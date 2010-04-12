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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56055606560756085609>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 822
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
116
5. более 75%
63%
518
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:44

Долярчик

Вы забыли сегодня курс валют написать...в Львове.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:45

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах вторника упал на 11,15 коп., оказавшись на уровне 26,8667 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 31 июля с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар растянул спред до отметки 26,81/26,87, а спустя 20 минут, на 10.30, СКВ инициировала рост, начав с цифры 26,82/26,88 UAH/USD.
С 10.43 на МЕЖБАНКЕ наметилось сжатие спреда цен. Вначале до 26,85/26,87, а к 11.00 Киева до 26,86/26,87 UAH/USD. Тенденции способствовало равновесие спроса и оферов.
С 11.30 более активные покупки доллара подняли его цену до 26,87/26,89 UAH/USD. Дилеры отмечают интенсивный переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Рост цен привел на межбанк НБУ, пополудни анонсировавший проведение валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 12.30 Киева. Анонс «заморозил» рост цен СКВ на уровне 26,87/26,89 UAH/USD.
После 13.00 стали известны результаты аукциона. Было подано заявок на сумму $46,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $28,1 млн. Цена отсечки аукциона составила 26,86, средневзвешенный курс – 26,86 11, максимальный – 26,88 UAH/USD. На этом фоне цена СКВ на МЕЖБАНКЕ понизилась к 26,84/26,84 UAH/USD, благодаря оттоку покупателей на аукцион.
Эти курсы оставались действующими до 14.20 Киева, когда лишенные «аукционной милости» НБУ игроки вернулись на рынок со спросом, возобновив поэтапный рост «американца» до 26,92/26,97 UAH/USD по состоянию на 16.45 Киева.

До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.

Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 31 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,92/26,97 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8667 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 4,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,8667 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 31 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 31 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно в цене по следующим причинам.

Во-первых, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 15.00 в понедельник и пролонгировав свой проект 31-го. О спекулятивном характере роста свидетельствуют результаты валютного аукциона, не удовлетворившего почти половину заявок.

Во-вторых, рост курса доллара на МЕЖБАНКЕ катализировался спросом банков, возобновившими спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.

В-третьих, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, характерная для бюджетного периода – спекулянты получали нацвалюту с наличного рынка.

О том, что 31-го последний день платежей в Казну свидетельствовало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке 48 311,0 млн. грн.

Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 июля повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, активизировался переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.

Во-вторых, немногочисленные импортеры были вынуждены закрывать свои контракты, смирясь с высокой ценой доллара.

В-третьих, аукционом НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 31-го.

В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели не радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.




Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 31 июля продемонстрировал в целом довольно сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, «бычий» тренд которой обеспечивало «зеленое» ралли на валютном межбанке, а сдержанность поддерживалась притоком более дешевой безналичной СКВ с межбанка в комплекте с обоснованными опасениями дилеров-«неформалов», что увлечение ростом может «обрезать» ликвидность торгов.

Исключение составил рынок столицы, дилеры которого рапортовали о едва заметной внутридневной коррекции в паре доллар-гривня.
В остальных населенных пунктах ввиду менее доступного доллара по «божеским ценам», его курс в течение вторника рос. Без особого фанатизма.

За исключение Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов завершили последнюю сессию июля в равновесии спроса и предложения.
Итоговая ликвидность вторника на рынках страны в целом повторила показатели предыдущей сессии.

В течение 31 июля позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Киев), либо прибавила 5,0 коп. Офера либо понизились на 2,0 коп. (Киев), либо выросли на 3,0-5,0 коп.

По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-10,0 коп., офера прибавили 5,0-10,0 коп.

Таким образом, повторимся еще раз: наличие в городе достаточного количества ресурса в долларе ощутимо замедлил внутридневную курсовую динамику или даже «привел» на местный наличный рынок «медведей», как это наблюдалось 31-го в столице. Заметим, что в отличие от других городов, «наличка» Киева констатировала по итогам вторника некоторый прогресс на участке ликвидности.

Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 31 июля в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь служебным положением, на рынке Днепра и сосредоточимся.

Впрочем, по порядку.

Торги 31 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,425/0,432 UAH/RUB.

Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.

До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, для чего местным дилерам пришлось немного повысить действующие цены в паре доллар-гривня, сообразно настроениям межбанка.

Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).
На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня едва заметно выросли, рост обеспечил потревоживший клиентов наличного рынка и тамошних дилеров предфинишный безоборотный рост «зеленого» безнала.

По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.

В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 5,0 коп.

Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 10,0 коп., офера прибавили столько же.

Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,03/27,10 UAH/USD.

До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно росла в цене по обеим позициям, реагируя на настроение клиентов, которые внимательно следили за «зелеными быками» межбанка, активизируя покупки СКЕВ, с другой, «сдавали валюту». Это сохраняло в сегменте равновесие покупок и продаж.

По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. К 12.40 оптовый рынок ликвидный и равновесный.

После обеда оптовики Днепра немного приподняли обе позиции, реагируя на стартовавшее после 14.30 Киева безоборотное «зеленое» ралли организованное силами недружелюбных спекулянтов.
При этом «неформалам» опта удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.

Последнее способствовало итоговой приличной ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.

На протяжении 31 июля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.

По сравнению с закрытием 30 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 10,0 коп., офера повысились на столько же.

В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 июля уровнями 31,55/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.

По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре поднялись на 25,0 коп., офера прибавили столько же.

Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника приходилось аккуратно поднимать цены
наличной пары доллар-гривня, действуя очень осторожно, поскольку нельзя было не учитывать переток более дешевой безналичной СКВ с межбанка на наличный рынок, организованный департаментами неторговых операций коммбанков, небезуспешно стараясь сохранить текущее равновесие спроса и предложения.

В подобных условиях наши валютчики не могли полноценно реагировать на динамику настроения в паре евро-доллар мирового рынка forex, однако, полагаю, все-таки учли в итоговых курсах наличной пары евро-гривня состоявшееся в течение европейской сессии рынка ралли евро, сумевшее поднять его курс около 16.00 в район отметки $1,1740.

Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1714 к отметке $1,1698, констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 16 пунктов.
Как мы указали выше, с открытия и до 16.00 Киева пара евро-доллар динамично росла, оказавшись в указанный час на цифре $1,1744, что и дало нашим валютчикам повод поднять в течение вторника на 10,0 коп. обе позиции евронала.

Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.

Стало быть, стартовав 31 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1707, пара евро-доллар до 07.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1705-1,1710.

С указанного часа стартовало ралли пары, динамика которого выросла после 10.30 Киева. Результатом роста стало касание главной валютной парой отметки $1,1744 около 15.50 Киева. После этого пара евро-доллар начала неспешное снижение, консолидировавшее ее в диапазоне $1,1695-1,1705, который она не покидала до 21.35 Киева.

Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.

Курс евро к обеду вторника немного ускорил рост к доллару на данных о более быстрых темпах инфляции в еврозоне в июле.

По состоянию на 12.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1726 за евро с $1,1706 на прошлых торгах.

Курс доллара к иене увеличивался до ¥111,48 со ¥111,06 на предыдущем закрытии.

Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 94,31 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке Евростата, составила 2,1% против уровня июня в 2%. При этом аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сохранения показателя на июньском уровне в 2%. Показатель базовой инфляции в регионе в июле также рос более быстрыми темпами и составил 1,1% против прогноза в 1%.

При этом Евростат сообщил о росте ВВП еврозоны во II квартале 2018 года. Согласно первой оценке, показатель составил 0,3% в квартальном выражении и 2,1% - в годовом. Аналитики прогнозировали рост на 2,2% в годовом выражении и на 0,4% - в квартальном. Безработица в июне сохранилась на уровне пересмотренного показателя мая в 8,3%.

Евро спустя 4,5 часа упал против доллара, что усилило американскую валюту против других валют, после того, как МВФ дал оценку перспектив Греции.

Пара евро-доллар по состоянию на 16.50 Киева упала до $1,1706, тогда как ранее во вторник она поднималась до максимума $1,1744 (подъему способствовали экономические данные из США).

Поддержка расположена на 21-дневном скользящем среднем значении на $1,1689 и на $1,1700.

Пара доллар-иена поднялась на 0,7% до ¥111,83, пара достигла максимума за неделю.

