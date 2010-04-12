Додано: Вів 31 лип, 2018 20:22

Усім вітання. Трошки підкину вам свіжого фундаменту (все оприлюднено протягом кількох останніх днів), щоб візерунки кавових фусів на кухонному начинні легше читалися.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив прийняті Верховною Радою правки

до закону щодо створення Антикорупційного суду.

Про це сказано в повідомленні МВФ.

Фонд повідомив, що як тільки прийняті поправки набудуть чинності,

законодавчі рамки Антикорупційного суду будуть відповідати зобов'язанням

України за програмою МВФ.

Разом із тим вирішення питання Антикорупційного суду ще недостатньо для

гарантованого отримання наступного траншу МВФ.

Обговорення решти питань, в тому числі цін на газ і державного бюджету,

ще триває.

В секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства вважають, що

відповідальність за анбандлінг Національної акціонерної компанії

"Нафтогаз України" має взяти на себе Кабінет Міністрів, а не наглядові

ради НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Магістральні газопроводи України"

(МГУ).

Про це сказано в коментарі ЄЕС. (Стосується кредитів ЄС і СБ на

закупівлю газу)



Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-червня становив 9,78

млрд. гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

В минулому році держбюджет за вказаний період був зведений з профіцитом

29,04 млрд. гривень.

Загальний фонд держбюджету за шість місяців 2018 року зведений з

дефіцитом 12,98 млрд. гривень, тоді як в 2017 році дефіцит загального

фонду держбюджету становив 1,7 млрд. гривень.

В червні держбюджет був зведений з дефіцитом 0,6 млрд. гривень.

При цьому загальний фонд держбюджету в червні зведений із профіцитом у

1,2 млрд. гривень.

Кабмін вирішив спрямуват раніше не розподілені 45%, або 17 698,568 млн.

гривень прибутку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за

2017 рік на виплату дивідендів до державного бюджету.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 26 липня.

Затверджено графік виплати, згідно з яким "Нафтогаз" має спрямувати в

держбюджет до 31 липня 500 млн. гривень, до 31 серпня - 500 млн.

гривень, до 30 вересня - 500 млн. гривень, до 30 листопада - 8,099

млрд. гривень і до 31 грудня 2018 року - 8,099 млрд. гривень.



Фонд державного майна вибрав радником з приватизації Одеського

припортового заводу компанію Pericles Global Advisory LLC (США).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. голови Фонду

держмайна В.Трубаров.

Компанія зобов'язалася за три місяці провести всі необхідні аудити,

підготовку фінансової моделі підприємства, провести пошук потенційних

інвесторів і головне рішення проблеми з "токсичністю" боргових

зобов'язань.



Національний банк в січні-червні спрямував правоохоронним органам

інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і 8 небанківських

фінансових установ (НФУ).

Про це сказано в повідомленні прес-служби НБУ.

В 1-му півріччі 2018 року НБУ направив до правоохоронних органів 30

листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 34 банків

і 8 небанківських фінансових установ щодо фінансових операцій на

загальну суму 49,4 млрд. гривень, 202 млн. доларів, 9,4 млн. євро і

25,5 млн. російських рублів.



Кабмін доручив Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України",

Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству

економічного розвитку і торгівлі, а компанії "Укртрансгаз" розробити і

затвердити графік закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ) в

обсязі 17 млрд. куб. м станом на 1 листопада.

Про це сказано в затвердженому урядом 26 липня план заходів із

підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового

періоду 2018/2019 року та його проходження.

Міненерго доручено розробити і затвердити графіки накопичення вугілля на

складах теплових електростанцій і теплоелектроцентралей на 1 листопада в

обсязі 2,6 млн. тонн (1 млн. тонн антрацитної групи і 1,6 млн. тонн

газової групи) і 130 тис. тонн мазуту як резервного палива.



Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) на 70,4%, або

на 5 239,28 млн. куб. м, до 12 677,45 млн. куб. м з початку стартував 9

квітня сезону закачування.

Про це свідчать оперативні дані компанії "Укртрансгаз".

З початку липня в ПСГ було закачано 1 437,04 млн. куб. м газу.

Середньодобовий обсяг закачування газу з початку липня становив 51,32

млн. куб. м.

Станом на 28 липня в ПСГ було 12 677,45 млн. куб. м газу, що на 2,6%,

або на 333,31 млн. куб. м, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (13

010,76 млн. куб. м).

З початку липня Україна імпортувала 1 052,565 млн. куб. м газу: 535,331

млн. куб. м - через Словаччину, 443,05 млн. куб. м - через Угорщину,

74,183 млн. куб. м - через Польщу.

Власний видобуток з початку липня 1 597,42 млн. куб. м, транзит - 7

639,078 млн. куб. м.

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) в період з 23 по 30

липня скоротилися на 4,1%, або на 56 тис. тонн, до 1 297,9 тис. тонн.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

На ТЕС запаси вугілля антрацитових марок скоротилися на 12,2%, або на

40,8 тис. тонн, до 294,6 тис. тонн, газової групи - скоротилися на 1,5%,

або на 15,3 тис. тонн, до 1 003,2 тис. тонн.

