы. Кстати, похожие мысли ("кто-то серьезный играет на повышение") высказывал и Моцарт.
Mazay256 Я Вас правильно понял, что у нас 2 полугодие обычно промышленность работает активнее и так происходит и в этом году? Но почему тогда в прошлом году рост начался заметно позже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом