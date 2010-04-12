Додано: Вів 31 лип, 2018 19:18

В меню кафе в Туреччині ціни змінили. Якщо друга страва коштувала 13 лір, то виправили на 15 лір. І тут я навіть підтримую турків: турист приїхав - міняє гроші - за 100 долярів рік тому давали 350 лір, а тут дають 490 лір. Звісно, туристу все здається даром, нехай трохи поділиться. Що таке різниця в 490-350 = 140 лір?

- джинси нові - 45 лір

- футболка нова - 5 -10-15 лір

- кросівки - 40 лір

- курточка на осінь - 120 лір.

- шорти плавальні - 25 -40 лір.

- пачка молока - 2,25 ліри

- банка варення з вишні 0,5 кіло (смакота) 5,5 лір

- кіло інжиру (ще немає) - 3 ліри

- кіло помаранчів - (не такі присохші, як лежать у нас) - 1- 1,5 -2 ліри

- кіло гранатів - 1-1,5 -2 ліри

- банка в 2 літра (!!!) олії оливкової - 35 лір

- банка 1 кг оливок чорних копчених - 12- 20 лір

- риба Кефаль - 1 кг - 14 лір

- риба Дорада або Сібас - 17-25 лір (в залежності від розміру).

- пляшка СПРАВЖНЬОГО вина 13-35 лір (подається до риби та до жінки)

Це все ви отмуєте БЕЗКОШТОВНО, тобто даром просто при обміні 1 купюри в 100 долярів.

І не просто при обміні - а це все купуєте НА РІЗНИЦЮ!!!!

Нехай пани нам розкажуть, що вони можуть купити, обмінявши купюру в 100 долярів сьогодні у порівняні з роком назад; че-ка-ємо. На різницю - що можете купити?

100 долярів рік тому і 100 долярів сьогодні?



... посилання те саме, що й вгорі!

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4