Запаси вугілля на складах ТЕЦ за цей період скоротилися на 2%, або на

7,6 тис. тонн, до 372,7 тис. тонн.

Зокрема, запаси вугілля антрацитових марок на ТЕЦ скоротилися на 4,9%,

або на 14,2 тис. тонн, до 273,6 тис. тонн, а запаси вугілля газової

групи скоротилися на 7,1%, або на 6,6 тис. тонн, до 99,1 тис. тонн.

В січні-червні 2018 року енергохолдинг ДТЕК знизив видобуток вугілля на

12,9%, або на 1 917,5 тис. тонн, до 12 889 тис. тонн порівняно з

аналогічним періодом 2017 року.

Про це сказано в повідомленні енергохолдингу про виробничі показники за

1-ше півріччя на Ірландській фондовій біржі (ISE).

В 1-му півріччі видобуток газового вугілля становив 11 426 тис. тонн, що

на 1,2%, або на 142 тис. тонн менше, ніж в аналогічний період 2017 року.

Випуск концентрату знизився на 22,8%, або на 1 714 тис. тонн, до 5 806

тис. тонн.

ВАТ "Шахтоуправління "Обухівська" (Ростовська область), що входить до

складу енергохолдингу ДТЕК, в січні-червні 2018 року видобуло 1 463 тис.

тонн вугілля, що на 7,6%, або на 103,5 тис. тонн більше, ніж в 1-му

півріччі 2017 року.



Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе заявляє, що за

січень-червень обсяг виконаних будівельними підприємствами України

будробіт збільшився майже на 3% до 48 млрд гривень порівняно з

аналогічним періодом минулого року.

Про це сказано в повідомленні прес-служби заступника міністра.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд

становив 107,5%, будівель - 98,8% (житлових - 97,7%, нежитлових - 100%)

по відношенню до аналогічного періоду 2017 року.

Зазначається, що лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали

Одеська область (5,7 млрд гривень), Дніпропетровська область (5 млрд

гривень), Харківська область (5 млрд гривень) та місто Київ (11 млрд

гривень), а лідерами за темпами зростання є Івано-Франківська (141,5%),

Одеська (133,8%) та Чернівецька (122,4%) області.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення становлять

78,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і

поточний ремонти - 12% і 9,4% відповідно.



Сільськогосподарські підприємства станом на 30 липня зібрали 22,4 млн.

тонн зернових і зернобобових із площі 7 млн. га при середній врожайності

32,2 ц/га.

Про це сказано в повідомленні Міністерства аграрної політики та

продовольства.

Зібрано 17 млн. тонн озимої пшениці з 4,9 млн. га (76% від прогнозу) та

ярої - 54,4 тис. тонн з 22,7 тис. га (12%), 3 млн. тонн озимого ячменю з

850,5 тис . га (99%) і ярого - 1,6 млн. тонн з 793 тис. га (49%), 590,5

тис. тонн гороху з 342,4 тис. га (79%).

Також зібрано 86 тис. тонн жита з площі 36 тис. га (24% від прогнозу) і

25,6 тис. тонн вівса з 14,3 тис. га (7%).

Крім того, аграрії зібрали 2,4 млн. тонн озимого ріпаку з 930 тис. га

(95%) при врожайності 25,9 ц/га і 21 тис. тонн ярового ріпаку з площі 12

тис. га (17%) при врожайності 17, 3 ц/га.

Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру

заявляє, що затримання в збиранні ранніх пшениці і ячменю, викликані

рясними опадами протягом останнього тижня, не призведуть до збитків

аграріїв, але погіршать якість зерна.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру

Тетяна Адаменко.

"Якщо говорити про незібране зерно ранніх колосових, тобто пшениці і

ячменю, то кожен день затримки збирання погіршує якість зерна. Ми вже

маємо повідомлення про почорніння колоса від аграріїв. Але значних

збитків не буде, просто зменшиться кількість продовольчої пшениці щодо

фуражної", - сказала Т.Адаменко.

Водночас, зі слів Т.Адаменко, погодні умови можуть позитивно позначитися

на пізніх культурах - кукурудзі та соняшнику.

Також тривалі дощі поповнили запаси вологи для посіву озимих культур

майбутнього врожаю.

В червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року експорт зерна зменшився

на 4,9%, або на 22,026 млн. доларів до 430,041 млн, імпорт - збільшився

на 32,5%, або на 0,875 млн. доларів до 3,564 млн. доларів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Найбільшим попитом у червні користувалася кукурудза, експорт становив

262,864 млн. доларів.

В січні-червні 2018 року порівняно з січнем-червнем 2017 року експорт

зерна зменшився на 4%, або на 134,028 млн. доларів до 3 181,013 млн,

імпорт - збільшився на 16,7%, або на 18,942 млн. доларів до 132,165 млн.

доларів .

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.