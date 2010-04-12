Думаю,що завтра до вечора 27.ХХ на купівлю побачимо у всіх містах.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:27
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:39
По подсчетам s0v7a viewtopic.php?p=4417137#p4417137 :
Отсюда я и взял (2519,44 - 1903,80) : 2 = 300 млн. избыточных объёмов за прошлую неделю. При том, что позапрошлая тоже была по объёмам весьма неплоха.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47
СередньоМісячна
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
Оберти максимальні за 2 останніх рока, і СередньоМісячна виросла, і це вже третій місяц поспіль А чому червень був такий провальний по обертах? Може його надолужуємо...
Правда у червні на 3 робочі доби меньше (червень - 19, липень - 22)!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 31 лип, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:58
... але на МБ, все одно 27 не перетнем!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:38
Минфин опубликовал итоги размещения.
Удалось привлечь 1 млрд на пол года причем ставка подросла за две недели с 17,8% до 18%
Так же трехлетки разместили но там мелочь, всего 12 млн.грн под 16,8%
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:46
Доброго вечора шановні!
Хочу висказатись про майбутнє нашої найкрасивішої. Чому ніхто не звертає увагу на дерев'яний? Не дивлячись на знецінення гривні відносно рубля вона зміцнюється. А Турецька ліра на скільки впала? Здається на 20%. І валюти інших країн з більш міцною економікою просідають. Враховуючи вище викладене резюмуючи наш напрям лише на північ і на 31.12 найоптимістичніший курс 31.5.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:47
Возможно, потому, что в этом году курс непривычно рано упал. Но это так, домыслы . А продажи (и закупки, соответственно) 2-го полугодия всегда были прилично выше первого - факт.
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:50
... Вам сюди:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:18
про ціни за бугром
В меню кафе в Туреччині ціни змінили. Якщо друга страва коштувала 13 лір, то виправили на 15 лір. І тут я навіть підтримую турків: турист приїхав - міняє гроші - за 100 долярів рік тому давали 350 лір, а тут дають 490 лір. Звісно, туристу все здається даром, нехай трохи поділиться. Що таке різниця в 490-350 = 140 лір?
- джинси нові - 45 лір
- футболка нова - 5 -10-15 лір
- кросівки - 40 лір
- курточка на осінь - 120 лір.
- шорти плавальні - 25 -40 лір.
- пачка молока - 2,25 ліри
- банка варення з вишні 0,5 кіло (смакота) 5,5 лір
- кіло інжиру (ще немає) - 3 ліри
- кіло помаранчів - (не такі присохші, як лежать у нас) - 1- 1,5 -2 ліри
- кіло гранатів - 1-1,5 -2 ліри
- банка в 2 літра (!!!) олії оливкової - 35 лір
- банка 1 кг оливок чорних копчених - 12- 20 лір
- риба Кефаль - 1 кг - 14 лір
- риба Дорада або Сібас - 17-25 лір (в залежності від розміру).
- пляшка СПРАВЖНЬОГО вина 13-35 лір (подається до риби та до жінки)
Це все ви отмуєте БЕЗКОШТОВНО, тобто даром просто при обміні 1 купюри в 100 долярів.
І не просто при обміні - а це все купуєте НА РІЗНИЦЮ!!!!
Нехай пани нам розкажуть, що вони можуть купити, обмінявши купюру в 100 долярів сьогодні у порівняні з роком назад; че-ка-ємо. На різницю - що можете купити?
100 долярів рік тому і 100 долярів сьогодні?
... посилання те саме, що й вгорі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:36
Re: Валютный рынок в контексте
Сейчас уже продолжат запрыгивать те, кто думал что будет откат. Пока еще курс 27
|