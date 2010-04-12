Додано: Вів 31 лип, 2018 17:07

Сибарит

Об удвоении не забываю.

Вот что я писал на курскоме.

Дивиденды Аваля могли сыграть серьёзную роль. Я, правда, так и не понял, выплачивают ли они 4,2 млрд или "2,244 млрд гривен ... собственникам простых акций". И, естественно, не знаю, вся ли сумма пошла на межбанк (думаю, нет), но даже 4,2 млрд. это примерно 160 млн. долл., а избыточный по сравнению с предыдущей неделей объём составил примерно 300 млн. Нерезы - это, действительно, мелочь, а госбанкам, думаю, НБУ мог бы "порекомендовать" не лезть с гривней от ОВГЗ на межбанк, да и вроде есть ограничения на покупку на себя для банков.



Интересен вопрос с объёмами для понимания перспектив курса. Если рост объёмов вызван дивидендами и аналогичными вещами, то можем откатиться достаточно сильно. Если же это объясняется более стабильными факторами (например, рост закупок газа, угля), то заметной коррекции не будет, а рост может продолжиться.

О последнем Вашем абзаце. Возможно, Вы правы. Кстати, похожие мысли ("кто-то серьезный играет на повышение") высказывал и Моцарт.



Mazay256

Я Вас правильно понял, что у нас 2 полугодие обычно промышленность работает активнее и так происходит и в этом году? Но почему тогда в прошлом году рост начался заметно позже?