Тем временем, доллар США может продолжить падение, считает Ричард Франлович, валютный стратег в Westpac в Нью-Йорке - даже с положительными экономическими данными США, включая рост экономики, ценовое давление. При этом прорыв ниже 93 по индексу несет в себе большие потенциальные риски для доллара, говорит он. Данные о личных доходах и расходах в США, вышедшие во вторник, являются хорошим показателями роста заработной платы и инфляции, что, скорее всего, по мнению эксперта, сделает ФРС менее «ястребиной» и укрепит ее во взглядах относительно постепенного повышения процентных ставок, говорит Франулович.

В настоящее время индекс доллара составляет 94,43 пункта, индекс достигал 95,65 пункта в начале этого месяца.

Итак, доллар США к вечеру вторника растет по всем направлениям после новостей о возобновлении переговоров США и Китая.

Профильные гуру считают, что для такого роста есть три основные причины.

1) Переговоры Китая и США.
Новости, выходящие из Китая, говорят, что власти стремятся разрядить торговую напряженность с США и хотят возобновить переговоры. После того, как ЕС и США договорились о перемирии, и после того, как переговоры НАФТА продвинулись быстро, не хватало только хороших новостей о переговорах с Китаем.

2) Настрой ФРС продолжает оставаться агрессивным.
Федеральная резервная система завтра объявит о решении по денежно-кредитной политике. Команда, возглавляемая председателем Пауэллом, намерена оставить ставки неизменными, но, вероятно, сообщит о подъеме уже на сентябрьском заседании. Рынки понимают, что ФРС является самым агрессивным в отношении ставок центральным банком. Это контрастирует с японской иеной и евро, которые страдают от пассивности в отношении ставок соответствующих центральных банков. Ослабление напряженности в торговле, о которой указывалось в предыдущем пункте позволяет ФРС продолжать повышать процентные ставки.

3) Денежные потоки конца месяца.
Достаточно часто последний день месяца - это тот день, когда портфельные менеджеры должны перенастраивать и перебалансировать свои портфели. Движения в валютах в течение июля не были значительными, но некоторые последние движения очевидно связаны с фиксацией прибылей. Рост доллара сейчас может привести к некоторой коррекции чуть позже.

Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.

Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.

Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,55/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные прибавки на 10,0 коп. бидов и оферов этой СКВ.

Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 31 июля ни по спросу, ни по предложению.

Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,425/0,432 UAH/RUB.

По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля выросли на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов.

Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.

Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.

Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему с закрытия понедельника на 25,0 коп. спросу и поднявшемуся на столько же предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 июля по спросу выросли на 50 пунктов, по оферам прибавили по 20 пунктов.

31 июля – последний день бюджетного периода. В иное время это событие сопровождалось бы резким обострением гривнедефицита из-за масштабных платежей в Казну. Что, несомненно, сказывалось бы на состоянии рынка безналичного доллара.

Нынче участники валютного межбанка решили проблему с гривневым ресурсом при помощи перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, получая оттуда гривню.

Как мы указывали выше, доллар на межбанке, вопреки нашим ожиданиям, вернулся к динамичному росту стараниями спекулянтов, предположительно, имеющих известную политическую окраску и только что упомянутого траффика дешевой безналичной СКВ на наличный рынок. Последнее, разумеется, кроме «поставок» гривневого «инструмента роста» на межбанк, явилось дополнительным фактором спроса на «зеленый» безнал, что, в конечном счете, стало причиной проведения регулятором долларовой интервенции под вывеской валютного аукциона.

Календарь фискального периода не оказал достойного сопротивления «зеленым быкам» межбанка, как, впрочем, и валютный аукцион.

Доллар на межбанке вырос в цене, с одной стороны тревожа клиентов наличного рынка, удерживая их вблизи ОП с покупками, с другой, бесконечно так продолжаться не может. Наметившаяся коррекция цен в паре доллар-гривня на наличном рынке столицы дает основание ожидать экспансии тренда на остальные регионы страны. Натурально, откат наличного доллара снизит эффективность перетока более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок. Замедляя «бычий» тренд «зеленого» безнала из-за снижения спроса на СКВ на наличном рынке.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:49

  Zebra написав:
  thirdeye написав:Окна светят .95 в Киеве почти везде. Без звонка приехал, попросил скидочку и взял 5к по .93 - остальное завтра. В итоге получается на 8к уе +1000 грубо говоря за полгода, и еще на пиво с шашлычком (эт если откуплю завтра ниже 27)

