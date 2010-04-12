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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5603560456055606

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:27

  edvardd написав:в обед окна светили 27-27,10

Думаю,що завтра до вечора 27.ХХ на купівлю побачимо у всіх містах.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:39

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:даже 4,2 млрд. это примерно 160 млн. долл., а избыточный по сравнению с предыдущей неделей объём составил примерно 300 млн. Нерезы - это, действительно, мелочь

Добавить к 160 эту мелочь - получится за 200.
Примерно в такую сумму я оцениваю и избыточный объем. 4 дня объемы были примерно на 100 млн (реальных 50) выше привычных.
....

По подсчетам s0v7a viewtopic.php?p=4417137#p4417137 :
Повні оберти МБ за тиждень - 2519,44 (1903,80). Добряче підросли.

Отсюда я и взял (2519,44 - 1903,80) : 2 = 300 млн. избыточных объёмов за прошлую неделю. При том, что позапрошлая тоже была по объёмам весьма неплоха.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47

СередньоМісячна

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:даже 4,2 млрд. это примерно 160 млн. долл., а избыточный по сравнению с предыдущей неделей объём составил примерно 300 млн. Нерезы - это, действительно, мелочь

Добавить к 160 эту мелочь - получится за 200.
Примерно в такую сумму я оцениваю и избыточный объем. 4 дня объемы были примерно на 100 млн (реальных 50) выше привычных.
....

По подсчетам s0v7a viewtopic.php?p=4417137#p4417137 :
Повні оберти МБ за тиждень - 2519,44 (1903,80). Добряче підросли.

Отсюда я и взял (2519,44 - 1903,80) : 2 = 300 млн. избыточных объёмов за прошлую неделю. При том, что позапрошлая тоже была по объёмам весьма неплоха.



Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080


Оберти максимальні за 2 останніх рока, і СередньоМісячна виросла, і це вже третій місяц поспіль :idea: А чому червень був такий провальний по обертах? Може його надолужуємо...

Правда у червні на 3 робочі доби меньше (червень - 19, липень - 22)!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 31 лип, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:58

  tea написав:
  edvardd написав:в обед окна светили 27-27,10

Думаю,що завтра до вечора 27.ХХ на купівлю побачимо у всіх містах.

... але на МБ, все одно 27 не перетнем! :wink:
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:38

Минфин опубликовал итоги размещения.

Удалось привлечь 1 млрд на пол года причем ставка подросла за две недели с 17,8% до 18%

Так же трехлетки разместили но там мелочь, всего 12 млн.грн под 16,8%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:46

Доброго вечора шановні!
Хочу висказатись про майбутнє нашої найкрасивішої. Чому ніхто не звертає увагу на дерев'яний? Не дивлячись на знецінення гривні відносно рубля вона зміцнюється. А Турецька ліра на скільки впала? Здається на 20%. І валюти інших країн з більш міцною економікою просідають. Враховуючи вище викладене резюмуючи наш напрям лише на північ і на 31.12 найоптимістичніший курс 31.5.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:47

Я Вас правильно понял, что у нас 2 полугодие обычно промышленность работает активнее и так происходит и в этом году? Но почему тогда в прошлом году рост начался заметно позже?


Возможно, потому, что в этом году курс непривычно рано упал. Но это так, домыслы :). А продажи (и закупки, соответственно) 2-го полугодия всегда были прилично выше первого - факт.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:50

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні!
Хочу висказатись про майбутнє нашої найкрасивішої. Чому ніхто не звертає увагу на дерев'яний? Не дивлячись на знецінення гривні відносно рубля вона зміцнюється. А Турецька ліра на скільки впала? Здається на 20%. І валюти інших країн з більш міцною економікою просідають. Враховуючи вище викладене резюмуючи наш напрям лише на північ і на 31.12 найоптимістичніший курс 31.5.

... Вам сюди:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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