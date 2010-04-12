Додано: Вів 31 лип, 2018 20:45

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах вторника упал на 11,15 коп., оказавшись на уровне 26,8667 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 31 июля с уровней предыдущего закрытия 26,83/26,87 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар растянул спред до отметки 26,81/26,87, а спустя 20 минут, на 10.30, СКВ инициировала рост, начав с цифры 26,82/26,88 UAH/USD.

С 10.43 на МЕЖБАНКЕ наметилось сжатие спреда цен. Вначале до 26,85/26,87, а к 11.00 Киева до 26,86/26,87 UAH/USD. Тенденции способствовало равновесие спроса и оферов.

С 11.30 более активные покупки доллара подняли его цену до 26,87/26,89 UAH/USD. Дилеры отмечают интенсивный переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок. Рост цен привел на межбанк НБУ, пополудни анонсировавший проведение валютного аукциона по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия $50 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 12.30 Киева. Анонс «заморозил» рост цен СКВ на уровне 26,87/26,89 UAH/USD.

После 13.00 стали известны результаты аукциона. Было подано заявок на сумму $46,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $28,1 млн. Цена отсечки аукциона составила 26,86, средневзвешенный курс – 26,86 11, максимальный – 26,88 UAH/USD. На этом фоне цена СКВ на МЕЖБАНКЕ понизилась к 26,84/26,84 UAH/USD, благодаря оттоку покупателей на аукцион.

Эти курсы оставались действующими до 14.20 Киева, когда лишенные «аукционной милости» НБУ игроки вернулись на рынок со спросом, возобновив поэтапный рост «американца» до 26,92/26,97 UAH/USD по состоянию на 16.45 Киева.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 31 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,92/26,97 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8667 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 4,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,8667 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 июля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно в цене по следующим причинам.



Во-первых, игру на повышение начали накануне спекулянты, безоборотно подняв курс СКВ после 15.00 в понедельник и пролонгировав свой проект 31-го. О спекулятивном характере роста свидетельствуют результаты валютного аукциона, не удовлетворившего почти половину заявок.



Во-вторых, рост курса доллара на МЕЖБАНКЕ катализировался спросом банков, возобновившими спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.



В-третьих, спросу на межбанковский доллар не препятствовала нехватка гривни, характерная для бюджетного периода – спекулянты получали нацвалюту с наличного рынка.



О том, что 31-го последний день платежей в Казну свидетельствовало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 761,1 млн. грн. к отметке 48 311,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 июля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, активизировался переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.



Во-вторых, немногочисленные импортеры были вынуждены закрывать свои контракты, смирясь с высокой ценой доллара.



В-третьих, аукционом НБУ немного поднял итоговые обороты торгов 31-го.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели не радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 31 июля продемонстрировал в целом довольно сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, «бычий» тренд которой обеспечивало «зеленое» ралли на валютном межбанке, а сдержанность поддерживалась притоком более дешевой безналичной СКВ с межбанка в комплекте с обоснованными опасениями дилеров-«неформалов», что увлечение ростом может «обрезать» ликвидность торгов.



Исключение составил рынок столицы, дилеры которого рапортовали о едва заметной внутридневной коррекции в паре доллар-гривня.

В остальных населенных пунктах ввиду менее доступного доллара по «божеским ценам», его курс в течение вторника рос. Без особого фанатизма.



За исключение Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов завершили последнюю сессию июля в равновесии спроса и предложения.

Итоговая ликвидность вторника на рынках страны в целом повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 31 июля позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Киев), либо прибавила 5,0 коп. Офера либо понизились на 2,0 коп. (Киев), либо выросли на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-10,0 коп., офера прибавили 5,0-10,0 коп.



Таким образом, повторимся еще раз: наличие в городе достаточного количества ресурса в долларе ощутимо замедлил внутридневную курсовую динамику или даже «привел» на местный наличный рынок «медведей», как это наблюдалось 31-го в столице. Заметим, что в отличие от других городов, «наличка» Киева констатировала по итогам вторника некоторый прогресс на участке ликвидности.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 31 июля в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь служебным положением, на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 31 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,03/27,10 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,425/0,432 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.



До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, для чего местным дилерам пришлось немного повысить действующие цены в паре доллар-гривня, сообразно настроениям межбанка.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).

На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня едва заметно выросли, рост обеспечил потревоживший клиентов наличного рынка и тамошних дилеров предфинишный безоборотный рост «зеленого» безнала.



По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 10,0 коп., офера прибавили столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,03/27,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно росла в цене по обеим позициям, реагируя на настроение клиентов, которые внимательно следили за «зелеными быками» межбанка, активизируя покупки СКЕВ, с другой, «сдавали валюту». Это сохраняло в сегменте равновесие покупок и продаж.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. К 12.40 оптовый рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра немного приподняли обе позиции, реагируя на стартовавшее после 14.30 Киева безоборотное «зеленое» ралли организованное силами недружелюбных спекулянтов.

При этом «неформалам» опта удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Последнее способствовало итоговой приличной ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 31 июля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 30 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 10,0 коп., офера повысились на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 июля уровнями 31,55/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре поднялись на 25,0 коп., офера прибавили столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника приходилось аккуратно поднимать цены

наличной пары доллар-гривня, действуя очень осторожно, поскольку нельзя было не учитывать переток более дешевой безналичной СКВ с межбанка на наличный рынок, организованный департаментами неторговых операций коммбанков, небезуспешно стараясь сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



В подобных условиях наши валютчики не могли полноценно реагировать на динамику настроения в паре евро-доллар мирового рынка forex, однако, полагаю, все-таки учли в итоговых курсах наличной пары евро-гривня состоявшееся в течение европейской сессии рынка ралли евро, сумевшее поднять его курс около 16.00 в район отметки $1,1740.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1714 к отметке $1,1698, констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 16 пунктов.

Как мы указали выше, с открытия и до 16.00 Киева пара евро-доллар динамично росла, оказавшись в указанный час на цифре $1,1744, что и дало нашим валютчикам повод поднять в течение вторника на 10,0 коп. обе позиции евронала.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 31 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1707, пара евро-доллар до 07.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1705-1,1710.



С указанного часа стартовало ралли пары, динамика которого выросла после 10.30 Киева. Результатом роста стало касание главной валютной парой отметки $1,1744 около 15.50 Киева. После этого пара евро-доллар начала неспешное снижение, консолидировавшее ее в диапазоне $1,1695-1,1705, который она не покидала до 21.35 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к обеду вторника немного ускорил рост к доллару на данных о более быстрых темпах инфляции в еврозоне в июле.



По состоянию на 12.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1726 за евро с $1,1706 на прошлых торгах.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥111,48 со ¥111,06 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 94,31 пункта.



Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке Евростата, составила 2,1% против уровня июня в 2%. При этом аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сохранения показателя на июньском уровне в 2%. Показатель базовой инфляции в регионе в июле также рос более быстрыми темпами и составил 1,1% против прогноза в 1%.



При этом Евростат сообщил о росте ВВП еврозоны во II квартале 2018 года. Согласно первой оценке, показатель составил 0,3% в квартальном выражении и 2,1% - в годовом. Аналитики прогнозировали рост на 2,2% в годовом выражении и на 0,4% - в квартальном. Безработица в июне сохранилась на уровне пересмотренного показателя мая в 8,3%.



Евро спустя 4,5 часа упал против доллара, что усилило американскую валюту против других валют, после того, как МВФ дал оценку перспектив Греции.



Пара евро-доллар по состоянию на 16.50 Киева упала до $1,1706, тогда как ранее во вторник она поднималась до максимума $1,1744 (подъему способствовали экономические данные из США).



Поддержка расположена на 21-дневном скользящем среднем значении на $1,1689 и на $1,1700.



Пара доллар-иена поднялась на 0,7% до ¥111,83, пара достигла максимума за неделю.