Все правильно сделали. Пора гнать цену вверх. Тут некоторые еще на откат надеются :lol:

А почему не должны надеяться? Вы не заметили сегодняшний наплыв "кабанчиков" и не понимаете, что это значит? :) Как и очередная попытка роста за счет последних сделок на 2 млн) Вроде бы ситуация вполне ясна...)
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Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:52

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  thirdeye написав:Окна светят .95 в Киеве почти везде. Без звонка приехал, попросил скидочку и взял 5к по .93 - остальное завтра. В итоге получается на 8к уе +1000 грубо говоря за полгода, и еще на пиво с шашлычком (эт если откуплю завтра ниже 27)

Все правильно сделали. Пора гнать цену вверх. Тут некоторые еще на откат надеются :lol:

А почему не должны надеяться? Вы не заметили сегодняшний наплыв "кабанчиков" и не понимаете, что это значит? :) Как и очередная попытка роста за счет последних сделок на 2 млн) Вроде бы ситуация вполне ясна...)

Ситуация вполне ясна - кто откупался настойчиво по 26.30, 26.20, 26.15, 26.05, 26.00 и т.д. тот молодец, а кто ждал 25.50 - тот лошара полный.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Ситуация вполне ясна - кто откупался настойчиво по 26.30, 26.20, 26.15, 26.05, 26.00 и т.д. тот молодец, а кто ждал 25.50 - тот лошара полный.
кто ждал 25.50, тот откупился по 26.15, 26.20, 26.30
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:04

  Сибарит написав:
  Василь-Рівне написав:Я би так не сказав - майже 6 млрд відшкодування ПДВ це не малий об"єм по сумі і за дуже короткий період (2-3 дні)

Вряд ли они так быстро попали на МБ. Большая часть уходит в местный оборот. НДС возмещают экспортерам, а валюту покупают импортеры. На снижение предложения возмещение повлиять может, но такого снижения по оборотам не видно, даже с учетом интервенций.
Экспортерам валюта тоже бывает нужна, но 50%, остающихся после обязательной продажи и офшорных схем им должно хватать.
Поэтому в качестве топлива для МБ я рассматриваю дивиденды и погашение облигаций. Кстати, резиденты после погашения облигаций тоже могут покупать валюту.


Добавлю, что валюту на МБ 31-го активно покупали департаменты неторговых операций коммбанков, реализуя ее с наценкой на наличном рынке. Кстати. последнее обеспечило менее заметное подорожание наличного доллара в течение вторника, чем его безналичного "родственника".

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:06

  orest написав:Усім вітання. Трошки підкину вам свіжого фундаменту (все оприлюднено протягом кількох останніх днів), щоб візерунки кавових фусів на кухонному начинні легше читалися.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив прийняті Верховною Радою правки
до закону щодо створення Антикорупційного суду.
Про це сказано в повідомленні МВФ.
Фонд повідомив, що як тільки прийняті поправки набудуть чинності,
законодавчі рамки Антикорупційного суду будуть відповідати зобов'язанням
України за програмою МВФ.
Разом із тим вирішення питання Антикорупційного суду ще недостатньо для
гарантованого отримання наступного траншу МВФ.
Обговорення решти питань, в тому числі цін на газ і державного бюджету,
ще триває.
В секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства вважають, що
відповідальність за анбандлінг Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" має взяти на себе Кабінет Міністрів, а не наглядові
ради НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Магістральні газопроводи України"
(МГУ).
Про це сказано в коментарі ЄЕС. (Стосується кредитів ЄС і СБ на
закупівлю газу)

Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-червня становив 9,78
млрд. гривень.
Про це свідчать дані Державної казначейської служби.
В минулому році держбюджет за вказаний період був зведений з профіцитом
29,04 млрд. гривень.
Загальний фонд держбюджету за шість місяців 2018 року зведений з
дефіцитом 12,98 млрд. гривень, тоді як в 2017 році дефіцит загального
фонду держбюджету становив 1,7 млрд. гривень.
В червні держбюджет був зведений з дефіцитом 0,6 млрд. гривень.
При цьому загальний фонд держбюджету в червні зведений із профіцитом у
1,2 млрд. гривень.
Кабмін вирішив спрямуват раніше не розподілені 45%, або 17 698,568 млн.
гривень прибутку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за
2017 рік на виплату дивідендів до державного бюджету.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 26 липня.
Затверджено графік виплати, згідно з яким "Нафтогаз" має спрямувати в
держбюджет до 31 липня 500 млн. гривень, до 31 серпня - 500 млн.
гривень, до 30 вересня - 500 млн. гривень, до 30 листопада - 8,099
млрд. гривень і до 31 грудня 2018 року - 8,099 млрд. гривень.

Фонд державного майна вибрав радником з приватизації Одеського
припортового заводу компанію Pericles Global Advisory LLC (США).
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. голови Фонду
держмайна В.Трубаров.
Компанія зобов'язалася за три місяці провести всі необхідні аудити,
підготовку фінансової моделі підприємства, провести пошук потенційних
інвесторів і головне рішення проблеми з "токсичністю" боргових
зобов'язань.

Національний банк в січні-червні спрямував правоохоронним органам
інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і 8 небанківських
фінансових установ (НФУ).
Про це сказано в повідомленні прес-служби НБУ.
В 1-му півріччі 2018 року НБУ направив до правоохоронних органів 30
листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 34 банків
і 8 небанківських фінансових установ щодо фінансових операцій на
загальну суму 49,4 млрд. гривень, 202 млн. доларів, 9,4 млн. євро і
25,5 млн. російських рублів.

Кабмін доручив Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України",
Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству
економічного розвитку і торгівлі, а компанії "Укртрансгаз" розробити і
затвердити графік закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ) в
обсязі 17 млрд. куб. м станом на 1 листопада.
Про це сказано в затвердженому урядом 26 липня план заходів із
підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового
періоду 2018/2019 року та його проходження.
Міненерго доручено розробити і затвердити графіки накопичення вугілля на
складах теплових електростанцій і теплоелектроцентралей на 1 листопада в
обсязі 2,6 млн. тонн (1 млн. тонн антрацитної групи і 1,6 млн. тонн
газової групи) і 130 тис. тонн мазуту як резервного палива.

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) на 70,4%, або
на 5 239,28 млн. куб. м, до 12 677,45 млн. куб. м з початку стартував 9
квітня сезону закачування.
Про це свідчать оперативні дані компанії "Укртрансгаз".
З початку липня в ПСГ було закачано 1 437,04 млн. куб. м газу.
Середньодобовий обсяг закачування газу з початку липня становив 51,32
млн. куб. м.
Станом на 28 липня в ПСГ було 12 677,45 млн. куб. м газу, що на 2,6%,
або на 333,31 млн. куб. м, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (13
010,76 млн. куб. м).
З початку липня Україна імпортувала 1 052,565 млн. куб. м газу: 535,331
млн. куб. м - через Словаччину, 443,05 млн. куб. м - через Угорщину,
74,183 млн. куб. м - через Польщу.
Власний видобуток з початку липня 1 597,42 млн. куб. м, транзит - 7
639,078 млн. куб. м.
Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) в період з 23 по 30
липня скоротилися на 4,1%, або на 56 тис. тонн, до 1 297,9 тис. тонн.
Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
На ТЕС запаси вугілля антрацитових марок скоротилися на 12,2%, або на
40,8 тис. тонн, до 294,6 тис. тонн, газової групи - скоротилися на 1,5%,
або на 15,3 тис. тонн, до 1 003,2 тис. тонн.
Запаси вугілля на складах ТЕЦ за цей період скоротилися на 2%, або на
7,6 тис. тонн, до 372,7 тис. тонн.
Зокрема, запаси вугілля антрацитових марок на ТЕЦ скоротилися на 4,9%,
або на 14,2 тис. тонн, до 273,6 тис. тонн, а запаси вугілля газової
групи скоротилися на 7,1%, або на 6,6 тис. тонн, до 99,1 тис. тонн.
В січні-червні 2018 року енергохолдинг ДТЕК знизив видобуток вугілля на
12,9%, або на 1 917,5 тис. тонн, до 12 889 тис. тонн порівняно з
аналогічним періодом 2017 року.
Про це сказано в повідомленні енергохолдингу про виробничі показники за
1-ше півріччя на Ірландській фондовій біржі (ISE).
В 1-му півріччі видобуток газового вугілля становив 11 426 тис. тонн, що
на 1,2%, або на 142 тис. тонн менше, ніж в аналогічний період 2017 року.
Випуск концентрату знизився на 22,8%, або на 1 714 тис. тонн, до 5 806
тис. тонн.
ВАТ "Шахтоуправління "Обухівська" (Ростовська область), що входить до
складу енергохолдингу ДТЕК, в січні-червні 2018 року видобуло 1 463 тис.
тонн вугілля, що на 7,6%, або на 103,5 тис. тонн більше, ніж в 1-му
півріччі 2017 року.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе заявляє, що за
січень-червень обсяг виконаних будівельними підприємствами України
будробіт збільшився майже на 3% до 48 млрд гривень порівняно з
аналогічним періодом минулого року.
Про це сказано в повідомленні прес-служби заступника міністра.
За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд
становив 107,5%, будівель - 98,8% (житлових - 97,7%, нежитлових - 100%)
по відношенню до аналогічного періоду 2017 року.
Зазначається, що лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали
Одеська область (5,7 млрд гривень), Дніпропетровська область (5 млрд
гривень), Харківська область (5 млрд гривень) та місто Київ (11 млрд
гривень), а лідерами за темпами зростання є Івано-Франківська (141,5%),
Одеська (133,8%) та Чернівецька (122,4%) області.
Нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення становлять
78,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти - 12% і 9,4% відповідно.