Тем временем, доллар США может продолжить падение, считает Ричард Франлович, валютный стратег в Westpac в Нью-Йорке - даже с положительными экономическими данными США, включая рост экономики, ценовое давление. При этом прорыв ниже 93 по индексу несет в себе большие потенциальные риски для доллара, говорит он. Данные о личных доходах и расходах в США, вышедшие во вторник, являются хорошим показателями роста заработной платы и инфляции, что, скорее всего, по мнению эксперта, сделает ФРС менее «ястребиной» и укрепит ее во взглядах относительно постепенного повышения процентных ставок, говорит Франулович.



В настоящее время индекс доллара составляет 94,43 пункта, индекс достигал 95,65 пункта в начале этого месяца.



Итак, доллар США к вечеру вторника растет по всем направлениям после новостей о возобновлении переговоров США и Китая.



Профильные гуру считают, что для такого роста есть три основные причины.



1) Переговоры Китая и США.

Новости, выходящие из Китая, говорят, что власти стремятся разрядить торговую напряженность с США и хотят возобновить переговоры. После того, как ЕС и США договорились о перемирии, и после того, как переговоры НАФТА продвинулись быстро, не хватало только хороших новостей о переговорах с Китаем.



2) Настрой ФРС продолжает оставаться агрессивным.

Федеральная резервная система завтра объявит о решении по денежно-кредитной политике. Команда, возглавляемая председателем Пауэллом, намерена оставить ставки неизменными, но, вероятно, сообщит о подъеме уже на сентябрьском заседании. Рынки понимают, что ФРС является самым агрессивным в отношении ставок центральным банком. Это контрастирует с японской иеной и евро, которые страдают от пассивности в отношении ставок соответствующих центральных банков. Ослабление напряженности в торговле, о которой указывалось в предыдущем пункте позволяет ФРС продолжать повышать процентные ставки.



3) Денежные потоки конца месяца.

Достаточно часто последний день месяца - это тот день, когда портфельные менеджеры должны перенастраивать и перебалансировать свои портфели. Движения в валютах в течение июля не были значительными, но некоторые последние движения очевидно связаны с фиксацией прибылей. Рост доллара сейчас может привести к некоторой коррекции чуть позже.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,55/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные прибавки на 10,0 коп. бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 31 июля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,425/0,432 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля выросли на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему с закрытия понедельника на 25,0 коп. спросу и поднявшемуся на столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 июля по спросу выросли на 50 пунктов, по оферам прибавили по 20 пунктов.



31 июля – последний день бюджетного периода. В иное время это событие сопровождалось бы резким обострением гривнедефицита из-за масштабных платежей в Казну. Что, несомненно, сказывалось бы на состоянии рынка безналичного доллара.



Нынче участники валютного межбанка решили проблему с гривневым ресурсом при помощи перетока более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, получая оттуда гривню.



Как мы указывали выше, доллар на межбанке, вопреки нашим ожиданиям, вернулся к динамичному росту стараниями спекулянтов, предположительно, имеющих известную политическую окраску и только что упомянутого траффика дешевой безналичной СКВ на наличный рынок. Последнее, разумеется, кроме «поставок» гривневого «инструмента роста» на межбанк, явилось дополнительным фактором спроса на «зеленый» безнал, что, в конечном счете, стало причиной проведения регулятором долларовой интервенции под вывеской валютного аукциона.



Календарь фискального периода не оказал достойного сопротивления «зеленым быкам» межбанка, как, впрочем, и валютный аукцион.



Доллар на межбанке вырос в цене, с одной стороны тревожа клиентов наличного рынка, удерживая их вблизи ОП с покупками, с другой, бесконечно так продолжаться не может. Наметившаяся коррекция цен в паре доллар-гривня на наличном рынке столицы дает основание ожидать экспансии тренда на остальные регионы страны. Натурально, откат наличного доллара снизит эффективность перетока более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок. Замедляя «бычий» тренд «зеленого» безнала из-за снижения спроса на СКВ на наличном рынке.



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