Сільськогосподарські підприємства станом на 30 липня зібрали 22,4 млн.
тонн зернових і зернобобових із площі 7 млн. га при середній врожайності
32,2 ц/га.
Про це сказано в повідомленні Міністерства аграрної політики та
продовольства.
Зібрано 17 млн. тонн озимої пшениці з 4,9 млн. га (76% від прогнозу) та
ярої - 54,4 тис. тонн з 22,7 тис. га (12%), 3 млн. тонн озимого ячменю з
850,5 тис . га (99%) і ярого - 1,6 млн. тонн з 793 тис. га (49%), 590,5
тис. тонн гороху з 342,4 тис. га (79%).
Також зібрано 86 тис. тонн жита з площі 36 тис. га (24% від прогнозу) і
25,6 тис. тонн вівса з 14,3 тис. га (7%).
Крім того, аграрії зібрали 2,4 млн. тонн озимого ріпаку з 930 тис. га
(95%) при врожайності 25,9 ц/га і 21 тис. тонн ярового ріпаку з площі 12
тис. га (17%) при врожайності 17, 3 ц/га.
Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру
заявляє, що затримання в збиранні ранніх пшениці і ячменю, викликані
рясними опадами протягом останнього тижня, не призведуть до збитків
аграріїв, але погіршать якість зерна.
Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру
Тетяна Адаменко.
"Якщо говорити про незібране зерно ранніх колосових, тобто пшениці і
ячменю, то кожен день затримки збирання погіршує якість зерна. Ми вже
маємо повідомлення про почорніння колоса від аграріїв. Але значних
збитків не буде, просто зменшиться кількість продовольчої пшениці щодо
фуражної", - сказала Т.Адаменко.
Водночас, зі слів Т.Адаменко, погодні умови можуть позитивно позначитися
на пізніх культурах - кукурудзі та соняшнику.
Також тривалі дощі поповнили запаси вологи для посіву озимих культур
майбутнього врожаю.
В червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року експорт зерна зменшився
на 4,9%, або на 22,026 млн. доларів до 430,041 млн, імпорт - збільшився
на 32,5%, або на 0,875 млн. доларів до 3,564 млн. доларів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Найбільшим попитом у червні користувалася кукурудза, експорт становив
262,864 млн. доларів.
В січні-червні 2018 року порівняно з січнем-червнем 2017 року експорт
зерна зменшився на 4%, або на 134,028 млн. доларів до 3 181,013 млн,
імпорт - збільшився на 16,7%, або на 18,942 млн. доларів до 132,165 млн.
доларів .


Долларовая долговая нагрузка развивающихся стран продолжает расти и обновляет исторические максимумы, суля риски в условиях, когда ФРС США повышает процентные ставки и ужесточает условия на денежном рынке.

Объем валютных облигаций, проданных эмитентами развивающихся стран, за исключением банков, к концу марта достиг $3,7 трлн., при этом предложение новых бумаг выросло на 16% в годовом выражении, подсчитал Банк международных расчетов.

На долю Китая, который является крупнейшим эмитентом EM, приходится почти $500 млрд. от этой суммы. Государства Африки и Ближнего Востока также быстро наращивают заимствования. Последние цифры свидетельствуют о неослабевающем буме долларовых размещений, притом что инвесторы беспокоятся по поводу роста стоимости заимствований и укрепления американской валюты. Премия, которую требуют инвесторы при покупке долларовых бондов emerging markets (EM) по сравнению с казначейскими бумагами США, в прошлом месяце вырастала до максимального с 2016 года уровня, сократившись немного за последние недели.

Четырехкратный рост задолженности за десятилетие сделал развивающиеся рынки уязвимыми к ужесточению финансовых условий в эпоху повышения процентных ставок в США, предупреждает Fitch Ratings.

ФРС повысит ставки как минимум шесть раз до конца следующего года, и ситуацию для заемщиков затруднит рост стоимости внешнего финансирования, укрепление доллара и замедление притока капитала, говорит Моника Инсолл, возглавляющая в Fitch группу исследований кредитных рынков.

«Если мягкие финансовые условия ужесточатся боле резко, чем ожидается, долговые обязательства EM окажутся под давлением, - отмечает Инсолл. - Если у инвесторов пропадет аппетит к риску EM, эмитенты могут испытать трудности с рефинансированием даже на внутренних рынках, а отток капитала может оказать давление на курсы валют или международные резервы».

Приток средств на развивающиеся рынки может сократиться в условиях роста доходности активов США, привлекающего американских и международных инвесторов. Это усилит давление на правительства, которые и так сталкиваются с необходимостью финансировать дефициты текущего счета или рефинансировать внешний долг, отмечает Fitch.

Агентство считает наиболее уязвимыми из крупных развивающихся рынков Украину, Турцию и Аргентину, но видит риски и в ряде стран с более высокими рейтингами, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Перу и Казахстан, из-за их зависимости от внешнего финансирования.

Китай оценивается как страна со средним уровнем риска, а основные вызовы представляют высокий долг в широкой экономике и ситуация с ликвидностью в банках среднего эшелона.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:10

Re: Валютный рынок в контексте

Мою максимально коректну відповідь Василю миттєво витерли. А його ... "допис", мягко кажучи залишили. Не знаю чого тут добиваються, але результат для тисяч людей, які черпали цінну інформацію з цього ресурсу, буде плачевний. Я ніколи не буду там, де модератори свідомо порушують власноруч написані правила...
Усім профітів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:11

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:[quoteОкна светят .95 в Киеве почти везде. Без звонка приехал, попросил скидочку и взял 5к по .93 - остальное завтра. В итоге получается на 8к уе +1000 грубо говоря за полгода, и еще на пиво с шашлычком (эт если откуплю завтра ниже 27)

Все правильно сделали. Пора гнать цену вверх. Тут некоторые еще на откат надеются :lol:

А почему не должны надеяться? Вы не заметили сегодняшний наплыв "кабанчиков" и не понимаете, что это значит? :) Как и очередная попытка роста за счет последних сделок на 2 млн) Вроде бы ситуация вполне ясна...)



Ситуация вполне ясна - кто откупался настойчиво по 26.30, 26.20, 26.15, 26.05, 26.00 и т.д. тот молодец, а кто ждал 25.50 - тот лошара полный.[/quote]

... може повний зебра? :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:13

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Все правильно сделали. Пора гнать цену вверх. Тут некоторые еще на откат надеются :lol:

А почему не должны надеяться? Вы не заметили сегодняшний наплыв "кабанчиков" и не понимаете, что это значит? :) Как и очередная попытка роста за счет последних сделок на 2 млн) Вроде бы ситуация вполне ясна...)

Ситуация вполне ясна - кто откупался настойчиво по 26.30, 26.20, 26.15, 26.05, 26.00 и т.д. тот молодец, а кто ждал 25.50 - тот лошара полный.

Ага, особенно тот, кто откупился по 26.10 в апреле :D Уважаемый Кабанчик, советуете ли Вы покупать сейчас по курсу выше 26.75?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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